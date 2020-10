Giochi con me? Gli Incontri nei Paesi delle meraviglie...

I principi e le principesse arrabbiati? Li avete mai immaginati? Proprio come tutti i bambini anche loro si arrabbiano. Ma hanno un segreto per guarire dalla loro rabbia! Così come ha molti segreti Alice nel il suo paese delle meraviglie; e poi gli animali che vivono in gruppo si organizzano, si danno delle regole e vivono in pace. Ma questa settimana ci sono anche storie di paura, record pazzeschi e tanto tanto altro. Buona lettura!

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE di Lewis Carroll e illustrazioni di Valeria Docampo Ed. Terre di mezzo

(montaggio clip Fabio Ferri) La piccola Alice, il Bianconiglio, il Cappellaio Matto, la perfida Regina di Cuori… Ci sono tutti gli indimenticabili personaggi di Carroll, accompagnati dalle strepitose illustrazioni di Valeria Docampo, capaci di infondere nuova poesia a questo capolavoro mondiale della letteratura, mantenendone intatto lo spirito e, al tempo stesso, reinventandolo come solo lei sa fare. (edizione integrale del romanzo di Lewis Carroll)

LA GITA DEL TERRORE di Katherine Arden Ed. Mondadori Età consigliata: da 9 anni Ollie ha undici anni, e da quando la sua geniale e avventurosa mamma non c’è più, si sente sempre un po’ fuori posto nel mondo. Il suo unico rifugio è la lettura. Così, quando vede una sconosciuta che sta per gettare un piccolo libro nero nel torrente, d’impulso decide di salvarlo: glielo ruba e scappa via. In una notte di pioggia e vento inizia a leggere l’inquietante storia di un patto d’amore maledetto racchiusa tra le pagine del misterioso libriccino. Il giorno dopo scopre che la meta della gita di classe è proprio la fattoria della storia, un luogo che esiste davvero e che rivelerà un passato di misteri e sparizioni inspiegabili. Durante il viaggio di ritorno dalla fattoria il pullmino sul quale viaggiano Ollie e i suoi compagni si ferma… Mentre cala il buio e si alza una strana nebbia, sull’orologio rotto di Ollie, un ricordo della mamma, compaiono un conto alla rovescia e un messaggio inequivocabile: VIA!

VORREI ESSERE KING KONG di Virginia Stefanini e Luca Tagliafico Ed. Clichy Età consigliata: da 6 anni Certe volte essere una bambina brava e obbediente è… mostruosamente noioso! Molto meglio arrampicarsi sui pensili come King Kong, fare scherzi come l’Uomo Invisibile, scavare la terra come un Lupo Mannaro. Grazie alla fantasia dalla piccola protagonista, ogni momento di una normale giornata trascorsa con papà, dai compiti alla spesa, dalle faccende domestiche ai pasti, si trasforma in un’occasione per buffe trasformazioni e giochi teneri e divertenti. Una storia in cui l’immaginazione ribalta gli stereotipi, perché le bambine non sognano sempre di essere principesse, i papà non sono sempre fuori casa per lavoro, e perfino i mostri non sono tutti cattivi. Una lettera d’amore al cinema e alla sua magia, da condividere con quelli a cui vogliamo più bene. Una lettura brillante e intelligente che senza retorica abbatte gli stereotipi di genere. Una bambina sogna e i suoi sogni sono liberi e forti ed è proprio il suo papà che la incoraggia e la ispira.

INSIEME. GLI ANIMALI FANNO SQUADRA di Joanna Rzezak Ed. Lapis (montaggio clip Fabio Ferri) Età consigliata: da 5 anni In un albo di grande formato, una carrellata di magnifiche illustrazioni a doppia pagina, con società animali di ogni parte del mondo: banchi di sardine, colonie di fenicotteri, branchi di lupi, mandrie di elefanti, storni di anatre. Alcune specie animali scelgono di vivere in società. Cosa li spinge a stare insieme? E come si organizzano? In poche righe di testo, gli animali ci suggeriscono che vivere insieme a individui della propria specie può agevolare la sopravvivenza con un minor dispendio di tempo e di energia: le sardine formano dei banchi: immense nuvole per ingannare e disorientare i predatori, che in mezzo al gruppo non sanno chi colpire; Gli elefanti vivono, camminano, emigrano e mangiano in gruppo. I cuccioli vengono circondati dagli esemplari più grandi per essere protetti. Se la madre dovesse morire, qualsiasi altro membro del gruppo si farebbe carico del cucciolo; I lupi si muovono in branco, perché la strategia di gruppo è essenziale nella caccia I fenicotteri vivono in colonie: fanno danze di gruppo per l'accoppiamento e quando il pericolo incombe, si muovono a migliaia all'unisono; un balletto che potrebbe aumentare le loro probabilità di sopravvivenza in un mondo pericoloso. Le parole in più Glossario finale con significato delle parole più complesse per i piccoli: migrare, muta, erbivoro…

FIABE DI PRINCIPI E PINCIPESSE. Storie da leggere insieme per parlare di rabbia. di Alba Marcoli Età consigliata: da 6 anni Fiabe con protagonisti principi e principesse, che per colpa di una sofferenza non capita e non riconosciuta sentono crescere dentro di loro una sensazione difficile da gestire: la rabbia. Tratte dal bestseller di Alba Marcoli Il bambino arrabbiato, punto di riferimento per educatori, insegnanti, psicologi e genitori, e corredate dai consigli pratici di due specialiste, queste storie insegnano, ai bambini ma anche agli adulti, a vivere meglio le proprie emozioni. Della stessa serie (e stesso autore) anche : FAVOLE DEL BOSCO. Storie per parlare di PAURE.

