Oroscopo di oggi 17 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 17 settembre.

Marte, pianeta a voi profondamente affine, continua il suo transito nel vostro segno. I nati nella terza decade in particolare possono contare sulla tipica grinta che sanno infondere nell'ambiente circostante. Anche la mente è abbastanza lucida e consente di valutare i pro e i contro di ogni situazione. Siete inoltre oggi favoriti nei vostri sport prediletti. I moti planetari propongono vivacità e divertimenti fugaci nei rapporti d'amore. La combinazione fortunata che si verifica tra Venere e Marte espande felicemente le emozioni e i desideri. Per molti di voi sono possibili gite o viaggi insieme al partner. Una bella configurazione planetaria vi aiuta a tirarvi fuori d'impaccio in un impegno lavorativo troppo gravoso, specie se siete nati in marzo.

Un quadro astrale ottimale propizia il buonumore, aumenta la voglia di lasciarsi andare e il gusto per la vita comoda. Giove è ospitato nell’amico Capricorno e promette una mente lucida, svelta e capace di anticipare le mosse altrui, specie se siete nati nel mese di maggio. Saturno si unisce alla positività e aiuta il miglioramento delle vostre finanze. Plutone vi dona lo slancio razionale per conquistare chi vi piace, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 13 al 16 di maggio. Sarete dotati di un carisma particolare con il dono di una comunicazione efficace, che il Sole vi assicurerà. I single sono animati da una voglia di conoscere e di sperimentare nuove esperienze. Malgrado alcuni impegni siano diradati nell'attività lavorativa per via della recente ripresa dopo le ferie, nel lavoro non rinunciate a programmare e guardare al futuro.

Luna, Mercurio e Venere sono pronti a farvi fronteggiare alcune contrarietà planetarie. Riuscite a comprendere alcune situazioni che vi circondano, specialmente nel settore delle amicizie. Risolti piccoli incidenti diplomatici, vi preparate, con il vostro senso di concretezza, a sistemare i vostri affari alla perfezione. Non vi dispiacerà essere romantici, anche se siete single e state vivendo vivaci avventure. La configurazione planetaria apre il vostro cuore, se festeggiate il vostro compleanno dal 13 al 18 di giugno, e vi aiuta a far crescere una relazione d'amore nata nella spensieratezza e senza pregiudizi. Nel lavoro risolvete complicazioni che intralciavano il procedere spedito di un progetto a cui tenevate molto. Troverete poi anche il tempo di proporre altre vostre stimolanti idee.

Un cielo dove si alternano situazioni planetarie variabili. Sappiate pazientare e, tra qualche giorno, si innalzerà il tono vitale e si favorirà la voglia di stare in compagnia. Mercurio e Saturno si trovano per voi in angolo dissonante, aumentando gli impegni familiari e lavorativi e non consentendovi di partecipare a una vita sociale brillante come voi vorreste. Malgrado la vostra fama, non siete molto portati a vivere in questo momento la dimensione romantica dell'amore. Plutone e Marte dissonanti stimolano la parte passionale e vi pungolano a essere conquistatori, specie se siete nati nella terza decade. Attenzione tuttavia a non esagerare: Nettuno e Venere vi proteggono dal commettere sciocchezze e imprudenze. State dimostrando molta tenacia e combattività nel gestire ciò che vi sta a cuore in ambito professionale. Non vi curate delle opinioni prevalenti, ma un saggio Urano vi invita a fidarvi dei capi.

Una bella configurazione planetaria amplifica oggi la vostra energia, il vostro slancio vitale, la capacità di farvi avanti e impegnarvi in prima persona. La volontà di assumervi responsabilità è una delle costanti di questa giornata, portata avanti con orgoglio e senso di lealtà. A fronte di varie difficoltà sia in casa che fuori, la calma razionale che il cielo vi invia sarà il mezzo con cui ogni intoppo verrà superato. Siete in un ottimo stato di salute e avete solo l'imbarazzo della scelta su come impiegare il vostro tempo libero. La Luna, in angolo positivo dalla fedele Bilancia, vi fa altruisti in amore: anticipate ogni piccolo desiderio del vostro partner. I single provano momenti di conferma del loro fascino prorompente, specie se appartengono alla terza decade. Se aspettate cambiamenti di lavoro che giochino a vostro vantaggio, il momento è arrivato, grazie a ottimi aspetti planetari per i nati in agosto.

Firmamento celeste ottimale per voi. Urano, Giove e Saturno stimolano il vostro lato battagliero, rendendovi veri condottieri, specie nell'ambito dove si svolge la vostra abituale attività quotidiana e se festeggiate il vostro compleanno nella prima e nella seconda decade. Fate attenzione a come vi muovete in ambito sociale, però: Nettuno, ancora contrario, può rendervi distratti e poco dotati di capacità di ascolto. Ritrovate l'armonia affettiva con la vostra dolce metà, con Urano e Plutone entrambi positivi. Condividete interessi musicali e artistici con il vostro (o la vostra) partner e questo vi riconcilia con il mondo, specie se siete nati nel mese di agosto. Nel lavoro, come di consueto avete dato il massimo. Ora dovrete saper aspettare, con pazienza e serietà, che vengano riconosciuti i vostri meriti.

