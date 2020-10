Oroscopo del giorno, le previsioni del 28 ottobre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 28 ottobre.

Scena planetaria di media positività. Urano appoggia scelte razionali che producono effetti benefici in ogni campo, da quello familiare a quello affettivo. Saturno e Plutone possono determinare qualche piccola incomprensione nella cerchia degli amici. Niente di grave, in linea generale conviene non prendere decisioni impegnative. Vi converrebbe una fase di relax che vi ritempri nel corpo e nella mente incoraggiandovi a dedicarvi a piaceri come la lettura o i film. Questa giornata si contraddistingue per una sintonia quasi perfetta con la persona amata. Se siete nati nella prima decade, Urano vi aiuta a progettare con facilità un lungo viaggio assieme alla vostra dolce metà. I single di marzo vivono una fase di irrequietezza e un bisogno di conferme del proprio fascino. Plutone in posizione negativa se siete nati dal 14 al 17 di aprile fa sì che i pensieri sul lavoro non vi abbandonino mai, costringendovi a programmare, anche solo mentalmente, ogni cosa che avete da svolgere l’indomani.

Gli astri di fine ottobre prospettano per voi qualche nube di nervosismo e instabilità nei rapporti interpersonali. Mercurio è contrario per il Toro dal segno dello Scorpione e può indurvi a qualche errore di valutazione, senz’altro rimediabile, su persone e situazioni, in special modo se siete nati nella prima decade. Riprendete il vigore poi che vi caratterizza e, specie se siete nati nella terza decade, vi sentirete quasi come rinati. La seconda decade si riguardi dagli acciacchi autunnali di stagione. Nettuno, in angolo magicamente positivo, promette serate in armonia con l’anima gemella. Chi è single può approfittare di un innalzamento del proprio fascino personale. Sappia cogliere al volo le avventure che senz’altro arriveranno. Il Sole e Mercurio in aspetto contrario vi rendono svogliati e forse apatici in queste giornate lavorative. È più opportuno adesso riflettere e rimandare, se possibile, le decisioni importanti. Chi lavora con la comunicazione, la pubblicità e la vendita avverte oggi un po’ di fatica in più.

Il gusto per la sfida è l’arma vincente con cui riuscite a superare intoppi che altri riterrebbero insormontabili. Il supporto fortificante di Marte in Ariete vi consente di aggirare ostacoli che nel settore professionale e nella vita di tutti giorni vi bloccavano. Con Venere in posizione felice dalla Bilancia sarete più lucidi e intellettualmente svelti nel captare tutto quel che accade attorno a voi. Marte, in aggiunta, vi protegge dandovi una buona resistenza psico-fisica. Audaci e appassionati, in amore vi calate in un ruolo da conquistari con Marte in ottimo aspetto, a maggior ragione se festeggiate il vostro compleanno dal 5 al 12 di giugno. I single ottengono conferme del loro fascino se nati a maggio. Le storie consolidate ricevono una sferzata di energia. Se siete nati nella prima decade è bene non forzare troppo in campo lavorativo: occorre valutare meglio i cambiamenti in corso.

In questa giornata Urano nel segno fedele del Toro crea un clima rilassato in casa. Ed è appunto la famiglia, così fondamentale per voi, a donarvi quella sensazione di tenero comfort che spesso cercate. Per un momento allontanerete le ansie del quotidiano, indicate da alcuni pianeti dissonanti, e potrete vivere in modo intenso il tepore degli affetti. Il fisico è in forma con Nettuno che vi concede i suoi favori di buona salute, ma siate vigili sulle abbuffate serali. Urano e Nettuno sono i benefattori di questa giornata che riuscite a trascorrere in compagnia dell’anima gemella in piena corrispondenza amorosa. La generosità di cui saprete dar prova è invece il regalo di un luminoso Sole in Scorpione per i nati nella prima decade. Approfittate di oggi per organizzare al meglio i piani di lavoro che vi attendono prossimamente, risparmiandovi fatiche future.

