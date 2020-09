Oroscopo del giorno, le previsioni del 18 settembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 18 settembre.

La terza decade del vostro segno riceve il transito di Marte, che contribuisce a dare maggiore serietà, concretezza, saggezza. Il pianeta vi pone di fronte ad alcune scelte necessarie, che serviranno a migliorare in seguito la vostra esistenza. Urano dal buon vicino Toro in contemporanea vi sostiene con una discreta sicurezza in voi stessi. Saturno e Plutone vi guardano invece un po' di traverso, quindi forse non riusciate a coltivare tutte le vostre attività in campo sociale e mondano come vorreste. Da bravo segno sportivo quale voi siete, vi rifate con le lunghe passeggiate all'aria aperta. Mercurio è ancora imbronciato e vi rende insoddisfatti o inquieti in amore, specie se siete nati in marzo. Siate più vicini alla persona che avete accanto, privilegiando l'ascolto delle sue esperienze. Per fortuna Venere sta continuando la sua sosta fortunata nel segno del Leone e vi garantisce successi invidiabili. I pianeti dell'attività concreta bendisposti vi rendono efficienti e responsabili nel vostro lavoro.

Urano è felicemente bendisposto, in una giornata di generale serenità con l’ambiente circostante. Potrete accarezzare alcuni vostri sogni tenuti per lungo tempo nel cassetto. Se avete in progetto un solido investimento economico è questo il momento di realizzarlo. Solo se appartenete alla seconda decade del segno dovrete fronteggiare difficoltà passeggere in campo familiare, ma con Saturno in posizione fortunata avrete il dinamismo necessario per risolverle. Se siete in cerca della vostra anima gemella, il team Giove-Saturno-Plutone vi offre l'occasione giusta per conoscere la persona a voi più congeniale, specie se festeggiate il vostro compleanno nella terza decade. Brevi gite fuori porta con amici, organizzate da tempo, vi ritemprano in spirito nella coppia, specie se vivete un legame di lunga durata. Tirate un sospiro di sollievo e procedete spediti! Sul lavoro riuscirete a smaltire gli impegni che avevate sulle spalle. E ancora una volta riceverete il plauso di colleghi, collaboratori e capi.

La configurazione planetaria vede favori altalenanti in questa giornata di settembre. Nettuno e il Sole, specie se appartenete alla seconda e alla terza decade, tendono a ostacolare le vostre iniziative personali. Non si esclude che non vi possiate sentire capiti in questa fase, nella vita familiare, ma anche nella comitiva di amici. Portate per il momento pazienza e fate affidamento sulla vostra ironia e sulla capacità di saper trarre occasioni di divertimento sempre e comunque. Giornata con Venere fedele alleata dal segno caloroso del Leone: il cuore si rende disponibile ad ascoltare e accogliere le ragioni del partner. Sappiate apprezzare gli sforzi di chi vi ama e siate meno innamorati di voi stessi, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 15 al 21 del mese di giugno. Non vi rabbuiate per una questione che non è andata come volevate oggi in ufficio. Un quadro planetario dissonante rende difficile l'intesa con l'ambiente lavorativo. Con la Luna Bilancia troverete soluzioni insperate.

Pronti per una giornata tra le più vivaci dell'anno? Il Sole continua a essere favorevole dalla Vergine ed è sostenuto da Urano in Toro. Alla grinta si somma il carisma, all'astuzia la simpatia. Se aggiungiamo a questi supporti celesti i benefici di Venere e Nettuno, abbiamo un mix di creatività, estro e fortuna, specie se appartenete alla prima e terza decade. Un bel tono muscolare vi aiuta a mettervi in gioco in ogni tipo di attività che implichi il movimento fisico. Chi è in cerca della persona giusta si dia da fare. È un momento straordinario per incontri unici, con Nettuno e Venere che annodano aspetti per voi davvero strepitosi. Dopo una fase in cui vi siete sentiti costretti a fare ciò che non volevate, sul lavoro siete liberi di giocarvi le chance professionali nelle vostre corde e che vi porteranno al successo. I pianeti sono bendisposti: sappiate sfruttare adeguatamente questo momento.