Si innalzano i vostri entusiasmi e il tono vitale. Caricati di autentico slancio, siete sicuri di voi stessi, trasmettendo fiducia anche a chi vi sta attorno. Marte, Plutone e Saturno tuttavia sono contrari e vi fanno sentire sempre sotto esame, specialmente se siete nati in ottobre. Dai rapporti familiari a quelli di lavoro, dal legame di coppia ai contatti di amicizia: in tutto vi sembra di dover affrontare una prova. Per scaricare varie tensioni e preoccupazioni dell'ultimo periodo avete bisogno di distrarvi in palestra o con lunghe passeggiate. In amore si aprono per voi scenari stimolanti. Marte vi spinge a non demordere e a tentare conquiste se siete nati nella terza decade. Se siete single si profilano ottime possibilità di incontri e colpi di fulmine. Riuscite a rendere meglio nel vostro lavoro quando potete divertirvi un poco. In questa giornata col pianeta del gioco, Mercurio, che vi guarda benevolo e propositivo dal vostro segno, ritrovate stimoli e creatività.

Urano è contrario insieme a Venere e questo può farvi sentire insoddisfatti, esponendovi a quel rischio di atteggiamenti lunatici a cui spesso siete soggetti, specie se siete nati in ottobre. Controllate anche le vostre finanze. Nella forma fisica la fortunata posizione del Sole nel segno della Vergine vi aiuta a recuperare le vostre energie con lunghi e riposanti sonni. Le relazioni di lunga durata possono soffrire di un po’ di stanchezza per via di Urano e Venere che le mettono a dura prova. Non così i flirt e le avventure, con successi e colpi di fulmine. I nati in novembre ricevono esaltanti conferme del loro fascino. Avrete un po' da faticare in ufficio in questa giornata, forse perché si manifesteranno alcuni imprevisti e dunque sarete costretti a farvi fronte con tempismo e un pizzico di estro.

Siete sotto la protezione dei due pianeti più legati all'intelligenza logica, Mercurio e Saturno, che vi consentono di andare spediti verso una strada di coerenza in ogni campo della vostra vita. La vostra razionalità si applicherà, con successo, a risolvere qualche problema che incontrerete, ricevendo la stima e la sicura ammirazione di chi vi starà accanto. Venere disposta in angolo favorevole vi farà risultare simpatici. Marte, in splendida posizione dall’Ariete, vi fa sentire bene quando vi dedicate alla cura della persona che amate, irradiando il vostro calore con tutto lo slancio che possedete. Oggi condividete con lui (o con lei) anche il sensibile attaccamento agli animali e alle piante. Mercurio in angolo benefico per il vostro segno favorisce le tante occasioni professionali che vi stanno capitando, specie se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade.

Plutone, Saturno e Sole vi sostengono dandovi la possibilità di affermarvi e di emergere. Non manca l’appoggio di Urano, che vi rende brillanti, giocosi e spiritosi. La sola raccomandazione è di non dimenticarvi di curare chi vi vuol bene: i familiari e gli amici. Forse, presi da tanti interessi e stimoli, rischiate di dimenticarvene o di trascurarli. Giove e Plutone aprono il cuore nei rapporti col partner, abituale o occasionale che sia. Vi attendono momenti promettenti sul piano passionale. Successi notevoli per i single che nascono nel mese di dicembre. Si configura una giornata molto produttiva e soddisfacente in campo lavorativo, specie se appartenete alla seconda decade. Saturno vi suggerisce, tuttavia, un atteggiamento moderatamente prudente con i vostri capi.

Il quadro planetario è davvero luminoso per voi, con diversi pianeti che lavorano a vostro favore. Una bella combinazione di intelligenza, fortuna ed energia accompagna ogni vostra azione, specie se siete nati nella terza decade. Sono molto stimolate le operazioni economiche a breve e a lungo termine, che possono costituire la base di partenza per investimenti futuri fruttuosi. Il vostro benessere in questa fase si amplifica nell'accrescimento intellettuale e culturale. La configurazione planetaria vi dà l'occasione di frequentare mostre, eventi e ritrovi artistici dove sostenete il vostro spirito. Il duetto romantico formato da Mercurio e Luna favorisce in voi l'esplosione dei sentimenti se siete in coppia e nati nella seconda decade. Se invece appartenete alla terza, Marte provoca una comunicazione sentita, produttiva e chiarificatrice col partner. Crescita del desiderio nei single nati nella terza decade. Sul lavoro siete agguerritissimi e andate spediti verso la vostra personale scalata al successo.

Il Sole contrario, specialmente se appartenete alla terza decade, può rendervi impazienti o poco combattivi. Per fortuna Giove stende il suo manto protettivo su di voi dal segno amico del Capricorno aggiustando i rapporti interpersonali che sono diventati traballanti e minimizzando ogni eventuale danno, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 26 di febbraio al 3 di marzo. Nettuno in felice congiunzione col vostro segno invita a ritrovare equilibrio e armonia interiore nella musica e nella danza. Curate maggiormente l'aspetto sentimentale di cui il vostro rapporto in questo momento sembra difettare. Urano in Toro vi aiuta a circondare di delicatezza e romanticismo il vostro partner, specie se siete nati in febbraio. Conquiste per i single della terza decade sostenuti dalla vigorosa azione di Marte in Ariete. In ufficio avrete molto da fare e sarà necessario tener testa a diversi imprevisti.