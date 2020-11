Oroscopo di oggi 13 novembre scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 13 novembre.

Prospetto dei moti planetari che tende a mostrare un cielo sereno – variabile in questo nuovo giorno di metà novembre. Non vi fissate in questa giornata a volere la perfezione con la persona che avete scelto di avere accanto. Momento che si rivela un po’ in salita, per via di contrattempi vari, seccature e interferenze esterne di vario genere. Sappiate pazientare e fate passare la fase di incertezza. Già da domani la situazione cambierà.

Il cielo dei transiti planetari è oggi piuttosto discreto per il vostro segno. Se avete una relazione di lungo corso, vi trovate a gestire quelli che sono i normali alti e bassi che ogni storia d’amore, prevede e lo farete con discreta disinvoltura. Il vostro spirito tenace e concreto vi permette di superare una fase un po’ complicata oggi in ufficio. C’è la necessità di gestire una questione di carattere materiale, che alcuni vostri colleghi e collaboratori non riescono a mettere a posto.

La Luna in Bilancia vi allieta alleggerendovi da combinazioni planetarie faticose precedenti. Il suo transito vi consente di avere una fase frizzante da un punto di vista sociale. La Luna vi rende oggi romantici, anche se il vostro segno non è di solito molto pervaso da atteggiamenti sentimentalisti. Se il vostro compleanno cade dal 26 maggio al 5 giugno, vi attende una giornata in cui darete prova ancora una volta della vostra bravura, senza farla pesare in alcun modo sugli altri, colleghi o collaboratori che possano essere.

Scenario dei transiti planetari che mostra la simultanea presenza di Luna e Venere nel segno della Bilancia che non vi disturba più di tanto, limitandosi a rendervi meno pigri. È possibile che qualche cancerino abbia oggi l’intenzione di fare qualche colpo di testa per conquistare chi da un bel po’ di tempo gli fa battere il cuore? Sappiate muovervi, nel caso, prendendo tutte le contromisure necessarie a non “bruciarvi”. Ci può essere qualche lieve dissonanza nell’ambito dei rapporti interpersonali in ufficio quest’oggi.

Cielo molto positivo per quanto concerne la vita pratica, la possibilità di avere riconoscimenti in ambito attivo – lavorativo. È necessario avvicinarvi con dolcezza e delicatezza alla persona che avete accanto. Qualche malumore passeggero o un mood decisamente lunatico, può essere l’effetto di attenzioni che non avete dato al vostro (o alla vostra) partner negli ultimi tempi. Un gruppo di pianeti benefici, per farvi avanzare in campo lavorativo, è a vostra disposizione.

Quadro dei transiti che vede buoni aspetti per quel che concerne il settore emozionale e relazionale, meno esaltante il quadro da un punto di vista professionale. Bando alla vostra proverbiale timidezza! Sole, Mercurio, Giove, Urano e Plutone vi tengono compagnia da segni vicini e amici e vi stimolano a lanciarvi in belle imprese sentimentali. Nettuno negativo determina un non perfetto scorrere del quotidiano in ambito lavorativo. Possono verificarsi oggi incidenti tecnico – meccanici, intoppi e non sempre la comunicazione con i colleghi e i superiori potrebbe rivelarsi funzionale.

Nuovo giorno interessante dove alcuni pianeti possono vivacizzare il temperamento e il quotidiano. Sono prevedibili, specie se siete ancora in cerca dell’anima gemella, esaltanti colpi di fulmine, che accogliete di buon grado e anche divertendovi. È sempre la Luna fino al tardo pomeriggio e Venere in congiunzione a infondervi una sensibilità percettiva in campo professionale. Sicuri delle vostre scelte, precisi nel mettere a punto le questioni che siete chiamati a svolgere, fate andare avanti la vostra giornata con il massimo dell’efficienza.

Moto dei transiti che rappresenta un cielo ancora molto nitido e sereno per voi. Gratificati dalla splendida vicinanza dei due benefattori dello Zodiaco, Venere – Giove, che continuano a dispiegare ancora i loro potenti effetti sul vostro segno, vi sentite in possesso della forza di seduzione necessaria per conquistare qualcuno che avete da tempo puntato. Vi servite di un’ottima prontezza di riflessi mentali per mettere a posto alcune incombenze arrivate improvvisamente sulla vostra scrivania in ufficio stamattina.

Passaggi planetari frizzanti e benevoli in questo giorno di metà novembre per voi; sappiate apprezzare e sfruttare a dovere i favori celesti. Buoni aspetti da parte di quasi tutti i pianeti allietano la vostra vita sentimentale. Esibite la vostra prodezza tecnica per risolvere una questione di carattere pratico sorta oggi in ufficio e che ha fatto entrare in crisi non pochi colleghi e vostri collaboratori.

Previsione dei transiti planetari abbastanza curiosa. Da un lato abbiamo consistenti successi in ambito amatorio che compensano, dall’altro un lieve momento di calo nel settore dell’attività pratica. Un vero e proprio exploit nella sfera sentimentale vi rallegra lo spirito consentendovi di raggiungere soddisfazioni insperate. Fate attenzione a non raccogliere provocazioni che possano giungere dall’ambiente interno dei colleghi d’ufficio, oppure anche dall’esterno dei collaboratori e temporanei avventori nella vostra attività abituale.

Pronostico astrologico di questa giornata abbastanza incoraggiante, in special modo per il settore lavorativo e un po’ più variabile per il settore emotivo: con la vostra forza di carattere riuscirete a gestire comunque ogni ambito. Una necessità di scelta in merito ad una questione sentimentale vi è data da un gruppo dei pianeti che formano combinazioni per il vostro segno stimolanti. È Nettuno, il vostro pianeta guida, a farsi promotore dei successi professionali che state conseguendo in questo momento. Lo scatto decisionale, il guizzo dell’idea geniale non vi mancano davvero mai!

Si dispongono astri benefici per voi in un quadro d’insieme che è luminosamente positivo; c’è solo qualche piccola eccezione che tende a frenare o a mettere giusto lievi ombre. Urano e Nettuno sono i vostri paladini e vi consentono di dare adesso largo spazio alla vita sentimentale. Chi festeggia il suo compleanno dal 3 al 9 di marzo sappia fare tesoro anche delle esperienze negative recenti in campo lavorativo che gli stanno capitando.