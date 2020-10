Oroscopo di oggi 17 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 17 ottobre.

Plutone vi promette una giornata ad alto tasso passionale, specie se appartenete alla terza decade. Saturno può, però, rendervi esigenti o capricciosi con la persona amata: fate attenzione a non esagerare, soprattutto se avete cominciato da poco il vostro rapporto di coppia. Nettuno e Marte vi rendono lucidi, determinati e disinvolti nei rapporti con i collaboratori, specie se festeggiate il vostro compleanno in aprile. Se avete scelto una libera professione avrete la possibilità adesso di fare un salto qualitativo.

La stagione autunnale vi vede energici e pimpanti, dotati pienamente della vostra spontanea carica vitale. Plutone vi dona un fascino che sbaraglia i rivali. Se siete single, vi preparate a grandi conquiste, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 14 al 17 di maggio. Il vostro buon carattere, il tatto e la cura attenta dei rapporti umani sono un tratto distintivo dell'immagine che date di voi nel posto di lavoro. È Saturno a mostrare le vostre qualità umane nell’ambiente professionale e a mettere in rilievo tutti i vostri pregi.

L'umore si mantiene alto e il mondo circostante, degli amici e dei conviventi, non manca di dimostrarvi simpatia e non di rado di esprimervi un autentico affetto. Urano vi illumina il cammino con nuovi interessi sentimentali, se il vostro cuore è ancora libero e se siete nati nel mese di maggio. La giornata si presenta così ravvivata da una nuova intesa col vostro partner o da un incontro promettente se siete single. Corpi celesti contrari vi suggeriscono la necessità di farvi strada con maggiore determinazione nell'ambiente di lavoro. La vostra competenza e professionalità verranno presto apprezzate.

Il vostro cuore sensibile ha bisogno di atmosfere romantiche, e forse chi vi sta accanto in questo momento non lo sta capendo. Mercurio vi aiuta a comunicare e ad esprimere il vostro pensiero e, in definitiva, a comprendere e a essere compresi meglio dal vostro (o dalla vostra) partner. Malgrado qualche piccola disorganizzazione tecnico-pratica, la situazione lavorativa procede a vele spiegate e verso mete ambiziose. Solo una raccomandazione: fate attenzione a non esagerare nelle richieste con i vostri capi.

La forza delle decisioni sarà guidata dalla razionalità, il vostro classico temperamento accentratore sarà modulato sull'autocontrollo. I vostri sforzi sono però tutti concentrati nella realizzazione personale: il rapporto col partner può risentirne. Se siete single vi dedicate a gratificanti avventure, sebbene alla fine si potranno rivelare un po’ effimere. Il Sole nel segno della Bilancia sarà benefico e vi offrirà soddisfazioni consistenti sul piano pratico-organizzativo, specie se appartenete alla terza decade. Attenzione però a sintonizzarvi pienamente con i colleghi quest’oggi in ufficio. Sappiate essere più tolleranti e accettare i difetti altrui.

Si alza la vostra già notevole facoltà di attenzione, nulla di quel che accade attorno vi sfugge: tutto è soppesato e analizzato. Plutone vi renderà un po' nervosi e, forse, stanchi sul piano prettamente passionale. Cercate un momento di relax con la vostra dolce metà e curate maggiormente l'intimità, così essenziale nel rapporto di coppia. La Luna vi aiuta a entrare in empatia col vostro amore. Nettuno continua la sua contrarietà e per il momento rende i cambiamenti che voi auspichereste più difficili. In compenso Giove e Plutone molto positivi vi fanno giungere cospicui introiti dal vostro lavoro.

La parte sociale e mondana è un po' sottotono, ma non importa, in questo momento le soddisfazioni professionali e familiari vi riempiono di più la vita. Avete bisogno di sciogliere alcune tensioni e abbandonarvi alle emozioni più liberamente. Il vostro abituale autocontrollo può essere beneficamente scosso da Mercurio, che farà innalzare il livello del desiderio. Un ambiente particolarmente competitivo sul lavoro non vi rende capaci di dare il meglio di voi. Marte, Giove, Saturno e Plutone danno ragione ai più prepotenti e bloccano le vostre iniziative. Per il momento vi tocca essere pazienti. Vi sarà fatta giustizia tra non molto.

Cambiamenti di posizione lavorativa, mutamenti con il vostro amore, rinnovamento di case, di luoghi e di famiglia: ogni svolta radicale è possibile e va nella direzione di una vostra positiva evoluzione. Plutone sostiene il vostro vigore passionale, specie se siete nati tra 14 e 17 novembre. Ma per conquistare del tutto chi volete c'è anche bisogno di un po' di sentimento, di trovare l’intesa mentale. La vostra competenza trova l'occasione di essere messa in luce in varie circostanze in questa giornata di ottobre. Acquisirete ancor più autorevolezza presso i superiori e anche con i vostri colleghi.

Sarete nella vostra forma migliore, con molte frecce al vostro arco da scoccare in varie occasioni e per centrare svariati obiettivi. Se siete in cerca dell'amore, avete l'occasione giusta creata dai felici rapporti tra Sole e Marte che si irradiano sul Sagittario. Tenete d'occhio le vostre nuove frequentazioni: è là che troverete il classico colpo di fulmine. Per le storie di lungo corso si annuncia una fase di tranquillità, senza tuttavia rischi di noia. Gestite con razionalità e autorevolezza un delicato problema lavorativo, specie se avete abbracciato la libera professione.

Per molti di voi il benessere si esprime nella possibilità di conoscere nuova gente che stimoli il vostro istinto sociale. Prestate attenzione alle esigenze di chi vi vuol bene: carriera e lavoro rischiano di portarvi lontano dalla sfera dell'affettività che conta di più. Giornata illuminata da Giove che vi promette l'arrivo di discreti introiti economici, provenienti dai frutti del vostro duro lavoro, specie se siete nati nell’ultima decade. Vi potrete poi orientare in maniera favorevole su un affare particolarmente redditizio.

Serenità e continuità nei rapporti di coppia sono garantiti da Saturno che transita nel segno alleato e buon vicino del Capricorno. Se siete single, Nettuno vi fa intrecciare rapporti armonici, per creare incontri speciali che vi colmeranno il cuore di gioia. Non disperdete o sprecate queste occasioni che il destino vi propone. Professionalmente avrete l'occasione di mostrare una delle qualità di cui andate fieri: la capacità di fare squadra, di coalizzare tutti per un unico obbiettivo. Sole e Marte vi daranno nell'ambiente di lavoro il prestigio e l'autorevolezza che meritate.

Con lucidità e, spesso, con un tocco di astuzia, riuscirete ad arrivare dove vi siete proposti, specie in campo professionale. Le vostre capacità di venire incontro e comprendere sensibilmente la persona amata saranno favorite da Nettuno. Potrete arrivare a un'unione completa sul piano mentale, emotivo e fisico, specie se appartenete alla seconda decade. Chi è single si immerge in avventure piuttosto vivaci. Plutone aziona la vostra grinta in ufficio e vi fa agire con un vero colpo da maestro, in special modo se siete nati dal 12 al 17 di marzo. La competenza, la capacità di rischiare e un pizzico di fantasia saranno gli ingredienti della vostra riuscita.