CACCANATROCCOLO di Alan Mets Ed. Clichy (in libreria dal 13 ottobre) Età consigliata: da 4 anni Il porcellino sta per fare una bella frittata con l’uovo che ha appena trovato quando... l’uovo si schiude ed esce un piccolo anatroccolo che starnazza «Papà!». Così, il maialino si intenerisce e alleva l’anatroccolo come se fosse suo figlio. Gli insegna a fare tutto quello che fanno i maiali: mangiare, russare, sguazzare nel fango! Un giorno, l’anatroccolo incontra una graziosissima pulcina, a cui piacciono tanto gli animali puliti e profumati. Ah beh, che fare allora quando uno puzza come un maiale? Dall’autore di Caccola, tra i più dissacranti e graffianti esponenti della letteratura per ragazzi, ecco un nuovo successo internazionale destinato a far divertire grandi e piccini.

I LADRI DI NEW YORK di Katherine Rundell Ed. Rizzoli Età consigliata: da 10 anni Vita Marlowe, dodici anni, inglese, è appena sbarcata a New York con sua madre e ha già una missione. Il nonno, amatissimo, è stato vittima di un raggiro, e ha perso tutto: i gioielli, i ricordi, il castello sulla riva dello Hudson. Vita, debole di gambe ma eccezionale nella mira, è determinata a restituirgli ogni cosa e studia un piano contro un noto e pericoloso truffatore legato alla Mafia. Da sola, però, sa di non poterlo sconfiggere. Ha bisogno di alleati. E chi meglio di una giovane borseggiatrice e di due ragazzi del circo che si esibisce alla Carnegie Hall? Un’avventura a rotta di collo per le strade di New York, nei ruggenti Anni Venti.

RECORD MONDIALI FAMOSI E CURIOSI Ed. Usborne Etò consigliata: da 6 anni Qual è il dinosauro più grande mai vissuto? E l’aereo più veloce mai costruito? A quando risale la protesi più antica? Un affascinante libro con linguette da sollevare per scoprire tantissimi record mondiali tra i più famosi e memorabili, e anche qualcuno insolito e singolare.

LA COSTITUZIONE DEGLI ANIMALI di Sara Loffredi Ed. Battello a Vapore La nascita della Costituzione italiana spiegata ai bambini Età consigliata: da 6 anni Finalmente liberi dai serpenti oppressori, gli animali si riuniscono per decidere le regole per vivere insieme. Ognuno dice la propria, e trovare un punto di incontro sembra difficile. Ma il ragno tesse un filo che tutti accomuna: il rispetto reciproco. È così che è nata la democrazia e con lei la Costituzione.

44 GATTI. IL SUPER LIBRO GIOCO Ed. Rizzoli Età consigliata: da 3 anni Con ancora più giochi e pagine da colorare. Un nuovo libro gioco dei gatti più simpatici della tv. Rivivi le avventure dei Buffycats tra labirinti, puzzle, ombre misteriose... e tantissimi disegni gattastici da completare e colorare!

LE AVVENTURE DI TOM SAWYER DI MARK TWAIN di Simone Pace Ed. Battello a Vapore Età consigliata: da 7 anni Tom è un vero combinaguai, e sua zia Polly non sa più come tenerlo a bada. Quando poi si accompagna al suo amico Huck le cose prendono velocemente una brutta piega. E a complicare il tutto ci si mette anche Joe l'Indiano con le sue storie di tesori e cadaveri disseppelliti... Il famoso classico di Mark Twain rivive in una nuova coloratissima versione a fumetti, scritta e disegnata da Simone Pace.

UN SOLO MONDO di Michael Foreman ed. Camelozampa Età consigliata: da 4 anni Due bambini raccolgono un secchiello di acqua del mare e ne fanno il loro mondo in miniatura. Ben presto però comprendono quanto, per dar vita al loro gioco, hanno sottratto al mondo reale. Capiscono come sia compito di tutti noi proteggere il nostro pianeta, tanto meraviglioso quanto fragile. Perché il mondo è uno solo, e davvero il suo futuro è nelle nostre mani. Per la prima volta in Italia un bestseller in ristampa in tutto il mondo per il suo trentennale. Un classico sulla minaccia dell’inquinamento e il dovere di proteggere il nostro pianeta.