Oroscopo del giorno, le previsioni del 6 novembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 6 novembre.

Scenario frizzante per il vostro segno oggi. Si allontana Venere e questo produce la volontà di non essere molto diplomatici e mostrarsi lievemente sbrigativi. Il pianeta della razionalità, logica e freddezza emotiva, Saturno, si trova invece in posizione di caduta. È questo forse il motivo della proverbiale impulsività dell’Ariete. Fate attenzione poiché, rare volte, vi sfugge il controllo. Potreste difettare di flessibilità e disposizione al compromesso. Non fissatevi troppo sulle vostre convinzioni e posizioni. Gli astri vi consigliano di lasciare spazio e libertà di movimento alla persona amata. Vedrete che la relazione se ne avvantaggerà. Luna e Venere sono negative, sappiate essere concilianti e tenete un comportamento pacifico. Bandite le polemiche inutili e i colpi di scena ad effetto. La vostra competenza in campo professionale non si discute, ne darete ampia prova mettendo a posto alcune persone che vi volevano tenere all’angolo o mettere in difficoltà.

Nei rapporti familiari riuscite ad armonizzare le diverse anime dei componenti del vostro clan, con Giove al vostro fianco. Plutone è un vostro pianeta in “contrasto simbolico”, poiché le sue qualità di trasgressione creativa e di rivoluzione dell’esistente vi risultano quanto meno anomale. Abituatevi qualche volta ad accettare i cambiamenti e le rivoluzioni che fanno parte della vita. Anche Mercurio è un corpo celeste non proprio congeniale al Toro. L’arguzia, la furbizia, prerogative mercuriali si rivelano assenti o non così in evidenza nel vostro segno. La Luna è nel Cancro, segno del focolare domestico. Coltivate la dimensione dell’esclusività nella vostra coppia che resta al riparo da interferenze esterne. Non ve ne pentirete. Collaboratori in sintonia col vostro carattere fanno scorrere la giornata in tranquillità. Svolgerete il vostro lavoro molto bene. Urano e Plutone vi spianano strade di successo.

Venere e Mercurio, positivi per i Gemelli dal segno amico della Bilancia, concorrono nel rendere la giornata abbastanza serena. Il vostro atteggiamento perennemente adolescenziale si rifiuta di maturare. Nettuno, pianeta della metamorfosi, esclude in voi cambiamenti definitivi, vere e proprie rivoluzioni che permettano al vostro Io di mutare pelle. Venere ritornata in posizione molto benefica vi aiuta a spaziare e trovare occasioni di relazioni, se avete il cuore libero. La vostra voglia si svolazzare trova oggi formidabili opportunità per esibirsi, in special modo se festeggiate il compleanno dal 27 al 31 di maggio. I vostri capi possono “mettervi sotto”, facendo in modo che tutto il carico del lavoro ricada su di voi. Con il vostro garbo e un po’ del senso dell’umorismo che vi contraddistingue sapete farvi rispettare.

La Luna transita in congiunzione nel vostro segno e rende fluido e scorrevole il quotidiano. Attenzione a qualche piccolo inciampo che si potrebbe verificare tra amici di vecchia data in serata. Il vostro carattere conciliante aiuterà a mettere a posto efficacemente ogni contrasto. Saturno, pianeta della razionalità, a volte non vi sorregge, e il vostro carattere viene definito non sempre lineare e logico. Un pizzico di irrazionale estro alberga sempre nel lunatico Cancro. L’aggressività tipica di Marte, poi, vi è estranea: alcune volte è necessario farvela tirare fuori a forza. In amore regna l’affiatamento: con questa qualità coltivate un nuovo rapporto sorto all’orizzonte. Luna e Nettuno sono al vostro fianco se siete nati nella seconda decade. Urano vi sostiene nella costruzione pratica del nuovo amore se siete nati nella prima decade. Marte, invece, è ancora ostile per i nati nella terza. Non date peso a pettegolezzi che vi fanno solo perdere tempo prezioso in ufficio.

