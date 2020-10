Oroscopo del giorno, le previsioni dell'8 ottobre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 8 ottobre.

Lo Zodiaco tifa per voi schierando il vostro nume tutelare, Marte in angolo favorevole. Solari, generosi, sinceri, godete di influssi positivi che permettono di risolvere, con brillantezza di spirito e fermezza di polso, varie situazioni tanto nel settore pubblico quanto in quello privato. Soltanto Plutone spunta alcune frecce al vostro arco, se festeggiate il vostro compleanno dal 13 al 16 di aprile. Non insistete più di tanto se non riuscite a piacere o ad accontentare proprio tutti. Uno stato di salute ottimale è ribadito dal felice aspetto che sempre Marte forma col vostro segno. Esplosivi e vitali, sarete ammirati e corteggiati con il bell'aspetto che vi invia oggi Urano. Se siete in cerca di una persona d'amare, in questa giornata d’ottobre avrete molte occasioni di incontro: sappiate sfruttare il momento propizio. Siete liberi professionisti? Programmate l’agenda lavorativa molto fitta che vi aspetta a partire da questa giornata con l’entusiasmo che vi contraddistingue, specie se siete nati in marzo.

Siete sulla scia di un periodo molto favorevole, con diversi pianeti in aspetto benefico per voi. In particolare i vostri astri numi tutelari, Venere e Giove che riscaldano il vostro focolare domestico. Un luminoso Nettuno invece vi aiuta nel realizzare alcuni brillanti progetti di carattere patrimoniale e familiare, specie se siete nati nella seconda decade. Chi volesse acquistare o cambiare casa in questo momento è benedetto dallo Zodiaco. Sul piano personale Plutone vi guarda benevolo specie se appartenete alla terza decade e vi consiglia di muovervi, ma senza affaticare troppo il fisico. Se potete, purificate il corpo a contatto con le acque termali. La capacità di accogliere la persona amata nel vostro mondo, di farla sentire a proprio agio si manifesta con maggiore evidenza. Il pianeta vi dona anche un attento ascolto delle esigenze del partner, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 12 maggio. Se siete liberi professionisti è possibile che la vostra attività non si interrompa mai e continuiate infaticabili la girandola di progetti lavorativi, impegni con spirito operoso.

Il quadro astrale mostra un cielo che va schiarendosi. La Luna e il Sole sono ritornati felicemente a sorridervi. L'effetto che ne trarrete sarà quello di una vivace ripresa in ogni campo, dai vostri affari personali alla vita sociale e mondana. Nettuno è ancora contrario e vi invita a non azzardare manovre finanziarie e investimenti troppo rischiosi, ma sentite un’aria leggera che vi dipinge il sorriso più facilmente quest’oggi. Sul piano della forma fisica avete un bel Marte amico e potete esercitare le vostre attività sportive con tipica disinvoltura, specie se appartenete alla terza decade. Sensibili e attenti verso la persona amata, nello scambio comunicativo riuscite nell'impresa di conciliare punti di vista opposti e opinioni diverse dalla vostra. Se siete nati tra il 10 al 14 giugno con Marte molto positivo ritorna oggi in voi una bella vivacità erotica. A maggior ragione se siete single in cerca di avventure. Decidete oggi di prendervi una pausa di completo relax. Gli ultimi tempi vi hanno indubbiamente stancato e necessitate di uno stacco salutare.

Il vostro pianeta governatore, Venere, transita in buon aspetto per il vostro segno e nella fidata Vergine. Sensibilità e intuito, buonumore e affabilità non vi mancheranno. Anche Urano e Nettuno saranno bendisposti e vi daranno la possibilità di tenere sempre il polso fermo delle situazioni in campo pratico e attivo; garantiranno, inoltre, l'armonia familiare. Nettuno, in particolare se siete nati nella seconda decade, vi invoglia a cercare il benessere attraverso i viaggi, presenti e futuri, in cui metterete alla prova il vostro gusto per l'avventura. Le sorprese, che vi colmeranno di soddisfazioni esaltanti, non mancheranno. Dopo la giornata di ieri, un po' faticosa, ritrovate nelle braccia del vostro partner un comfort totale, specie se appartenete alla terza decade. E insieme progettate le vostre vacanze invernali e i possibili divertimenti futuri. Se avete abbracciato la libera professione Urano in Toro e Venere in Vergine, combinati con un estroso Nettuno, rendono la vostra creatività in pieno fermento. Gli effetti li toccherete presto con mano e con il riconoscimento che viene dagli altri.