La vostra spumeggiante personalità è messa in luce da Venere e Mercurio, da oggi per voi armonici nel segno della Bilancia. Un quadro più che positivo che vi consente di esprimervi al massimo delle vostre possibilità. In particolare, in ambito familiare possedete quella fermezza di carattere unita alla disinvoltura con cui vi rapportate al prossimo che fa di voi dei veri protagonisti. Siete dotati di un tono vitale eccellente, ma è opportuno fare attenzione a regolare i ritmi del riposo notturno per non subire ripercussioni di stanchezza. Lo slancio vitale che vi coinvolge con la persona amata è dono del transito di Marte nell’Ariete. Potete ora progettare un viaggio in coppia che accarezzavate da tempo. I single sono in un momento di audaci conquiste. I buoni risultati che avete realizzato sul lavoro vi faranno sentire discretamente soddisfatti, specie se siete nati nella prima decade. Siete però in un momento di riflessione e state perciò pensando a come ottenere sempre di più.

Un bel Giove vi guarda felicemente dal segno del Capricorno: il pianeta vi infonde la capacità di minimizzare i problemi, anche laddove ci siano difficoltà. Se siete nati nella prima e terza decade godrete anche dell’appoggio di Venere e di Mercurio che vi faranno inserire in ambienti sociali nuovi e prestigiosi, dove la vostra personalità irradierà carisma. Solo se siete nati nella seconda decade dovete fare attenzione a non sottoporvi a impegni, anche sociali, troppo stressanti per via di Nettuno in angolo contrario. Plutone e Saturno si alleano per proporvi una giornata dove il desiderio avrà un ruolo di primo piano nella dimensione della coppia. Se siete single potete approfittare di una carica passionale esaltante: non vi tirate indietro e lasciate da parte le vostre proverbiali timidezze e insicurezze. La vostra infaticabilità vi porta a non stare mai davvero senza far niente: siete pronti per pianificare con cura il vostro lavoro futuro.

Servendovi del vostro naturale charme saprete muovervi, sia nel privato che in società, con savoir-faire: dalla vostra parte avete Venere e Mercurio. Quest'ultimo, in particolare, vi fa vedere il lato nascosto di persone e situazioni, ma al contempo vi permette di agire secondo giustizia. L’attesa del week-end vi mette di buonumore e vi fa pregustare un meritato relax, che sarà coronato da un possibile viaggio breve nei dintorni della vostra città. Venere vi rende passionali con la vostra dolce metà, ma al contempo può provocare atteggiamenti di possessività. Mercurio in angolo positivo ristabilisce l’intesa grazie alla comprensione reciproca. Scorribande ad alto tasso di eros e di intesa emotiva per tutti i single, specie se nati nella prima e nell’ultima decade. Tenete testa a un seccatore, che al lavoro oggi vi vuole a tutti costi rendere la vita difficile, con atteggiamenti netti e a volte taglienti.

La gioia di vivere e il brio che il cielo vi regala in questa giornata di metà autunno costituiscono la struttura portante di quella forma fisica eccellente che amici, parenti e conoscenti vedono e riconoscono in voi. Con Giove in magnifico aspetto dal Capricorno, l’energia fisica che dimostrate è infatti eccezionale. Plutone vi infonde l’energia creativa, Nettuno l’estro artistico: entrambi vi assisteranno nel tener conto di ogni piccolo dettaglio. Venere transita nella vicina Bilancia e dona una bellezza che si fa riconoscere facilmente e apprezzare da chi vi circonda. Se siete single sprigionate tutto il sex- appeal di cui andate fieri. Se siete in coppia vi attendono momenti di particolare intesa con il vostro amore. Anche se non vi date pensiero per i cambiamenti che si stanno prospettando in ufficio, le idee su come muovervi non vi mancano.