Il cielo è sereno, solo con qualche piccola nuvola di passaggio. Urano dal segno del Toro può infatti darvi qualche pensiero in più nella gestione della vita familiare e, se siete genitori, nei rapporti con i figli. Cercate di usare toni meno impositivi e più affettuosi. I vostri amici vi reclamano, forse li avete un po' trascurati, presi come siete dagli impegni di lavoro. La persona amata non gradisce i vostri alti e bassi d’umore. La vostra dolce metà vi vuole solari e coinvolgenti, come sempre siete. Impegnatevi un po’ di più: vedrete che sarà più facile di quanto voi possiate al momento pensare. Avventure stimolanti per i Leoni single appartenenti alla terza decade. La vostra generosità di carattere è il portafortuna di tante buone occasioni che si sono prodotte per voi in campo lavorativo negli ultimi tempi, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 14 al 18 di agosto. Ora c'è bisogno di una pausa di riflessione e di una fase di assestamento nei progetti lavorativi che riprenderanno presto.

Gioco dei transiti col Sole nel vostro segno, a far sì che il sorriso brilli. Riuscirete a vivere molto bene sia il lato pubblico che il settore intimo e privato di voi stessi. Urano favorisce poi, nei nati tra il 26 e il 31 di agosto, cambiamenti nel lavoro e negli affetti. Per il tempo libero la lettura di un buon libro è per voi una ricarica eccezionale di energie mentali. Non vi ritirate però, in solitudine: Mercurio mediamente positivo, specie se siete della seconda decade, vi suggerisce di intrattenere intensi contatti sociali. Con la vostra consueta calma e razionalità affrontate un problema del vostro partner usando risolutezza e buon senso. È Saturno a darvi una capacità di comprensione. I nati nella seconda vivono una fase di espansione emotiva fortunata. La costanza con cui vi adoperate nel lavoro è il vostro marchio distintivo di serietà e di affidabilità. Plutone in bella posizione vi consente di farvi valere verso chi mette in dubbio la vostra competenza, se siete della terza decade.

Il buonumore è assicurato, dal momento che Venere, pianeta femminile ed espressione della serenità emotiva, è in buon aspetto col vostro segno dal Leone. Sentite in aggiunta l'influsso corroborante di Mercurio che vi renderà vivaci, entusiasti e ricchi di energie in ogni campo, specie se festeggiate il compleanno nella seconda decade bilancina. Risolverete con garbo alcune intricate situazioni in campo familiare. Le intuizioni di cui sarete dotati saranno profonde e centreranno il bersaglio. La vostra sensibilità sarà messa in luce nel settore delle amicizie e dei nuovi contatti sociali, che mai come in questo momento vivono un vero stato di grazia. La persona che vi sta accanto può considerarsi di diritto fortunata in questo momento: può contare sul vostro amore sincero, sulla dedizione completa che opera affinché il rapporto di coppia migliori e voli sempre più in alto. Se siete single preparatevi a una girandola di flirt, in special modo se siete della terza decade. Rapidità di esecuzione ed efficienza: così vi vogliono Mercurio e la Luna sul lavoro. Raccogliete la sfida e la vostra carriera va avanti.

Passaggi celesti belli con la sola eccezione di Urano e Venere che vi possono rendere imprevedibili. Sole, Giove e Nettuno, vostri fidati alleati, vi donano lo scatto muscolare unito alla rapidità d'azione. All’avvicinarsi del fine settimana, vi piacerà lanciarvi negli sport che vi strappino alle vostre abitudini sedentarie. Andate forti soprattutto in quelli acquatici che si ricollegano al vostro elemento d’elezione. Se il tempo ancora lo permette e se vi trovate nella località giusta, coltivate passioni sportive come il nuoto, le passeggiate al mare, le gite. La Luna sorride al vostro segno essendo vicinissima a voi dalla Bilancia e vi colma di un gusto per la vita che condividete con la vostra anima gemella, specie se festeggiate il vostro compleanno in ottobre. Sul lavoro riuscite a imporvi su altri colleghi più convenzionali inserendo un tocco della vostra estrosa creatività.