Con questa bella giornata d’autunno arriva il desiderio di uscire e conoscere gente nuova. Il quadro generale dei pianeti stimola in voi il gusto per la mondanità. Il Sole e la Luna in Gemelli vi spingono a essere brillanti, estrosi, spiritosi: e voi ci riuscirete con grande facilità. Mercurio, tuttavia, vi metterà qualche piccolo sgambetto di tanto in tanto nel corso della giornata. Dovete fare attenzione, specie se appartenete alla prima decade, a non esporvi troppo e a non farvi trascinare in polemiche che riguardino questioni di principio. Urano in angolo dissonante non aiuta una completa comunicazione col vostro partner quest’oggi. Porgetegli più attenzione: potrebbe raccontarvi di più sulla sua vita pratica, sui suoi problemi lavorativi ed economici. E il rapporto ne troverà un grande giovamento, specie se siete nati in agosto. Nel lavoro dovete prendere una decisione importante e con Marte che transita in ottimo aspetto siete facilitati nella scelta più giusta e opportuna. Servitevi tuttavia dei consigli di chi ha la dovuta competenza.

Un nutrito gruppo di pianeti nei segni di Terra sostiene in voi l'impegno attivo e concreto, conducendo a risultati straordinari che potrete toccare presto con mano. Venere e Mercurio vi guardano di buon occhio facendovi acquisire una condizione di benessere, specie in famiglia. Mettete in secondo piano la vita materiale proiettandovi completamente verso l'acquisizione di una completezza emotiva. Adesso lo Zodiaco sembra ricordarvi che esistono preziosi beni immateriali. La vostra buona salute si rinforza con passeggiate e gite all'aria aperta. Giove vi aiuta a organizzare piccoli viaggi a contatto con la natura. Il partner invoca il vostro affetto. Attenzione a non negarglielo, specie se siete nati nelle prime due decadi. Venere spiana i passi della seduzione nei giovanissimi della prima decade. Siete tra i segni più risparmiatori, ma questa giornata potrete anche lasciarvi andare a qualche spesa imprevista di tipo ludico. Non imponetevi i vostri freni di tipo moralistico.

Un cielo luminoso, pur con qualche nube passeggera, vi attende. Venere vi dona equilibrio, benessere, facile accordo nei rapporti interpersonali. La Luna è bella per buona parte della giornata. In famiglia può esserci una fase di confronto in cui dovrete mediare e cercare soluzioni il più possibile ampie e condivise. Per quanto riguarda i personali piaceri, con l'ascolto del vostro autore musicale preferito, con il canto, i concerti o le danze vi riempite l'anima di soddisfazione. Il vostro temperamento conciliante vi aiuta a superare un momento di impasse col vostro partner. La delicatezza di tocco che Venere vi ispira ristabilisce la concordia e riporta la tanto desiderata armonia. Un frizzante Mercurio in Scorpione vi dà la possibilità economica di spendere senza preoccuparvi troppo e avendo una sensazione di completa libertà, specie se siete nati dal 27 al 30 di settembre. Farete acquisti di cui sarete soddisfatti.

Per voi alcune difficoltà pratiche che oggi incontrate possono dare più sapore ai momenti di esaltanti successi che state vivendo. Con grande creatività, intuito e un pizzico di fantasia, riuscite a far fronte ad alcune incomprensioni che si verificano nella vostra famiglia. Sul piano personale, un tono muscolare eccellente vi fa muovere e provarvi in varie attività fisiche, anche di un buon livello. Se siete della prima decade Mercurio vi fa esagerare nel mettere alla prova le vostre capacità sportive. Un puzzle di pulsioni, desideri, sogni: questo è per voi l'amore. Riuscirete ad incastrare ogni pezzo? Se siete single avete il cuore in confusione catturati da diversi interessi sentimentali. La Luna nel segno del Cancro in serata vi invita a prendervi un attimo di tregua. Le coppie stabili vivono momenti di vera completezza emotiva. I vostri capi vi strapazzano? Rispondente con l’ironia e il sorriso sulle labbra facendo notare che il rispetto è la base di ogni relazione umana.

