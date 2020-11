Oroscopo di oggi 3 novembre scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 3 novembre.

Giornata di inizio novembre che vi vede in buona forma psicofisica e pronti a dare il meglio di voi stessi sia in famiglia che nel gruppo dei vostri conoscenti stretti. Avete ancora Mercurio in contrapposizione, specie se siete nati dal 15 al 20 aprile, che vi fa essere un po’ incerti con la persona amata, ma, niente paura, il vostro slancio compenserà eventuali mancanze. Con Marte benefico nel vostro segno sarete dotati di spirito di iniziativa come nessun altro: darete il meglio di voi stessi in una situazione di difficoltà che riuscirete oggi a risolvere brillantemente in ufficio.

I segni che più vanno d’accordo con voi in quella che chiamiamo “compatibilità astrale” sono quelli di Terra e poi anche i due segni d’Acqua che vi donano fantasia e creatività. Con questi segni il rapporto si svolge in modo fluido, sereno, viaggia sulla stessa lunghezza d’onda. Se invece vi trovate ad avere a che fare con l’opposto segno d’Acqua dello Scorpione, il segno d’Aria dell’Aquario e il segno di Fuoco del Leone, siete di fronte a quei rapporti passionali. A voi la scelta! Attenzione alle distrazioni quest’oggi, potreste non essere concentrati come siete abituati.



Profilo dei transiti planetari abbastanza buono in questa giornata di inizio novembre. Siete sempre sulla cresta dell’onda, in una fase di fascino notevole che mettete in campo con chi più vi piace. Siete single? Vi risulterà difficile adesso mantenere questa condizione perché sarete molto desiderati e ambiti! In ufficio vi distinguete per essere spumeggianti, vitali e non far sentire ai vostri colleghi il peso della fatica. È la Luna nel vostro segno, i Gemelli, a infondervi quel tocco di leggerezza che tanto vi contraddistingue specie se appartenete alla prima decade.

Il Sole in splendido aspetto dal segno dello Scorpione vi rende vivaci e pimpanti in questo inizio di novembre. Marte vi fa essere prudenti nelle vostre imprese amatorie, specie se siete nati nella terza decade. Sappiate pazientare e arriverà il momento opportuno per agire. Marte, Giove, Plutone e Saturno vi remano contro. Risentite di un po’ di stanchezza quest’oggi, per fortuna che il lavoro da sbrigare e ultimare si presenta facile.

Il luminare maschile in un punto dello Zodiaco per voi poco congeniale vi porta oggi qualche piccolo malumore in famiglia e nelle amicizie. Niente di grave, riuscirete a stemperare poi in serata ogni eventuale incomprensione. Venere vi allieta la vita di coppia se avete un rapporto stabile. Sentite i suoi buoni influssi a maggior ragione se festeggiate il compleanno nella prima decade. Venere e Mercurio continuano a darvi manforte e a non smettere di aprirvi strade fortunate, specie se appartenete alla prima e terza decade.

Quadro astrale in cui maturano alcuni progetti che avevate messo in campo nei giorni scorsi. I segni con cui meglio vi relazionate in amore sono i vostri compagni di Terra (il Toro, il Capricorno e la stessa Vergine); non va male neanche con i due segni d’Acqua, Scorpione e Cancro, che vi forniscono quell’ingrediente di fantasia di cui spesso il vostro segno difetta. Se volete invece un legame passionale sarà necessario l’incontro con i Pesci, i Gemelli e il Sagittario. Con buon senso e pacatezza, sarete i soli quest’oggi a chiarire una situazione di incertezza che si verifica nell’ambiente lavorativo.

Continua il momento positivo in generale per voi. I segni con cui legate di più secondo lo Zodiaco sono i dued’Aria come il vostro, i Gemelli e l’Aquario, ma anche la stessa Bilancia. Anche i due scoppiettanti segni di Fuoco, il Sagittario e il Leone, possono mescolarsi bene con voi. Per trovare un incastro tra valori e coppie dovete relazionarvi invece con i segni nemici – amatissimi di Ariete, Cancro e Capricorno. Mostrate la vostra razionalità, punto fermo del carattere, in ufficio e vi si apriranno molte porte, specie se festeggiate il compleanno in settembre.

Nettuno è pronto oggi a darvi quelle intuizioni così magiche, tanto capaci di spianarvi la strada e farvi comprendere la realtà meglio di chiunque altro. Gli accordi di coppia per il vostro segno zodiacale sono per tradizione quelli con i segni che si legano al vostro elemento d’elezione, ovvero l’Acqua. Il Cancro e i Pesci, più lo stesso Scorpione. A questi segni possiamo anche sommare Scorpione, il Capricorno e la Vergine. Molti pianeti in posizione fortunata stanno preparando una fase di grande soddisfazione professionale, producendo vere e proprie svolte della buona sorte nella carriera.

Venere benefica per il vostro segno vi rende di buonumore e prepara una giornata decisamente esaltante. Dalla vostra ci sono pianeti lenti e rapidi a darvi manforte: da Giove a Mercurio, da Venere a Marte. Gli incontri più facili e armonici che lo Zodiaco vi consente sono da riferirsi ai segni di Fuoco come il vostro (Ariete, Leone e lo stesso Sagittario) che si adattano precisamente alle vostre prerogative. Uscite dall’ambiente lavorativo con il sorriso sulle labbra. Concludete i vostri impegni in ufficio con la classica buona volontà portandovi avanti per quel che vi aspetta nei prossimi giorni.

Urano vi dispone felicemente alla sfera sentimentale, specie se avete una persona accanto da lungo tempo. I single possono approfittare di una serata in cui il loro fascino è veramente al massimo. Tra i segni dello Zodiaco con cui stabilire legami appassionati e capaci di imprimere un’evoluzione e una crescita alla vostra vita, ci sono i 3 segni nemici – amatissimi di Cancro, Ariete e Bilancia. Incassate stima e apprezzamenti da parte dei vostri colleghi. La capacità, il talento, il tempismo con cui avete saputo condurre un’operazione, sono stati davvero di primordine.

Gioco dei transiti abbastanza discreto anche oggi. Venere e Marte vi allietano la giornata con la vostra dolce metà, specie se appartenete alla prima e terza decade. L’incontro con Leone, Toro e Scorpione, vi porterà lontano. La capacità di mediare tra opposte tendenze di cui voi siete veri maestri, vi fa mettere a punto diversi successi diplomatici in ufficio.

Con Nettuno al vostro fianco ogni mossa che farete per la relazione di coppia, specie se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade, sarà indovinata. I segni che si accordano con voi sono senz’altro i fratelli nell’elemento d’Acqua (Cancro e Scorpione), cui si può aggiungere anche il vostro stesso segno. Il motivo? L’emotività e la profondità del carattere vi accomuna possono creare un collante formidabile. La vostra capacità di mediazione risolve una questione spinosa tra un collega e un capo. Diplomazia e savoir-faire: ecco le vostre carte vincenti.