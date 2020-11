Oroscopo del 17 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 17 novembre.

Momenti di grande soddisfazione se crescete bimbi piccoli, anche perché la Luna si lega proprio al rapporto con l’infanzia. Se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 5 al 12 del mese di aprile dovete prestare particolare attenzione ai toni che usate. I single del vostro segno possono lanciarsi nelle avventure, ma se sono nati in aprile non ci investano troppo, perché al durata nel tempo di questi incontri non è assicurata. La Luna in Sagittario vi dona la possibilità di spendere con oculatezza, senza esagerare e scegliendo ottimi rapporti qualità-prezzo. In particolar modo se nascete dal giorno 15 al 20 del mese di aprile.

Orizzonte astrale che vi porta un alleggerimento delle incombenze lavorative e dei piccoli sommovimenti dell’umore che avete attraversato durante questi giorni. Plutone, se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 12 al 17 del mese di maggio, vi assiste in modo strepitoso. I single del vostro segno possono contare così su una carica di sex-appeal notevole. Un Nettuno molto bello, specie se siete nati dal giorno 9 al 13 del mese di maggio, vi fa acquistare beni di tipo edonistico e culturale, magari sul web, con la modalità online, facendo ottimi affari.

La giornata vi trova un po’ pigri e oziosi. Venere in Bilancia vi fa realizzare incontri fortunati da un punto di vista sentimentale, specie se siete nati nella terza decade. Tenete d’occhio questi incontri perché possono essere destinati a diventare rapporti significativi. Una Luna ancora imbronciata almeno fino al pomeriggio potrebbe non farvi essere oculati nelle spese quest’oggi. Fate attenzione a scegliere gli acquisti sui siti giusti, se decidete di procedere con le compere online.

Mercurio in Scorpione rende la configurazione dei transiti abbastanza felice da vari punti di vista. Un nuovo rapporto d’amore vi sta aprendo il cuore e i sensi, per una vera nuova stagione di emozioni, anche se siete avanti negli anni. Attenzione a impegnarvi e a non indulgere nei vostri atteggiamenti a volte passivi che, alla lunga, logorano i rapporti. Nettuno in angolo benefico vi rende capaci di mettere mano al portafoglio e alla borsa con una maggiore disinvoltura che nei giorni scorsi. Se festeggiate il vostro compleanno in giugno, è possibile che abbiate risorse in più del previsto a cui attingere.

Venere e Luna attraversano segni a voi propizi e vi prospettano una giornata festosa, arricchita dalla presenza di familiari e amici che vi sono accanto. La Luna in Sagittario vi rende amabili, sensibili e pronti all’ascolto delle esigenze della persona che avete adesso accanto. Venere vi predispone a un’intesa mentale di tutto rispetto col vostro partner. Se decidete di fare acquisti online, siate selezionatori attenti ed equilibrati, non vi lasciate ingannare da messaggi ingannevoli. Chi di voi invece nasce nella prima decade, potrebbe avere un impulso a spendere eccessivamente. Fate attenzione, Urano vi può dare in questa giornata impulsi emotivi fuori controllo.

Situazione celeste benefica per tutta la giornata. C’è probabilmente la necessità di concentrarvi maggiormente sulle esigenze della persona amata che ha bisogno del vostro appoggio e della vostra presenza. A maggior ragione se siete nati della terza decade. Un rigoroso Plutone fa sì che difficilmente possiate cadere nella trappola di acquisti online che vi portino a subire inganni o truffe, in special modo se appartenete alla seconda decade. Razionali e oculati, capite dove si nasconde il raggiro e dove invece c’è la qualità del prodotto che non vi potete lasciar sfuggire.

Una buona combinazione planetaria fa sì che i pianeti stimolino soprattutto la componente emotiva della vostra esistenza. Una bellissima Venere vi consente di godere del calore dell’affettività con la vostra dolce metà in modo completo. Successi per i single in cerca di avventure romantiche e che nascono in settembre. La gestione delle vostre risorse appare molto equilibrata e saggia, difficilmente si lascia tentare da acquisti che non siano selezionati con cura. Se procedete all’acquisto di beni e servizi online, siete uno dei segni più tecnologicamente capaci di capire dove si nascondono possibili problemi.

Venere nel segno buon vicino della Bilancia continua la sua azione positiva e vi porta a vivere gli amori in modo totalizzante. Sappiate però dare un freno ai vostri slanci sempre così esuberanti dal punto di vista della passione. Siete sostenuti alla grande dal pianeta della liquidità e questo vi può suggerire di essere più di “manica larga” negli acquisti, specie se siete nati tra 9 e 12 di novembre. Un segno così attento come il vostro non si fa però certo ingannare da acquisti online che possano contenere elementi di raggiro.

Quadro astrale in cui i pianeti vi vogliono decisamente favorire. Con una focosa Luna in Sagittario vi potete immergere in una fase avventurosa notevole, godendo di emozioni speciali quest’oggi, se infoltite la schiera dei single. Chi di voi invece è in coppia, trova la serenità di un vissuto che coniuga passione e intesa mentale, ragione e sentimento. Potreste essere invogliati a spendere il denaro nella maniera più disparata. Per fortuna nel vicino Scorpione si sta muovendo il pianeta che si riferisce alla razionalità selezionatrice e alle scelte oculate di buon senso: Mercurio.

Situazione dei moti planetari che vi sorride più o meno in maniera totale. Avete da poco iniziato una storia d’amore? I transiti favoriscono un avvio che appare convincente e guidato da ottimi auspici. Specie se appartenete alla seconda decade. I nati del vostro segno che hanno invece una storia stabile, sperimentano una fase di maggiore freschezza nella loro relazione a due. Un segno attentissimo e anche razionalmente diffidente come il vostro, non si lascia incastrare da chi vorrebbe estorcere denaro online con i richiami pubblicitari illusori.

Gioco dei transiti odierni che finalmente vi regala momenti meno tesi e sicuramente più nelle vostre corde. Una bella Venere nel segno espansivo della Bilancia ci mette la sua anima romantica e avventurosa per darvi una giornata che vi ripaga dalle precedenti un po’ sottotono. Mercurio vi rema contro e può non rendervi oculati nelle spese, non dandovi le occasioni giuste per quanto concerne gli acquisti che desiderate. Questo in particolar modo se festeggiate il compleanno in gennaio. È molto difficile, tuttavia, che vi si raggiri nel mondo del web con acquisti spinti da messaggi pubblicitari ingannevoli.

Continua una fase ottimale nel settore sentimentale e passionale. Vi godete consistenti successi sia che siate single o in una relazione stabile. Con un bel Sole che vi sorride dal segno amico dello Scorpione è possibile siate tentati di fare diversi acquisti in maniera spensierata, lievemente incosciente. Fate attenzione se vi rivolgete al web, con le tipiche modalità di spesa online e utilizzando l'homebanking: il vostro è un segno che facilmente si può lasciare incantare dalle suggestioni che vengono proposte dai richiami pubblicitari e venire in qualche modo raggirato, tanto da poter poi essere scontento degli acquisti fatti