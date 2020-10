Oroscopo dell’11 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 11 ottobre.

La parola chiave di oggi è entusiasmo. Si scrive nei preparativi per la serata o si legge nel frizzante quotidiano che vi caratterizza. Marte e Luna, vi abbracciano con la loro carica di energia vitale e vi inducono a manifestare il vostro slancio con parenti e conoscenti. Solo Plutone può farvi mutare questo felice stato d'animo, ma soltanto un po’. Il pianeta che è anche uno dei corpi celesti vostri numi tutelari vi contrasta costringendovi a non essere quasi mai soddisfatti in ambito amoroso, specie se siete nati nella seconda decade. In ogni caso vi lanciate in un clima frizzante, sarete l'anima delle feste e delle uscite di questa sera: tutte da condividere in allegria insieme a nuovi amici. È arrivato il momento di prendere decisioni e non fare più i Peter Pan che cercano la loro identità. Se avete conosciuto una persona nuova che vi fa battere il cuore non ponete tempo in mezzo e dichiaratevi. Se lavorate anche questa domenica, sappiate che il tempo nel luogo di attività vi passerà piuttosto in fretta. E la Luna favorevole vi farà portare a termine, con rapidità imprevista, ogni incombenza.

Questo giornata vi vede pimpanti e fortunati. I pianeti che rappresentano estro e creatività personale, Nettuno e Giove, vi sono amici, in special modo se appartenete alla seconda decade. Sarà assicurata l'amabilità nell'ambiente circostante dove intervenite con garbo e il vostro tipico senso di giustizia. Sapete anche dosare con equilibrio i toni e le parole in ogni circostanza. Infine, non vi mancherà la capacità di trattare, con tatto ed eleganza, le persone che conoscerete nelle situazioni più disparate. Vostro diletto sono le passeggiate nella bellezza della natura: con il favore degli astri che vi accompagna la probabilità di ritemprarvi col vostro hobby preferito è alta. La Luna non vi sta favorendo molto trovandosi in un punto contrastante. Questa posizione ha il merito di stimolare in voi la costruzione razionale e solida dei vostri rapporti di lunga data, specie se siete nati nella seconda decade. Vi dedicate con costanza alla fermezza e validità di un unico grande amore. Lavorate anche oggi? Riuscite a macinare una grande quantità di lavoro con ritmi pacati senza apparire frenetici o stressati. Plutone se siete nati dal 13 al 14 di maggio vi rende efficienti, ma equilibrati.

Si muovono novità positive sull'orizzonte in un quadro finalmente più favorevole dei giorni appena trascorsi. Al Sole nell’amica Bilancia si unisce la Luna in Leone e insieme vi aiutano a gestire meglio ogni situazione sia pratico – professionale che emotiva e privata. Urano è attivatore di energie formidabili, specie per chi è nato dal 24 al 30 maggio; in aggiunta il pianeta propone occasioni che, per alcuni di voi, possono cambiarvi radicalmente la vita. Il vostro fascino è alle stelle e fa il paio con una forma fisica di tutto rispetto. La luminosa Venere è ancora in un punto dello Zodiaco per voi non molto congeniale, il segno della Vergine, ma niente paura. Le vostre quotazioni in amore e nell’eros rimangono ancora molto alte. Lavorate anche oggi? Con l'appoggio di Marte riuscite a scansare un impegno gravoso. Per contro svolgete un compito in cui vi fa piacere mettere in mostra la competenza. Il vostro modo di fare gentile vi evita possibili urti con colleghi poco educati. Il cielo vi dona correttezza e buon senso nell'ambiente di lavoro, aprendovi alla stima e all'affetto dei capi.

Sentite un'aria nuova, diversa, che si rivela l'ideale per riscaldarvi lo spirito e lanciarvi in nuovi stimoli. In cielo si avvicendano pianeti che bloccano alcune vostre iniziative, ma solo temporaneamente. Chi pratica attività sportive può organizzarsi felicemente e ottenere risultati strepitosi. Pianeti contrari possono esporvi ai fastidiosi malanni di stagione, come i primi raffreddori. S'impongono momenti di relax e un'attività che non metta il fisico sotto un eccessivo sforzo. L'interesse per la cultura e per i viaggi costituisce uno degli elementi fondamentali del vostro benessere. Con Nettuno, pianeta amico fedele, riuscite a programmare con la vostra dolce metà una prossima vacanza che già sapete ricca di stimoli avventurosi. Giove in un punto dello Zodiaco non molto congeniale vi suggerisce di non alzare troppo la posta col partner, specie se nati in luglio. Lavorate anche oggi? Fate una professione che prevede scambi e transazioni economiche? Non sempre ci si comprende tra i collaboratori. Il Sole contrario vi può creare qualche intoppo nella comunicazione specie se festeggiate il vostro compleanno dal 14 al 19 di luglio, contribuendo a rallentare il vostro abituale ritmo efficiente.

