Oroscopo del giorno, le previsioni del 18 ottobre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 18 ottobre.

Restate in ascolto delle esigenze della persona che avete accanto e tenete a freno l’invadenza. Saturno contrario vi invita a non esprimere i vostri sentimenti in modo impulsivo o ardente come di solito solo voi sapete fare. Il consiglio degli astri è adesso di rimanere buoni e in silenzio. In questa giornata Urano vi aiuta a risolvere con fine diplomazia una questione spinosa che si è venuta a creare tra i vostri collaboratori, se avete abbracciato la libera professione e lavorate di domenica. E grazie a questo riuscite a conquistarvi fiducia e stima.

Dimostrate la vostra solida affettività con la cura attenta che sapete dimostrare verso la persona amata. La vostra indole affabile vi dona una delicatezza di modi che facilita la valorizzazione dei sentimenti. Professionalmente approfittate di cambiamenti inaspettati, in cui vi sapete inserire positivamente con tutta la vostra buona volontà operosa, in special modo se siete nati dal 5 al 12 di maggio. Sapete che il lavoro nobilita l'uomo e lo sapete trasmettere, con le azioni, pure a chi vi circonda.

Urano e Sole vi donano la capacità di creare armonia nei rapporti interpersonali tanto in ambito familiare quanto in quello delle amicizie. Se siete nati dal 27 al 31 maggio con Urano molto positivo potete contare su un sex- appeal capace d'incantare chiunque. Se siete single potete pensare di conquistare chi avete nel vostro cuore da molto tempo. Con intelligente diplomazia e i vostri toni tipicamente scherzosi, grazie a Marte molto positivo, riuscite a gestire una situazione molto complicata che si è creata tra i vostri amici.

Luna e Urano molto positivi entrambi vi danno la capacità di prendere l'iniziativa in amore che di solito a voi manca: sfruttate questo vero momento di grazia astrologica e non ve ne pentirete. Successo assicurato per i single e per chi vuole mettersi alla prova in nuove avventure. Fate una riflessione sui risultati che siete riusciti a portare a casa nella vostra professione: sono discreti, ma ancora non vi soddisfano pienamente.

Romanticismo e atmosfere uniche sono regalate dal Sole che transita in felice aspetto per il vostro segno nella Bilancia. La vostra dolcezza vi fa ottenere tutto dal vostro partner, ma non abusate della sua bontà, specie se siete nati nell’ultima decade del vostro segno. Se lavorate anche di domenica, le mosse che vi apprestate a fare sono senza dubbio azzeccate e vincenti, ma fate attenzione a non urtare la sensibilità di qualcuno che sta in alto. La Luna vi suggerisce prudenza.

Mai come in questo periodo è importante per voi prendervi un benefico momento di relax e staccare dalle troppe incombenze quotidiane. Riservati e prudenti, sentite ora la necessità di esternare i vostri sentimenti alla persona amata con un pizzico di ardore maggiore. Gli effetti del vostro slancio non tarderanno a manifestarsi e a farvi vedere buoni risultati. Anche se non siete al lavoro meditate una saggia limitazione delle ambizioni per la prossima settimana: la cosa fortunatamente non vi costerà tanto sforzo.

Non prendete decisioni di cui vi potreste in seguito pentirvi. L'attuale stato di salute è soddisfacente, ma forse il cambiamento di stagione può farvi avvertire qualche lieve disturbo. I single della seconda decade facciano attenzione ai colpi di testa, con Marte dissonante. Giornata di riflessione e di messa a punto di strategie per il lavoro. Seri e diligenti, dovete soltanto saper aspettare con pazienza che i tempi maturino perché i vostri meriti siano riconosciuti. Una configurazione astrale vostra alleata vi aiuta a rendere perfette le vostre già spiccate doti comunicative.

In famiglia, nella programmazione del lavoro e nei vostri progetti di lungo corso, potrete avvalervi di un intuito formidabile, capace di guidarvi spesso verso il successo. Nettuno e Plutone si alleano per regalarvi una delle giornate più intense dal punto di vista sentimentale dell'anno. Appassionato risveglio dei sensi per i single nati nella seconda decade, felice e romantico ritrovarsi per le coppie della terza decade. Se state pensando in questa giornata d’autunno di migliorare i risultati professionali, potrete contare sull'appoggio di Plutone che, in una prospettiva di lungo periodo, vi stimola a dar vita a progetti che saranno apprezzati.

Con Marte positivo, il vostro slancio passionale può subire una strepitosa impennata. La Luna nello Scorpione suggerisce oggi attenzione, sensibilità e tatto verso le esigenze della persona amata. Successi notevoli per chi coltiva un nuovo interesse sentimentale. Meditate su come far valere le vostre necessità se anche oggi lavorate, dosando le vostre mosse con tempismo e intelligenza. Marte, ben disposto se appartenete alla seconda decade, vi induce a giocare una partita che, presto, vi vedrà primeggiare.

Stupirete il partner con il vostro calore umano e sarete contraccambiati con una splendida disponibilità all'ascolto. Giove positivo vi apre a un'affettività coinvolgente, sincera e vibrante, in special modo se siete nati nella terza decade. Oggi non vi fermate con le attività lavorative. La vostra natura infaticabile è stimolata al massimo dal lungo transito di Plutone nel vostro segno, specie se siete liberi professionisti e, a maggior ragione, se svolgete un’attività connessa con l’arte, il cinema e il teatro. Vi avvalete con successo della vostra straordinaria forza di persuasione, specialmente se festeggiate il vostro compleanno dal 12 al 15 di gennaio.

Il Sole vi aiuta a essere in perfetta sintonia con il vostro (o la vostra) partner. Se siete, invece, in cerca dell'anima gemella, tutta questa domenica si rivela ideale per tuffarvi in incontri decisamente promettenti. Usate la vostra simpatia per arrivare al cuore di chi vi interessa, specie se siete nati in febbraio. Determinati ed efficienti, specie se siete nati nella terza decade, oggi meditate, con la vostra razionalità, su come farvi spazio per le vostre iniziative professionali future. E non scorderete la vostra tipica gentilezza, raccogliendone i frutti.

Se mirate a raggiungere posizioni di rilievo, restate un attimo fermi e ascoltate il vostro istinto. Il calore degli affetti familiari è il toccasana per ogni contrarietà del presente. Se siete single Plutone vi fa brillare di un fascino magnetico, essenziale per conquistare chi vi sta a cuore se siete nati nella terza decade. Se siete in coppia sempre Plutone, ma in compagnia di Giove, stimola la passione dei nati in marzo. Urano vi fornisce un fortunato estro, specie se avete abbracciato la libera professione e siete nati in febbraio. Lavorate oggi su progetti creativi che vi esaltano e vi stimolano. I risultati che toccherete con mano saranno considerevolmente apprezzati nei prossimi giorni.