I pianeti per voi benefici sono tanti e propongono una voglia di agire concretamente appoggiata dalla razionalità. Riuscirete inoltre a gestire situazioni non sempre facili con grande prontezza. In angolo disarmonico Nettuno non vi fa integrare temporaneamente con tutti i componenti della cerchia degli amici e dei parenti, ma nulla di grave. Il cuore per voi si riscalda con Marte in aspetto benefico, specie se appartenete alla seconda decade: una luminosa Venere da oggi in Bilancia insieme a Mercurio riempie di sentimento e di desiderio il vostro animo. Una crescita emotiva e sentimentale si verificano in particolare per chi ha iniziato una nuova relazione d’amore. Non mettete completamente da parte le preoccupazioni lavorative, poiché la Luna vi fa meditare attentamente sui passi da compiere nei prossimi giorni. Se appartenete alla terza decade una grande ambizione vi assiste.

Un quadro planetario complessivamente positivo accompagna questo periodo. Se siete nati nella seconda decade, Nettuno vi spinge ad approfondire interessi spirituali, artistici e musicali. Ma senza dimenticare quella manualità in casa che si rivela preziosa per il bricolage, la cucina, il giardinaggio. Per la prima decade Urano è invece il portatore di una vita in salute: fate solo attenzione a non appesantire il vostro fisico con le cene e la convivialità. Giove, Plutone, Sole e Urano, tutti disposti in felice aspetto, vi promettono una giornata lieta da assaporare con l’anima gemella. Non si esclude la progettazione di romantici piccoli viaggi dove poter ritrovare il gusto di stare assieme. Non sono da meno i single della terza decade, che si abbandonano a promettenti avventure. Al lavoro siete portati oggi a trovare il tempo per formulare nuovi piani d’azione. Nettuno vi suggerisce nuove idee per migliorarvi, specie se siete nati dal 9 al 13 di gennaio.

Il potente intreccio tra Saturno, Plutone e Marte si riverbera su di voi donandovi serenità interiore, gioia di vivere, e brio, specie se appartenete alla seconda e terza decade. I tre pianeti vi offrono altresì la capacità di gestire i tempi della giornata in maniera egregia, tanto in famiglia quanto nella cerchia di amici e conoscenti. La complicità nei sensi e nella mente con la persona amata è dono di Nettuno e di Marte, in special modo se siete nati nella seconda decade. Un viaggio breve vi attende e vi consente di sintonizzarvi in modo profondo con il vostro amore. Consistenti successi si profilano anche per tutti i single in cerca di emozioni. Fate attenzione a non spingervi troppo oltre nel dichiararvi ed esporvi con persone conosciute da poco. Nel lavoro il bilancio di quel che avete realizzato in questi ultimi giorni può dirsi discreto. Per la prima decade Urano ha bloccato alcune possibilità che, se pazienterete, si potranno ripresentare.

L’arrivo del fine mese e delle sue festività vi rallegra e vi allontana dalle preoccupazioni quotidiane. La luminosa Luna in questa giornata è in ottimo aspetto esaltando il presente, qualsiasi cosa facciate. Il quadro generale dei transiti mostra inoltre un bel Plutone che valorizza la vostra personalità rendendovi affascinanti e carismatici, specie se siete nati nella terza decade. Se vi concedete una vacanza vi dedicherete più alla quiete della lettura che ad attività che implichino movimento e stress. Godete degli effetti positivi dei pianeti legati alla sfera emotiva e sentimentale tra cui Luna, Giove e Nettuno, in questa giornata per voi sempre in angolo armonico. I cuori solitari si possono lanciare in imprese che li vedono facilmente vincitori, specie se appartengono alla prima decade: non sprechino queste occasioni e si lancino senza paura. L’organizzazione mentale dell’attività che vi aspetta è per voi importantissima: un Sole molto positivo vi permette di programmare il lavoro in modo efficiente.