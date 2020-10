Un’iniziativa ironica per rendere più 'visibile' il tempo di cottura

I minuti di cottura della pasta sono fra le informazioni più difficili da trovare sulle confezioni di tutti i brand. Il "Movimento grandi minuti" lancia un appello a tutti i grandi marchi per renderla più visibile. L’idea, presentata ovviamente in tono ironico e scherzoso con annesso materiale fotografico, sta diventando virale

Trovare il tempo di cottura della pasta sulle confezioni potrebbe a breve non essere più un problema. Sui social sta infatti prendendo piede un’iniziativa dal nome che non lascia spazio a dubbi: "Movimento grandi minuti". È una sorta di appello - ovviamente ironico - ai grandi brand del food per rendere più visibile sulle confezioni di pasta un’informazione vitale ma sempre più difficile da reperire per milioni di italiani.