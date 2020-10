Oroscopo del 7 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 7 ottobre.

La presenza del Sole nel segno vostro dialettico, la Bilancia, vi fa essere concentrati sulle vostre mete ideali e materiali e vi rende anche lievemente solitari. L'intesa col partner può raggiungere l'apice. Se siete single è adesso che potrete scoccare le frecce del vostro arco, sicuri di centrare al cuore di chi vi interessa! La Luna vi è amica sincera! Fate un bilancio di quanto avete realizzato e capite che siete stati produttivi, se svolgete un lavoro dipendente. Per i liberi professionisti potete giocare una partita dove le vostre tante potenzialità possono esprimersi ottimamente.

Mercurio vi fa giungere alle mete desiderate con un po' di fiatone, ma con la vittoria in mano di lì a poco. Giove, Saturno e Plutone sono le vostre "stelle dell’autunno" per farvi amati e desiderati dal partner abituale o occasionale che sia. Se il cuore è solitario, questa giornata avrà l'opportunità di "trovare casa". Al lavoro, uno scatto aggressivo vincente non vi vuole mai "seduti", non vi vede mai rilassati. Con Giove e Plutone, in solido appoggio dal Capricorno, che non smettono di pungolarvi, non vi accontentate di certo! Ma i frutti che aspettate non tarderanno ad arrivare, specie se siete nati in maggio.



La Luna oggi in Gemelli vi fa iniziare la giornata all'insegna dell'allegria. Se il vostro cuore è libero avete la possibilità di trovare la persona giusta se siete nati nella gemellina terza decade. Se siete in coppia, invece la configurazione globale di questa giornata vi offre l'occasione di un'intesa mentale profonda col partner. Venere e Nettuno contrari, non vi fanno sentire abbastanza apprezzati in ufficio nel caso apparteniate a prima e seconda decade. Non ve ne curate, il vostro momento arriverà e, per ora, è più prudente non esporre le vostre rimostranze.

Percettivi e attenti a tutto quel che accade attorno a voi, possedete le antenne ancor più dritte, efficienti del solito, per tutta questa giornata. Nettuno e Urano amplificano i vostri sogni d'amore, specie se avete da poco cominciato una storia. Giove, Saturno e Plutone vi impongono di ragionare con il necessario buon senso, specie se festeggiate il vostro compleanno in luglio. I cambiamenti da voi tanto desiderati sono sul punto di realizzarsi, ma ancora non si compiono in modo deciso. Nettuno benefico per il vostro segno vi fa prevedere con esattezza come muovervi in futuro, specie se appartenete alla cancerina seconda decade.

Un cielo vivacissimo, scoppiettante, come a voi più piace, illumina questo bel giorno di ottobre. Venere nella perfezionista Vergine vi rende esigenti con il vostro partner se appartenete alla prima decade. La forza morale che dimostrate è un ingrediente essenziale del vostro appeal erotico, ma abbiate attenzione, non fatela diventare autoritarismo. Siate più dolci e miti e vedrete che anche il vostro rapporto migliorerà. Efficienza e produttività vi caratterizzano e sono il dono di Marte che da tempo transita felicemente per il vostro segno in Ariete. Sarete particolarmente apprezzati dai capi che hanno in mente grandi progetti per voi.

Nel settore familiare Venere e Giove positivi vi offrono quel clima di serena normalità che ha il potere di darvi una perfetta contentezza. Ascoltate le note del pianeta dell’amore, dell’armonia, della bellezza e della salute, Venere che invita all'abbandono emotivo. Se siete in cerca dell'anima gemella adesso può essere per voi a portata di mano! Saturno vi dona energie da vendere nel settore professionale e capacità di minimizzare gli inconvenienti (che pure avverranno) e gli intoppi di vario genere. Dimostrerete anche forza morale e coraggio nell'affrontare chi, in campo lavorativo, non intende facilitarvi.

La configurazione astrale è moderatamente positiva e promette buoni risultati nell'attività concreta e nel raggiungimento degli obbiettivi più significativi che vi siete prefissati. Il vostro spirito di libertà sembra non essere compreso dal partner. La configurazione planetaria vi espone al rischio della gelosia. Fate attenzione a non alimentarlo, specie se siete nati nella terza decade. Il vostro intuito geniale vi rende particolarmente vincenti nell' attività che svolgete; la Luna vi aggiunge anche la dote della grinta vincente e della serietà nel portare avanti gli impegni, pur gravosi, che vi siete saputi addossare.

I buoni influssi del pianeta governatore dello Scorpione, Plutone, ora nell’amico Capricorno, stanno cambiando positivamente alcuni scenari nella vostra vita. A volte lo scorrere quieto e tranquillo della vita a due può non darvi il batticuore. Venere e Mercurio vi invitano a non sottovalutare la serenità dello stare assieme e la solidità di un sentimento condiviso. In special modo se siete nati in ottobre. Chiudete la giornata incassando l’apprezzamento dei colleghi e dei capi per quanto siete riusciti a svolgere con rapidità ed efficienza.

Un nucleo di pianeti si trova nell'elemento a voi complementare: l’Aria. Siete quindi un ribollire di idee, di nuovi progetti, di speranzose imprese per il futuro. In questi ultimi tempi avete forse dedicato la maggior parte delle vostre energie all'affermazione personale. Date ora più spazio ai sentimenti come sapete fare solo voi, con il generoso e genuino dono di voi stessi. Non ve ne pentirete! Grande successo per i single in cerca di avventure nati nella terza decade. Il momento è abbastanza impegnativo sul piano professionale ma anche particolarmente avvincente e sarà vincente. Saturno vi fa guadagnare la stima dei superiori.

Per voi un cielo che risplende di piena grazia planetaria! Venere, dea dell’amore e del desiderio, continua a transitare in angolo favorevole ed è sostenuta beneficamente da Giove. Non c'è solo l'intima condivisione: alla coppia serve pure la possibilità di mescolarsi con gli amici cari. Nettuno vi offre l'occasione di inviti, di uscite che vi rallegrano lo spirito e giovano al rapporto. Accettate con entusiasmo un incarico che, seppure faticoso, può rivelarsi molto utile nella carriera. Saturno irrobustisce le vostre resistenze fisiche e mentali e vi avvicina alla meta, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 14 al 18 di gennaio.

La Luna vi porta a vivere i sentimenti con leggerezza e spensieratezza. Se siete single guardatevi attorno senza aver paura di provare attrazione per qualcuno. Approfittate di questo momento in cui avrete una notevole sicurezza nei vostri mezzi e lanciatevi verso le imprese erotiche più ardite, specie se siete single. Il lavoro d'equipe è quello dove date il meglio di voi stessi. Giove, Plutone, Saturno, se siete nati nella terza decade, mettono in luce la capacità di conciliare i diversi punti di vista ed è proprio questa la vostra punta d'eccellenza in campo professionale.

Mercurio, in special modo se siete nati in marzo, ritorna a farvi un magnifico aspetto dal segno amico dello Scorpione, riempiendovi di grinta e di voglia di conquista. Una Luna ballerina può non sempre farvi sintonizzare con la giusta intensità con la persona amata. La giornata di domani riporta un'intesa piena e gioiosa capace di coinvolgere la mente e i sensi, ma per oggi pazientate ancora un po’. Vi fate rispettare in campo professionale. C'è infatti chi si approfitta di voi facendovi brigare di più. Con Saturno in ottimo aspetto se siete nati nella terza decade, grazie al vostro buon carattere, evitate scontri e discussioni.