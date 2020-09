Giochi con me? Ragazzi che cambiano il mondo...

Cercarsi e non incontrarsi mai. Un libro per bambini che piacerà anche agli adulti. Così come i ragazzi che cambiano il mondo. Giovani che sono in mezzo a noi e che compiono piccoli miracoli. Ma questa settimana vi raccontiamo anche di un albero molto speciale, di una mongolfiera che vuole salvare l'Amazzonia. Così come i Gugulù, alla ricerca del mondo che fu. Infine l'intramontabile E.T. L'extraterrestre più amato dai bambini. Buona lettura!

STORIE DI RAGAZZI CHE CAMBIANO IL MONDO di Teo Benedetti, Daniele Nicastro, Mariapaola Pesce Ed. ElectaJunior (montaggio clip Marco Tullio Cei) Età consigliata: da 8 anni Quelle che leggerete sono le storie di bambini formidabili, che in realtà sono bambini e bambine normali, esattamente come voi, che hanno a cuore gli altri, l’ambiente, gli animali. Cinquanta storie esemplari per bambini che hanno un sogno e provano a realizzarlo davvero. Una serie di storie di bambini che desiderano studiare o aprire uno stand di hotdog, avere una protesi per il braccio o curare il proprio fratello più grande, raccogliere semi per riforestare il mondo o soldi per comprare pozzi per chi non ha acqua, o ancora offrire una manicure gratis a donne ricoverate in ospedale, inventare una cintura con sensori per ciechi, raccogliere la plastica tutte le mattine per un’ora prima di entrare a scuola. Una serie di storie da tutto il mondo belle e positive, perché migliorare il mondo, si può proprio a partire da semplici gesti quotidiani che in un mondo ripiegato su se stesso a volte diventano atti di vero, autentico eroismo.

LE COSE CHE PASSANO di Beatrice Alemagna Ed. TopiPittori Età consigliata: da 5 anni Nella vita, sono molte le cose che passano. Si trasformano, se ne vanno. Il sonno finisce. Una piccola ferita guarisce (quasi) senza lasciare traccia... La musica scivola via, i pensieri neri svaniscono, il cielo schiarisce sempre dopo la pioggia e la paura se ne va. In questa metamorfosi delle piccole cose, qualcosa resterà per sempre. Beatrice Alemagna torna in catalogo con un piccolo libro illustrato, raffinato, ironico, delicatissimo dedicato a tutti i lettori, dagli zero ai duecento anni.

E.T. L’EXTRATERRESTRE (basato sul film) di Kim Smith, Melissa Mathison, Steven Spielberg Ed. Mondadori Età consigliata: da 6 anni Dal film cult che ha commosso milioni di bambini in tutto il mondo, un libro illustrato pieno di biciclette volanti, scienziati ficcanaso e amicizie straordinarie, da leggere e gustare con tutta la famiglia! Elliott è un ragazzino di dieci anni che cerca disperatamente un amico. Ne troverà uno molto speciale: un alieno proveniente dallo spazio! E.T. è dolce e intelligente, ma vuole tornare sul suo pianeta. Riuscirà Elliott ad aiutarlo a ritrovare la sua famiglia?

QUESTO E’ IL MIO ALBERO di Olivier Tallec Ed. Clichy Età consigliata: da 5 anni «Adoro quest'albero. Che sia chiaro: questo è il mio albero», dice un irresistibile scoiattolo rosso, vagamente stereotipato. «Adoro mangiare le mie pigne all'ombra del mio albero. Questo è il mio albero e queste sono le mie pigne. Tutti devono sapere che queste sono le mie pigne e che questo è il mio albero. Cosa devo fare per proteggerlo dagli altri? Trovato: costruirò un enorme muro...». Un album sulla difficoltà di condividere. Un testo semplice ma efficace scandito da frasi brevi e graffianti alternate a «tormentate» domande esistenziali... un albo da contorcersi dal ridere.

IL GRANDE LIBRO DEGLI ANIMALI STRAORDINARI di Dunia Rahwan Illustrazioni di: Paola Formica e Paola Faccioli Età consigliata: da 7 anni Un viaggio attraverso i mari e gli oceani o nei luoghi più spettacolari del pianeta per scoprire le creature più straordinarie. Dagli oceani ghiacciati dell’Artico alle calde acque caraibiche ricche di coralli, un atlante per conoscere ogni segreto della vita sottomarina. Attraverso mappe coloratissime e tante schede e illustrazioni, potrai scoprire che cosa si cela sui fondali marini, imparare tante curiosità sui pesci e sulle altre specie che popolano gli oceani, ma anche conoscere i naufragi più celebri e gli eventi che hanno segnato la storia dei mari in tutto il mondo. Dai predatori più implacabili, come il formidabile ghepardo e l’orca agli animali più intelligenti, come lo scimpanzé e il pappagallo cenerino, un atlante per conoscere ogni segreto del mondo animale. Attraverso coloratissime illustrazioni e tante schede, potrai scoprire le capacità e le qualità fuori dal comune di moltissime specie, alcune note, altre così incredibili e bizzarre che non ne avresti nemmeno immaginato l’esistenza! Della stessa serie: IL GRANDE LIBRO DEGLI OCEANI