Venere vi concede ampie possibilità di giocarvi le vostre chance, specie se appartenete alla seconda decade. Continua anche la favorevole posizione di Marte: vi porterà fortuna fino alla fine del 2020. Saturno, pianeta della fredda razionalità, è in contrasto con un segno estivo, caldo e passionale come il vostro. Certi atteggiamenti troppo impulsivi e irriflessivi sono da ricercarsi proprio nell’esilio del pianeta della ragione. Nettuno, il pianeta che simboleggia la metamorfosi è per voi ostile: siete troppo ancorati alla magnificenza del vostro Io da prendere in considerazione la possibilità di un cambiamento. Il Sole in posizione dispettosa dallo Scorpione vi rende agitati con la persona amata. Calmate un po’ del vostro nervosismo e ponetevi in silenzioso ascolto. Vedrete che la situazione volgerà al meglio. Il vostro capo vi strapazza? Cercate di sorridergli più spesso e fate il vostro dovere. Venere e Luna vi rendono amabili e simpatici.

Il Sole, armonico in Scorpione, vi regala allegria e comprensione in famiglia. Vi contraddistingue però talvolta la scarsa capacità di adattarvi ai mutamenti. Nettuno, dio della flessibilità, contrario al vostro segno, è un primo riflesso di questo difetto, al quale si uniscono, come caratteristiche generali del vostro segno, scarsa immaginazione ed espansività. In amore, oggi il Sole e Saturno vi forniscono la sicurezza necessaria per un approccio vincente con una persona che vi fa andare in estasi. Sbaraglierete gli avversari se siete nella fase di conquista. I single si godono un momento di felice gusto per l’avventura. Non vi preoccupate per qualche piccolo ritardo nel lavoro. La vita quotidiana ammette anche questo, a volte. Non siate troppo pignoli e precisi e perdonatevelo, una volta tanto.

Quadro dei transiti altalenante quest’oggi. La Luna è tornata a darvi disturbo e può mostrare nervosismo in famiglia, che voi tuttavia riuscite a superare grazie al garbo e alla facilità nel ristabilire l’armonia. Marte vi rende poco aggressivi e non vi dà quella forza di decisione richiesta in alcuni campi, mentre il caldo Sole in posizione “decaduta” nel vostro segno può manifestare freddezza e distanza. Attenzione a non indulgere in queste caratteristiche. In amore vige desiderio di nido, di stabilità: vi piace rintanarvi in casa con la persona amata. Assicuratevi che anche lui (o lei) abbia lo stesso intento. Inquietudine e voglia di evasione per i single della terza decade. Venere, in magnifico angolo astrologico, vi consente di procedere a passo spedito nella vostra carriera, specie di tipo artistico. Se siete nati dal 27 al 30 settembre consistenti successi sono dietro l’angolo.

Il Sole nel vostro segno vivifica il temperamento e rende gioiosa questa giornata di pieno autunno. L’espansivo Giove, in posizione di caduta nello Scorpione, vi può rendere poco inclini ad essere conviviali e accoglienti col prossimo, un po’ troppo non curanti nel trattare con i vostri simili. Anche Venere trovandosi in posizione di distanza può non offrirvi un temperamento conciliante e farvi percepire all’esterno come poco disponibili. Fate attenzione a trovare il modo per aggiustare alcuni difetti. La vostra intelligenza e capacità di adattamento vi verranno in aiuto. Amorevoli con la vostra dolce metà, raccogliete quello che voi stessi avete seminato: dedizione completa e affidabilità. Nettuno e Plutone vi spianano la strada per rapporti di lungo corso. I single sperimentano una fase di grande soddisfazione erotica, specie se nati nella terza decade. Il rapporto con i capi si sviluppa su linee di stima e di accordo reciproco. Le esigenze di entrambe le parti vengono soddisfatte e trovano palpabili segnali di riuscita.