Le stelle innalzano la vostra intelligenza e offrono lucidità su ogni aspetto della vostra vita. Mercurio Bilancia mette in cima ai vostri pensieri alcune questioni familiari e patrimoniali che vi fanno oscillare tra le varie decisioni da prendere. Saturno e Giove saranno i vostri preziosi consiglieri in questa fase delicata, indicandovi come agire con serenità di giudizio e rapidità d'azione. Fidatevi di chi vi è vicino e vi vuole più bene. Per quanto riguarda l’aspetto fisico, Venere vi dona una forma eccellente. È possibile mettervi alla prova in diversi ambiti, tra i più favoriti dai transiti troviamo il ballo e l'aerobica. Non vi lasciate frastornare da ideali di amori impossibili. Saturno vi guarda saggio e vi offre adesso la possibilità di costruire il vostro rapporto d'amore con una persona a voi fedele. Non perdete questa buona occasione, specie se siete della terza decade. Sul lavoro, con fermezza e costanza, state procedendo su una strada che vi condurrà verso posizioni ambite.

Umore alto, buon livello d'intelligenza, forma fisica buona e brillante socialità. Restano alcune contrarietà, ma pur con le difficoltà che continueranno ad esserci a cambiare sarà il vostro atteggiamento: più fiducioso e attivo delle giornate precedenti. In armonia alla vostra vera natura, chiedete alla persona che vi è accanto sincerità, onestà, pulizia morale. Giove, Plutone e Saturno molto positivi, se festeggiate il vostro compleanno tra la terza e la seconda decade, vi aiutano a farvi rispettare anche da chi amate profondamente. Giove innalza il livello del vostro fascino, con cui poter conquistare, se siete single, chi vi fa battere il cuore. Sul lavoro siete un po' stanchi e non vedete l'ora che arrivi la chiusura in ufficio. I rapporti con chi sta in alto sono questa settimana spigolosi: è raccomandabile usare molta diplomazia, senza esporvi tuttavia troppo. Plutone promette la stabilità delle vostre finanze se festeggiate il vostro compleanno dal 13 al 15 del mese di gennaio.

Con la Luna che transita nell’amica Bilancia si annuncia un’altra giornata di tanti impegni che vi farà correre come vere gazzelle. I risultati che raggiungerete saranno, però, di ottimo livello e serviranno a consolidare la vostra fama di “primi della classe”. Saturno, il vostro astro governatore, vi invierà una buona lucidità di giudizio tale da consentirvi quella sicurezza nelle scelte da voi tanto agognata. C'è solo da non trascurare la parte emotiva e familiare che, in questa vostra ascesa sociale e professionale, potrebbe risentirne non poco. Potete invece contare sull'elasticità dei nervi e una notevole prontezza muscolare. Luna e Mercurio in bell'aspetto vi scaldano il cuore e se siete single vi proiettano positivamente verso nuovi innamoramenti o sorprendenti ritorni di fiamma. Successi per le coppie che hanno in progetto di mettere al mondo un figlio. Sul lavoro state toccando con mano gli effetti del vostro infaticabile impegno con conferme che giungono dai capi.

Sul piano personale e privato oggi siete grintosi e arguti, e vi fate valere senza alcuna difficoltà con amici e parenti. Urano e Saturno vi aiutano negli investimenti economici, ma non vi lanciate in imprese troppo ardite e cercate un consiglio esperto prima di muovervi. Un'ottima forma psicofisica comunque vi accompagna. Potete regalarvi anche performance spericolate in palestra o nelle corse a piedi: il vostro fisico non vi tradirà. Dalla vostra avete il pianeta dell’agilità, vostro nume tutelare in congiunzione nei Pesci: Nettuno. Urano, dal segno sensuale del Toro, vi aiuta nell'esprimere le vostre intense emozioni in amore con un linguaggio non verbale, in special modo se siete nati in febbraio. Colpi di fulmine in arrivo per i single che sono nati in marzo, specie se giovanissimi. Malgrado ancora alcune negatività dei pianeti rapidi, il clima lavorativo si fa per voi più disteso. Se siete nati nella terza decade, mostrate una forza di carattere che vi permette di difendervi piuttosto bene da piccole prepotenze.