Vi muovete in questa bella giornata di metà ottobre con il generoso appoggio di molti pianeti rapidi. La Luna nel vostro segno, luminare dell’empatia e dell’equilibrio psichico, se siete nati ad agosto, vi infonde serenità di spirito e bellezza. Apparirete così radiosi e vincenti, affabili e razionali su tutti i fronti, riuscendo a risolvere tempestivamente le situazioni ingarbugliate che vi si pareranno davanti. In particolar modo in campo familiare e nel settore delle amicizie a voi più care. Con Marte in Ariete e una bella Luna in congiunzione avete davanti una giornata in cui potete dar voce alle vostre emozioni più autentiche. In coppia o single avrete l'occasione di aprirvi all'amore e con tutto il vostro entusiasmo. I più fortunati tra di voi per il momento saranno i Leoni e le Leonesse che festeggiano il compleanno dal 15 al 22 di agosto. La carriera è in cima ai vostri pensieri oggi. Il cielo vi favorisce nel porre le basi dei vostri successi futuri, specie se siete nati dal 2 al 7 del mese di agosto. Attenzione a non sacrificare i vostri affetti al duro esercizio professionale.

Mercurio vi rende svelti, dinamici e attenti. Sarete in strepitosa forma, con una mente sempre in allerta, a cui poco o nulla potrà sfuggire. Scegliete un'attività non stressante, non faticosa, ma decisamente riposante per ricaricarvi, se in questa giornata lavorate. Vivete così una stagione autunnale per niente grigia, ma briosa con Plutone accanto dall’amico del Capricorno, che vi dona scatto e tonicità muscolare, specie se siete nati in settembre. I vostri sport prediletti, quelli che impegnano gambe e braccia, trovano l'appoggio di un fisico asciutto. Ideale una gita in montagna. Venere continua a spalleggiarvi in congiunzione nel vostro segno. Di sicuro, da bravo segno di Terra, siete disinteressati agli affari di cuore e forse troppo proiettati verso le incombenze quotidiane. Attenzione a non trascurare il rapporto d’amore perché è parte essenziale del vostro essere nel mondo. Lavorate anche oggi? Meritate la stima dei colleghi per l'infaticabile attività e per la capacità di non risparmiarvi. Plutone vi dona soddisfazioni morali se festeggiate il compleanno dal 13 al 16 settembre e, più in là, anche economiche.

Una scena domenicale in cui potrete allargare la vostra visione sul mondo. La Luna vi apre infatti la mente, trovandosi nel segno amico del Leone. Le persone che verranno a contatto con voi saranno espansive e dotate di conoscenza ed esperienza. In famiglia sarete benvoluti per l'obbiettività dei vostri giudizi. Nella cerchia delle vostre amicizie, invece, vi rivelate preziosi per l'altruismo e la comprensione che saprete dimostrare. Per quanto riguarda la forma fisica, il vostro fascino si basa su una tranquillità interiore e, con la Luna positiva, oggi potete rinforzare il benessere emotivo, ma anche quello estetico concedendovi un sonno ristoratore. Venere, uno dei vostri numi tutelari, vi regala un eros di tutto rispetto con la persona che più vi sta a cuore. Il pianeta favorirà successi amorosi specie se siete ancora single, ampliando le vostre possibilità di seduzione. Per il momento i nati in settembre saranno i più favoriti dalla dea dell’amore. Lavorate anche oggi? Non vi importa se c'è qualcuno che, malgrado abbia meno diritto di voi, vi sta superando. Con il Sole benefico saprete conquistare la vittoria, a tempo debito, sbaragliando ogni rivale con signorilità.

Con un Plutone in Capricorno, ancora molto favorevole al vostro segno, godete di una rinascita in ogni settore, specie se appartenete alla terza decade. Favorito in particolare il settore materiale e finanziario. La Luna oggi vi guarda imbronciata, ma rafforzati come siete da Giove potete accettare le sfide che il luminare vi mette in campo senza paura. Sono i rapporti familiari, probabilmente, a richiedere una maggiore cura e capacità di ascolto da parte vostra. Venere infonde un’ansia di programmazione e di stabilizzazione affettiva che lo Scorpione non possiede. Con l’appoggio del munifico Giove nel Capricorno per molti rappresentanti del segno, specie se in relazioni fisse, si prefigurano matrimoni, convivenze, desiderio di programmare un figlio: potranno essere queste le prossime tappe di un futuro sentimentale non molto lontano. Tutto questo più in evidenza se siete nati in novembre. Urano vi guarda storto e se anche oggi lavorate vi crea qualche lieve contrattempo; saprete tener testa agli intoppi con cui verrete a contatto con la vostra calma.