Sole e Marte in tandem vi sono amici e vi donano spensieratezza e calore umano, specialmente se appartenete alla seconda decade. Potete tuttavia anche avere in diverse occasioni la sensazione di non essere compresi e può capitarvi di arrabbiarvi un poco. Difenderete i vostri punti di vista con decisione. Per quanto riguarda il benessere personale, le attività fisiche che provengono dall'Oriente vi attraggono. Marte dal versatile Ariete, promuove questi interessi per i nati nella terza decade. È un po' difficile per voi viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda del partner quest’oggi. Forse avete troppi pensieri per la testa di carattere pratico e lavorativo. Estraniatevi un poco dal quotidiano per abbandonarvi all'amore. Marte e in serata anche la romantica Luna vi spalleggiano. Dimostrate ancora una volta il vostro altruismo e la generosità di cui siete capaci aiutando un collega nuovo arrivato sul vostro posto di lavoro oggi. Il Sole vi renderà soddisfatti e realizzati, seguendo i suggerimenti che lo Zodiaco vuole da voi.

Capricorno

Plutone vi rende creativi e portati a una naturale disposizione al comando, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 12 al 17 gennaio. In modo amabile o autorevole vi fate valere in famiglia e nella cerchia di amicizie più care. Se appartenete alla terza decade dovete misurare con cura le vostre mosse quest’oggi. La Luna contraria in serata potrebbe in certi momenti farvi fare il passo più lungo della gamba e indurvi a scelte sbagliate o poco opportune. Sul piano del benessere psicofisico, il vostro logorio mentale incessante ha bisogno di scaricarsi all'aria aperta. Godete dei favori di Giove e Venere questa giornata e dunque l'intesa col vostro partner è allietata da una felice comunicazione emotiva e da affiatamento fisico. Per i single si annunciano grandi amori in arrivo. Per le relazioni e le coppie di lunga data si possono verificare notizie di felici attese. Siete un segno parsimonioso da sempre, ma questa giornata potrete concedervi qualche spesa.

Leggeri come l'aria, è così che vi sentite adesso che il Sole e Marte sono in felice aspetto, espandendo il vostro calore umano e incentivando il tipico desiderio di uscire, di vedere gente, di socializzare. In questa giornata Mercurio però non vi sostiene, facendovi mancare l’apporto dell’intuito. Inoltre, remando contro soprattutto per i nati della seconda decade, frena il loro istinto mondano con impegni di carattere familiare. Dal punto di vista del benessere e degli svaghi, pianeti dinamici favoriscono attività come il ballo. Marte pianeta dell’eros è molto positivo, la Luna e Venere defilate. È importante cercare di contemperare le vostre esigenze con quelle del partner, soprattutto in serata. I pianeti vi stimolano a dare maggior spazio alla passione e meno al sentimento. Chi di voi nasce nella terza decade saggia le qualità di un nuovo capo che ha sostituito un precedente in ufficio. La vostra lucidità di giudizio vi fa vedere lontano e sarete sicuri di non sbagliarvi.

Configurazione di ottobre in cui avvertite positivamente un’aria di rinnovamento generale. Urano in Toro in felice posizione vi fa vedere e apprezzare gli aspetti più lieti della vita. Che si inquadrano nell'affetto della persona amata, della famiglia, dei figli, specie se siete nati nella prima decade. Alcuni aspetti restano ancora da risolvere, ma un moderato ottimismo vi accompagna, aiutandovi ad affrontare il domani senza paura. Dal punto di vista del benessere non vi sottoponete ad attività fisiche troppo stancanti, specie se appartenete alla terza decade. Nettuno nel vostro segno rende azzeccata la scelta di mettervi in un movimento "morbido". Si innalza il livello del desiderio con la Luna Cancro in serata in bell'aspetto. Il vostro legame di coppia vi dona gioia e conforto, ma tenetelo caro, cercate di non comprometterlo con le vostre preoccupazioni quotidiane e vivetevi al di fuori di tutto la pienezza del sentimento. Fate attenzione a non esagerare nelle spese eccessive se appartenete alla seconda decade.