LE COSE CHE HO di Alice Keller Ed. Mondadori Età consigliata: da 11 anni Deborah ha tredici anni, un fratellino in arrivo, una bicicletta che sfreccia sulle strade di provincia e degli amici, con cui divide la scuola, il campo skate. E i binari. La sfida, tra l’erba fangosa della collina, è riuscire a tenere gli occhi aperti mentre lo spostamento d’aria arriva come uno schiaffo e lo sferragliare dei vagoni fa sparire tutto il resto. Un gioco tra ragazzini, all’apparenza. Ma quando la necessità di dimostrare il proprio coraggio prende il sopravvento, il gioco si fa pericoloso. Estremo, come la paura.

GUGULU’ di Isabella Salmoirago e Marco Rosso Ed. Gribaudo Età consigliata: da 7 anni Questa è la storia dei gugulù, che sognano il mitico Mondochefù… Ma vivono in un mondo fatto di plastica su un’isola bizzarra e fantastica! Luk e Tuk sono alla ricerca di tesori di plastica da consegnare al sovrano di Gugùlia, il Gran Gugulù. A un tratto, Luk pesta qualcosa di puzzolente e appiccicoso che non ha mai visto prima… Poco lontano, una strana creatura vermiforme sta brucando la plastica: è proprio il vermone a “produrre” la strana melma! Luk e Tuk scoprono che, grazie a quel “fertilizzante”, su Gugùlia potrebbe riformarsi una vegetazione simile a quella del Mondochefù, prima che avvenisse il Grande Disastro. Perciò, devono prendersi cura del vermone… anche se non sanno come!

DADIECI di Luigi Falorni Ed. Battello a Vapore Età consigliata: da 10 anni Un romanzo comico e tragico, una nuova voce ironica e viva, che unisce le nuove e le vecchie generazioni intorno ad un pallone e una storia indimenticabile. Ardito ha tredici anni e un grande sogno: diventare un calciatore famoso e finire su una figurina. Ecco perché (dopo aver rotto un vetro a scuola con una pallonata), quando i suoi genitori per punizione gli impediscono di giocare a calcio, è disposto a tutto pur di farsi perdonare. Nello specifico, deve prendere un Dadieci, voto supremo mai assegnato in carriera dal prof di italiano, nel tema su un nonno. Peccato che nonna Emma sia sempre troppo indaffarata e che nonno Marzio passi il tempo su una carrozzina o a letto, non mangi ma sbavi, non parli ma blateri di un brillante mai esistito. Non certo materiale per un Dadieci! Ardito però non si dà per vinto, e quella che sembra una missione impossibile si trasforma in un'avventura destinata a far rivivere il passato del nonno e a dare senso al proprio presente.

VERA LA MONGOLFIERA. ALLA SCOPERTA DELLA FORESTA AMAZZONICA di Daniela Volpari Ed. Glifo Età consigliata: da 5 anni Quando Vera si spaventa le viene il singhiozzo, quando sta per addormentarsi emette un buffetto di colore celeste e al suo risveglio il buffetto è di colore rosa. Dal braciere di questa strana mongolfiera non è mai uscito niente più che un buffetto. Vera, infatti, ha passato tutta la sua esistenza al sicuro, nella cameretta di Thomas, facendosi cullare dai racconti del bambino. Ha volato tanto con la fantasia ma senza mai avventurarsi fuori da casa, e sempre attaccata al suo filo di sicurezza, come lo chiama lei. Diversa è la vita di Levante, burbero vento impetuoso, che vola intorno al mondo per mestiere e che avrà un bel da fare per conquistare la fiducia di Vera. Perché, si sa, nella vita è tutta questione di fiducia: negli altri, ma prima di tutto in se stessi... soprattutto se si tratta di volare. Affidarsi agli altri però può essere indispensabile se si vogliono superare ostacoli e paure ma anche semplicemente fare esperienze. E Vera scoprirà che esistono infiniti modi di volare: quello silenzioso del gufo o quello elegante della farfalla, quello acrobatico del colibrì o quello intelligente dell'albatros.

ATLANTE GEOGRAFICO – INGLESE SUBITO Ed. Mariotti Età consigliata: da 6 anni (montaggio clip Marco Tullio Cei) Due libri per la scuola che integrano in modo divertente e completo le materie scolastiche.