In questa giornata di metà mese incontriamo uno dei vostri pianeti prediletti, la Luna. Il luminare è indice di vitalismo e di possibili realizzazioni in vari settori della vostra vita. La domenica è dunque abbastanza positiva, anche se Nettuno vi rema contro, quindi è possibile che alcune mete ideali siano per voi lontane o vi sembrino addirittura irraggiungibili. Ricordate che c’è anche Mercurio costantemente al vostro fianco, dal segno buon vicino dello Scorpione che, con equilibrio e intelligenza, può farvi avvicinare di molto ai traguardi sperati. Fate riferimento al vostro talento naturale, l'espansività, vero dono di Giove. Questa caratteristica viene confermata dalla Luna in ottimo aspetto, che illumina la vostra dimensione amatoria di ulteriore smalto, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 5 al 12 dicembre. Venere è contraria dalla Vergine, ma Mercurio si dispone in angolo favorevole: nuovi amori si annunciano per voi. La vostra applicazione costante in ufficio vi rende preziosi per i colleghi e per i vostri capi. Il Sole in Bilancia vi sta predisponendo il terreno fertile per farvi arrivare in posizioni chiave e di comando in breve tempo.

Domenica in cui potrete gestire i vostri interessi nel migliore dei modi, usando la vostra intelligenza, vero dono di Saturno, pianeta intellettuale, che dopo la bellezza di trent’anni è di nuovo ritornato nel vostro segno. I conviventi vi possono porre qualche ostacolo o limite per quel che concerne i vostri movimenti, ma niente di serio: riuscirete a ritagliarvi gli spazi che desiderate senza turbare gli equilibri domestici. Nel settore del fitness vi mostrate in piena forma, preparandovi alla stagione fredda con tanti buoni propositi e vari accorgimenti. In palestra potrete sperimentare nuovi esercizi che rassodano il fisico. Giove vi fa vivere una nuova giovinezza, specie se appartenete alla seconda decade. Venere, Giove e Urano sono tutti dalla vostra parte per regalarvi un momento di exploit nell’amore e nell’eros. Nettuno in angolo favorevole, specie se siete nati nella seconda decade, vi fornisce il buon senso per non lasciarvi frastornare da nulla nel vostro cammino o nelle vostre storie consolidate. Il Sole è ancora contrario specie se siete nati dal 15 al 20 di gennaio e può non consentirvi di raggiungere i traguardi cui ambite nei tempi sperati. C'è bisogno di pazienza, qualità che voi dimostrate di possedere.

Palcoscenico di metà ottobre in cui troviamo Mercurio in angolo dissonante dal segno che vi è di stimolo nello Zodiaco, lo Scorpione. Potrete avvertire nervosismi in famiglia che riuscirete a minimizzare con l’apporto del buonumore. Il movimento non vi dispiace, con Marte benevolo in Ariete. Decisamente favoriti se scegliete sport che coinvolgono le braccia, come il tennis o il nuoto. Per quanto riguarda la cura del vostro personale benessere, se siete nell'età giusta e appartenete alla terza decade il Sole vi dà lo sprint necessario per cimentarvi nelle discipline orientali come judo e karate. Il Sole dona il desiderio, realizzato per alcuni di voi, di relax in una spa. È Giove nel segno buon vicino del Capricorno a farvi disporre positivamente verso la persona amata, specie se appartenete alla seconda decade. È il momento opportuno, se non ancora non l'avete fatto, di programmare insieme alla vostra dolce metà una bella vacanza. Siete all’opera anche oggi? La vostra efficienza in campo lavorativo è assicurata da Saturno in bell'aspetto. Se avete abbracciato la libera professione potete recuperare abilmente attività passate con un’intelligente capacità di riciclo che dimostrate di possedere in abbondanza.

La configurazione planetaria è piuttosto stimolante con Mercurio Scorpione, specie se appartenete alla seconda decade che vi fa sentire più alleggeriti e bendisposti verso l’ambiente circostante. Felicemente inseriti nella vita familiare, avrete modo di risolvere, con il vostro tocco di delicata sensibilità, un problema di un parente prossimo. Qualche piccola noia di carattere ambientale o seccatura quotidiana si rivelerà passeggera. Il periodo autunnale vi stimola a rimettervi in attività e allenarvi nello sport, senza che sentiate i richiami a quell'innata pigrizia che vi caratterizza. Giove nel segno volitivo del Capricorno, specie se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade, suggerisce la ginnastica dolce. In amore si stanno profilando novità che giocano un ruolo fondamentale soprattutto in chi di voi è nato dal 12 al 20 di marzo. Fioriscono amori appassionati e corrisposti: sappiate esserne all’altezza e non ponete troppo tempo di indecisione in mezzo. Il cielo non si è del tutto schiarito e nell'aria aleggia qualche turbolenza che si svolge nei piani alti della vostra attività. Rimanete in posizione attendista, tra non molto vi potrete muovere in maniera autonoma. E raccogliere i meriti e i successi che vi spettano.