Giochi con me? Posso essere tutto!

Quale mestiere farò da grande? Ce ne sono si stravaganti, di interessanti e di appassionanti in quetso libro per i più piccoli. E poi, i Gigantosauri sono tornati, così come i Pokemon e i tanti perchè dei bambini. Ma poi anche storie dolci e romantiche come gli zoccoli delle castagne, le favole di animali, Violetta urlavento, Jacominus e tanto tanto altro. Buona lettura!

POSSO ESSERE TUTTO di Jerry Spinelli Illustrazioni Jimmi Liao Ed. Camelozampa (montaggio clip Antonio Augugliaro) Età consigliata: da 3 anni Io quando cresco cosa sarò? Di tutti i mille lavori del mondo. Io quando cresco quale farò? Il pianta-zucconi. Il soffia-soffioni. Il piega-aeroplani. Il cucciola-cani… Un poetico e gioioso viaggio tra tutte le possibilità che la vita offre, una risposta bambina alla grande domanda “Che cosa farò da grande?”





FAVOLE DI ANIMALI Raccontate ai bambini. di Rosa Navarro Duran Ed. Mondadori Età consigliata: da 6 anni Fin dai tempi più antichi gli animali sono tra i protagonisti delle favole. Sono animali che parlano, pensano, si comportano come gli uomini e ne raccontano i lati migliori e peggiori. Volpi e cani, topolini e leoni, granchi, cicale e formiche vivono avventure buffe e immaginifiche, insegnando con saggezza che l'intelligenza vale più della forza, che la prudenza non è mai troppa e che la generosità rende tutti migliori. Per comporre questa raccolta, Rosa Navarro Durán ha attinto alle favole più conosciute di Esopo e Fedro e a quelle di Félix Maria de Samaniego, poeta e scrittore spagnolo di fine Settecento.

VIOLETTA URLAVENTO di di Paul Martin e Jean-Baptiste Bourgois Ed. Terredimezzo Età consigliata: 9 anni Nessuno sa quando sia nato il Giardino Selvaggio, forse è sempre stato lì. Per fuggire dal padre che da sempre la tormenta, Violetta Urlavento si tuffa nell’erba alta accompagnata dal suo cane Pavel, e si ritrova immersa in un mondo magico popolato da strane creature e minacciato da un’oscura furia distruttrice. Ma Violetta è pronta a diventare la Protettrice del Giardino, e ad affrontare una prova terribile quanto il suo passato. Dal 15 ottobre in libreria.

SENTI COME PARLO di Anna Biavati-Smith, Barbara Franco Ed. Gribaudo Età consigliata: da 18 mesi Come aiutare il tuo bambino a dire le sue prime parole. «Come mai il mio bambino non ha ancora iniziato a parlare?» «Il mio piccolo ha una grande difficoltà a pronunciare le parole!» Ogni bambino è unico nel suo percorso di acquisizione del linguaggio. Grazie a Senti come parlo potremo comprendere quali sono le diverse fasi di sviluppo della competenza linguistica e le capacità indispensabili che deve acquisire il bambino prima di imparare a parlare. Inoltre, due splendide storie e una serie di giochi e attività ci aiuteranno a stimolare il nostro piccolo nella produzione dei suoni e delle parole. Sempre attraverso il gioco e il divertimento! Il libro-guida per adulti contiene una parte teorica dedicata alle principali metodologie educative messe in atto per rispondere in maniera facile a difficili interrogativi. Inoltre, fornisce le istruzioni per le diverse attività che si possono svolgere con questo libro. Quid+ è una linea editoriale dedicata al primo apprendimento, che si occupa di tradurre le più avanzate teorie pedagogiche in prodotti semplici e accattivanti. Ognuno è impreziosito con contenuti destinati agli adulti. Questo fornisce a genitori ed educatori una maggior consapevolezza delle capacità di apprendimento del bambino e gli strumenti per aiutarlo a esprimere il suo potenziale, permettendogli di ottenere con spontaneità e attraverso il gioco quel “qualcosa in più”.

LA STORIA DI GIGANTOSAURUS di AA. VV. Ed. Gribaudo Età consigliata: da 6 anni Benvenuti nel mondo Cretaceo! Mazu, Rocky, Bill e Tiny sono quattro giovani dinosauri, amici per la pelle, che adorano vivere sempre nuove avventure. Condividono il loro mondo con il più grande, affamato e pericoloso dinosauro che sia mai esistito: Gigantosaurus. I piccoli amici vogliono saperne di più su di lui, quindi decidono di andare a caccia di Giganto.

TI CONOSCO MASCHERINA di Ilaria Capua Ed. La Coccinella Età di lettura: da 3 anni Un libro-gioco con slider e finestrelle che insegna ai bambini a conoscere il mondo dei virus per imparare ad affrontarli in modo sicuro, ma senza paura, per vivere in serenità la propria infanzia. Un libro per il target prescolare firmato da una grande scienziata: Ilaria Capua che oggi dirige il Centro di Eccellenza One Health dell'Università della Florida, che promuove l'avanzamento della salute come sistema integrato attraverso approcci interdisciplinari.

MA PERCHE’. Il mondo AA.VV. Ed. Fabbri (montaggio clip Antonio Augugliaro) Età consigliata: da 5 anni) Tante risposte alle domande dei bambini più curiosi, per scoprire tutti i segreti del mondo che ci circonda. Dietro ogni aletta si nasconde una spiegazione che accenderà l'interesse dei più piccoli. (GUARDA VIDEO)

CAPTAIN TSUBASA Una nuova squadra AA.VV. Ed. Mondadori Età consilgiata: da 6 anni A Nankatsu è stata creata una squadra cittadina per partecipare al torneo regionale. Tsubasa, Ishizaki e Misaki vengono selezionati insieme ad altri ottimi giocatori, tra cui il portiere Wakabayashi. Ma la competizione si preannuncia durissima, e il talento di due fuoriclasse potrebbe non bastare a conquistare la vittoria.