Non vi mancherà oggi l’allegria che si spanderà per tutta la giornata, specie in ambito amichevole e se appartenete alla prima decade. A volte la mancanza di puntualità e un certo senso di avventura e improvvisazione rendono caotica per voi la dimensione pratica dell’esistenza. La predisposizione alla verbosità e al non ascolto, inoltre, è una carenza alla quale Mercurio vi predispone. Allietati dal bel transito di Venere, specie se appartenete alla prima e seconda decade, sarete nella condizione perfetta per conquistare, sedurre, amare se avete il cuore attualmente libero. Sappiate lasciarvi andare sull’onda del sentimento e del gusto per la novità che sono oggi dietro l’angolo. Successi per chi è single e nasce nella terza decade. La situazione lavorativa va a gonfie vele. Sappiate guardare con animo sereno e razionale i risultati raggiunti, però e non esagerate con le ambizioni, specie se appartenete alla prima e alla terza decade.

Un po’ di nervosismo non intacca l’armonia complessiva della giornata attuale. Luna e Marte contrari rivelano qualche piccola problematica familiare che risolverete in breve. Luna e Venere con il loro carico di sentimento, di emotività, di immaginazione sognante, di empatia, non trovano un largo spazio nel vostro durissimo segno. Spesso definiti freddi e impassibili, o scarsamente fantasiosi, siete abituati a gestire un carattere “invernale” proprio nel momento dell’anno in cui il vostro segno trionfa: tirate fuori la forza dei sentimenti che possedete e mostrate un altro modo di gestire gli affetti. Attenzione a percepire lo stato d’animo della persona che avete accanto. È possibile oggi che non sia in perfetta sintonia con voi, specie se siete nati dal 10 al 15 di gennaio. Rimediate tirando fuori il vostro modo di fare misurato e comprensivo. Giove, Nettuno, Saturno e Urano vi daranno una mano per minimizzare ogni difficoltà. Sul lavoro andate d’accordo con i capi poiché non mostrate pretese e ambizioni spropositate.

Nuovo giorno tranquillo che vi allieta in particolar modo nel vostro settore privilegiato, quello delle amicizie. Mercurio è in posizione felicissima insieme alla luminosa Venere e promuove l’ampliamento dei contatti sociali. Il Sole vi conferisce però un temperamento distaccato, non passionale. Potreste essere poi poco puntuali e precisi nelle posizioni che affermate e portate avanti. L’amore bussa alla vostra porta, se siete single e appartenete alla terza decade. Venere nell’amica Bilancia vi spiana la strada. Non vi sarà difficile aprirvi a un sentimento nuovo che vi invaderà il cuore. Sappiate soltanto superare le timidezze e il vostro carattere a volte troppo razionale; non ve ne pentirete, specie se siete giovanissimi. Nel lavoro sosterrete un collega in difficoltà e conquisterete la sua amicizia e fiducia. Questo è per voi un elemento di grande soddisfazione e vi consente di avere un supporto e una compagnia allegra in più da questo momento in avanti.

Profilo dei transiti planetari ancora molto benefici e positivi in questa giornata di pieno autunno. Nettuno, il vostro nume tutelare, vi rallegra la mente e il cuore e pure in presenza di alcune difficoltà rende tutto leggero e risolvibile. Mercurio, pianeta dell’attenzione, vi rende fatalmente distratti e con la testa (e a volte anche i piedi) per aria. Urano può determinare in voi scarse doti di programmazione. Riuscite spesso a sopperire con fantasia, creatività, un prodigioso estro. È la romantica Luna a far sì che questa sia una giornata giusta per tutti gli innamorati cronici che si definiscano “veri Pesci”. Non vi mancano fascino, bellezza, appeal: il luminare, nell’amico Cancro, vi sorregge potentemente. Non sprecate queste bellissime posizioni planetarie. Garbo, buona disposizione d’animo, gentilezza sono le doti che vi oppongono oggi a colleghi prepotenti. Li vincete con la forza dell’intelligenza.