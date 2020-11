Oroscopo del giorno, le previsioni del 14 novembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 14 novembre.

Firmamento dei transiti che si schiarisce nonostante Venere, dal segno della Bilancia, vi porta qualche disturbo, insieme al più stabile Plutone. Oggi la vostra mente può essere più sgombra da frastornamenti emotivi o equivoci che hanno inciso nel ménage di coppia dei giorni scorsi. Recuperate l’armonia con la vostra dolce metà; quell’armonia che vi meritate. Ponete un’attenzione costante a tutti i minimi dettagli che, nell’attività concreta vi possano interessare, specie se svolgete una professione collegata con le comunicazioni, la pubblicità, la vendita.

Quadro dei transiti planetari che manifesta un cielo sgombro da nubi autunnali. Lo Zodiaco vi dà la possibilità di cogliere i doni di Giove in Capricorno amico del Toro. Cercate di mantenere un lucido autocontrollo e valorizzate i sentimenti autentici, che, il vostro rapporto d’amore di lungo corso, esalta. Non vi lasciate coinvolgere in progetti impulsivi di alleanze e società, che, già da subito capite che sono piuttosto fumosi, se avete abbracciato una libera professione, o ancora se siete imprenditori coraggiosi o creativi.

Fase di metà novembre che appare complicata e forse un po’ caotica. Marte, sempre lui, in splendida posizione, vi provoca veri e propri colpi di fulmine, se siete single e desiderate allegramente “perdere la testa”. Anche chi è in una relazione stabile, tuttavia, rischia sbandamenti e, “deviazioni di percorso sentimentale”. Siete liberi professionisti, imprenditori o lavorate nel settore dell’arte? Elaborate nuovi sistemi comunicativi e diverse modalità di promuovere o esprimere la vostra attività, come vuole la splendida Venere transitante nell’amica Bilancia.

Prospetto celeste leggero e radioso per molti di voi: sappiate riconoscere e apprezzare le vostre fortune. Giornata particolarmente propizia e gioiosa per chi di voi coltiva un sentimento d’amore, specie se nato da poco tempo. Spaziare in vari ambiti e trovare nuovi canali espressivi. Questo è uno degli slogan che il pianeta della creatività geniale, Nettuno, vi invia, se svolgete una professione artistica o se siete liberi professionisti.

Lo Zodiaco spiana strade serene quest’oggi, per molti di voi Leonesse e Leoni. Un team di pianeti tutti riguardanti l’espansione sentimentale, la sfera emotiva, la dimensione dell’unione di coppia, vi favorisce. È giunto il momento di mettere in campo le vostre ambizioni e dare una direzione concreta a quelli che sono alcuni obbiettivi che vi siete proposti di raggiungere recentemente.

Occorre tutta la vostra attenzione oggi per ogni mossa facciate e in ogni settore vi muoviate. I pianeti legati all’emotività vi tengono un po’ a distanza. Dovete solo tendere la mano e raccogliere i frutti di quanto il presente vi offre. Un Sole particolarmente attento e percettivo, nel segno intelligentissimo dello Scorpione, vi aiuta a trovare soluzioni creative geniali per la vostra attività abituale.

Atmosfera dei moti planetari benevola in questa giornata di metà novembre. Qualche piccolo contrattempo non turberà un generale clima gioioso e serenamente attivo. Venere nel vostro segno vi fa svolazzanti e desiderosi di conferme in campo sentimentale. È un momento ancora molto produttivo per l’attività pratica, la professione, se ne svolgete una libera.

Giornata tra le più fortunate e positive di tutto l’anno. Si danno appuntamento la Luna e Nettuno in punti dello Zodiaco a voi congeniali! E si tratta di un rendez-vous luminoso, speciale, che non capiterà tanto facilmente un’altra volta. Svolgete una professione libera, collegata all’espressione della bellezza, concentrata verso la promozione della cultura? Lanciati a mille, raccogliete a piene mani consensi e successi e nessuno vi ferma più.

Scenario dei transiti per voi abbastanza incoraggiante e positivo pure in questa giornata di metà autunno. Venere nel segno amico della Bilancia adesso è la vostra madrina di conquiste amorose di tutto rispetto. Avete abbracciato una libera professione o fate un mestiere che a che fare con l’arte, la cultura, l’insegnamento medio, superiore, o universitario? Saranno sempre Saturno, in provvidenziale e fortunato transito nel segno vicino del Capricorno, con Venere nel segno amico della Bilancia, a donarvi successi meritati in ambito professionale, quest’oggi.

Lo Zodiaco oggi che vi porta piacevoli novità, specie da un punto di vista amoroso: non vi tirate indietro e sappiate accoglierle con favore! Non siete di solito avvezzi a dare tanto spazio alle emozioni, preferendo tenerle custodite nel profondo della vostra anima. Oggi, tuttavia, un team di pianeti deputati all’amore e al desiderio vi impongono, in un certo senso, di non seguire questo vostro condizionamento. Il vostro segno così brillantemente predisposto a occupare posizioni di rilievo e di prestigio, torna ad essere abbastanza favorito nella professione quest’oggi.

Orizzonte celeste un po’ nuvoloso, in cui transitano pianeti imbronciati, specialmente nel campo delle relazioni e dei rapporti interpersonali. Attenti e sensibili a ogni più piccolo desiderio della vostra dolce metà, forse, quest’oggi, impegni pratici, lavorativi, familiari, vostri oppure di lui/lei, possono non farvi essere nella sintonia che voi vorreste. Mettete in campo, quasi come dei provetti giocatori di scacchi, le vostre abilità e competenze e scommettete sulla possibilità di alzare poi la posta e raccogliere un bottino consistente. Marte, Giove e Venere vi danno la grinta e la disinvoltura per mosse che rivelano rischi calcolati.

Giornata estremamente positiva in cui respirate un clima decisamente allegro e soprattutto rinnovato di progetti, iniziative, desideri. Se siete in cerca della vostra anima gemella è giunto il momento di lanciarvi alla conquista di chi avete da tempo puntato e che potrebbe presto diventare la vostra dolce metà. Siete nel mondo delle libere professioni, dei lavori autonomi, creativi, artistici? Lentamente sentite che l’aria sta cambiando e vi porta a trovare facilmente soluzioni razionali per ogni vostro progetto e iniziativa.