GUIDA AI POKEMON DI GALAR AA.VV. Ed. Mondadori Età consigliata: da 6 anni Benvenuto a Galar! In questa guida completa, dalla A di Alcremie alla Z di Zamazenta, potrai scoprire i fantastici segreti dei Pokémon che abitano questa regione ancora tutta da esplorare. Che l'avventura abbia inizio! All'interno: Informazioni su 400 Pokémon, statistiche su tipi, abilità ed evoluzioni, dati su tutte le nuove forme di Galar e le Gigamax.

LA PANTEGANA PUZZONA di Geronimo Stilton Ed Piemme Età consigliata: da 6 anni Una puzza strapuzzona ha invaso Topazia! Geronimo e il suo amico investigatore Ficcanaso Squitt scendono nelle fogne di Topazia, decisi a risolvere il mistero della strana superpuzza. Riusciranno a salvare la città e i suoi abitanti da quel tanfo terrificante?

IL LIBRO DELLE ORE FELICI DI JACOMINUS GAINSBOROUGH di Rebecca Dautremer Ed. Rizzoli Età consigliata: da 4 anni Come le ore felici? Diciamo pure una vita intera! Quella di Jacominus Gainsborough. Le foglie d'autunno nel parco, la pioggia, la bassa marea. Un capitombolo, un arrivederci sul molo, un buongiorno in un giardino di pietre. Un picnic, qualche gita e l'ombra fresca sotto il mandorlo. Tutto qui. Una vita.

AMERICAN ROYALS di Katharine McGee Ed. Piemme Età consigliata: da 12 anni Fin dall'epoca della guerra d'Indipendenza, la casata degli Washington siede sul trono degli Stati Uniti d'America. Oggi, due secoli e mezzo più tardi, il Paese si prepara a un grande cambiamento: per la prima volta nella storia della monarchia il Regno sarà governato da una donna, la prima regina d'America. La principessa Beatrice si prepara a questo momento fin da quando è nata; eppure, ora che il suo cuore batte per Connor, la sua guardia del corpo, i doveri assunti nei confronti della Corona le sembrano a dir poco soffocanti. A complicare le cose ci sono i suoi due fratelli gemelli. Samantha, seconda in linea di successione, ha messo gli occhi sul ragazzo sbagliato, mentre Jefferson, che se solo fosse nato prima sarebbe stato l'erede naturale al trono, è il protagonista inconsapevole di una spietata lotta tra due ragazze per la conquista del suo cuore... Chi vincerà questa sfarzosa scalata al potere? L'amore sarà abbastanza forte da cambiare il corso della storia?

INFINITO I magici cicli dell'universo di Soledad Romero Mariño Ed. Lapis Età consigliata: da 9 anni Viviamo in un’epoca in cui tutto sembra durare un istante, per poi scomparire. Ma la natura si muove secondo un’altra idea di tempo: è fatta di cicli lenti, dove nulla scompare e tutto si trasforma. In un mix riuscitissimo di scienza e poesia, "Infinito" racconta undici cicli naturali. Per ognuno, due illustrazioni, alcune brevi ed efficaci spiegazioni, e le citazioni di scrittori, artisti e scienziati, come Jules Verne, Frida Kahlo ed Albert Einstein. Un libro delicato e semplice, per restituire un nuovo senso del tempo e lasciare che anche i più piccoli rimangano incantati dalla natura.

ZEB E LA SCORTA DI BACI di Michel Gay Ed. Babalibri Età consigliata: da 3 anni Che sia la scuola materna, il nido, la prima vacanza senza mamma e papà, per affrontare il distacco Zeb ha un segreto di cui tutti i bambini vanno pazzi: le baciocaramelle! E condividerle ci darà ancora maggiori soddisfazioni.

LA GRANDE AVVENTURA DEI KALU’ di di Anuska Allepuz Ed. Lapis Età consigliata: da 6 anni Su un’isoletta rocciosa in mezzo al lago vive la famiglia dei Kalù: a Dolcekalù piace cucinare, a Grankalù piace costruire barche, a Vecchiokalù piace raccontare storie e a Minikalù piace ascoltarle. Minikalù vorrebbe tanto visitare un’Isola-Tropicale-Molto-Esotica. Così, dato che i Kalù amano viaggiare, partono su una barchetta costruita per l'occasione da Grankalù. Dopo giorni di navigazione, trovano un’isola bellissima e rigogliosa. A Minikalù, però, sembra che la terra s'alzi e s'abbassi. D’un tratto…GLU GLU! GLOB! BLOB! L’isola si muove davvero! I Kalù vengono sbalzati in aria, per planare di nuovo…a terra? No! I Kalù, in realtà, non sono approdati su un’isola, ma sul naso di un ippopotamo! Lui, stremato dal caldo, deve muoversi verso zone più ricche di vegetazione. I Kalù capiscono di essere stati la causa del caldo torrido: per fare barche e torte hanno tagliato quasi tutte le piante che circondavano Ippo! Costruiscono quindi un parasole e piantano semini per far crescere nuove piante. Ora che tutto è di nuovo verde e fresco, Ippo si sente meglio e molti ippopotami possono trovare riparo: Minikalù potrà vivere moltissime altre Avventure-Tropicali-Molto-Esotiche nel rispetto della natura!