Oroscopo del giorno, le previsioni del 12 settembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 12 settembre.

Vi piacerà esplorare e viaggiare con la mente e arriverete a conquistare un benessere e un vostro equilibrio. Il vostro classico spirito di avventura è rinfocolato dal sorriso di Venere in Leone e Nettuno in Pesci, specie se siete in cerca della vostra anima gemella. Nuovi incontri vi aprono il cuore per possibili colpi di fulmine se siete nati nella prima e seconda decade. E voi siete pronti a coglierli con il vostro entusiasmo più genuino. Mostrate serietà, competenza e rigore e siete dunque molto apprezzati nell’attività professionale.

Sentirete arrivare un po' di stanchezza per cui avrete bisogno di riprendervi coltivando quel silenzio e quella solitudine che tanto vi contraddistinguono. Se siete single farete presto strage di cuori. Non vi resterà poi che l’imbarazzo della scelta, per valutare chi merita il vostro sentimento, unico e incondizionato. Questo in particolar modo se siete nati dal 9 al 14 maggio. La vostra risolutezza è ammirata sia da colleghi che dai capi in ufficio. Tuttavia, qualche volta, potrebbe farvi apparire più duri di quanto non siate in realtà.

Non vi mancherà, però, mai il nucleo delle vostre qualità specifiche: la simpatia, l'umorismo, la socievolezza. In ambito familiare vivete un clima di decisa armonia. Non chiudete le porte del vostro cuore a chi vi sta bussando da tempo. Se reciterete un poco, come voi sapete fare, sarà per un’ottima ragione e non ve ne pentirete. Avete da affrontare una prova professionale piuttosto impegnativa, specie se appartenete della seconda decade. Nettuno non vi dà tregua, ma voi, con la grinta che vi contraddistingue, riuscite a superare l'esame e probabilmente ad arrivare ai primi posti.

Sarete capaci di sintonizzarvi con l'ambiente circostante con una rara capacità di penetrazione e servendovi del vostro classico "sesto senso". Se siete in coppia nel romantico chiaro di luna sarete particolarmente in armonia con la persona amata. Ammalierete chi vorrete con una forza di seduzione che ha del magico. Chi è single accetti inviti di nuovi amici: è possibile trovare nuove e promettenti occasioni di conoscenza. Non vi spingete a portare oggi il vostro fiuto in direzione di investimenti azzardati e questioni patrimoniali di peso che interessano altri componenti della vostra famiglia.

Si addensano impegni e incombenze, in una giornata un po' più faticosa del solito per voi. Affinate la dolcezza con la persona che avete accanto, dimostrando che, anche voi, quando volete, avete un cuore ed è tanto grande. Marte continua a esservi propizio. Ottenete facilitazioni e colpi di fortuna, ma fate attenzione a non chiedere troppo in campo professionale e cercate di controllare le vostre parole e le opinioni quest’oggi. Il silenzio e l’atteggiamento distaccato, per quanto meno esaltanti per la vostra personalità così protagonistica, possono poi ripagarvi in termini di stima e di consenso tra i colleghi.

È il momento di far tesoro di quanto avete acquisito nei mesi precedenti, cercando di tenervelo ben stretto e farvelo durare. C’è la necessità di avvicinarvi alla persona che avete accanto con delicatezza e senza essere, come state facendo da un po’, troppo semplificanti. Non date per scontato niente nella dimensione sentimentale e sappiate seguire sempre le vostre percezioni. Il vostro buon carattere minimizza alcuni incidenti diplomatici che possono accadervi. Il risultato dei loro sforzi non tarderà a manifestarsi in termini di stima e di consenso da parte dell’ambiente lavorativo.

Se siete single, Venere vi offre la capacità di essere simpatici e seducenti. È per questa posizione venusiana che siete così affascinanti. Se siete soli è questo il momento per frequentare nuove persone, provare a lanciarvi in varie conquiste che vi condurranno verso sicure vittorie. Nell’approssimarvi al weekend, questo giorno settembrino, potrete vivere di rendita del vostro abituale lavoro, grazie a un'abile operazione di recupero di quanto svolto in precedenza. Il vostro raziocinio vi aiuta a ottimizzare i tempi e a faticare sempre meno.

È molto favorita la dimensione familiare e la sintonia col gruppo degli amici fidati, dove ritrovate il vostro desiderato comfort e il piacere di essere circondati dagli affetti sinceri. Plutone è positivo e favorisce una bella sintonia con la vostra dolce metà, in particolare se siete nati in novembre. Favoritissimi gli incontri casuali e le notti bollenti per i single. Sapete giocare d’astuzia e riuscirete ad aggirare eventuali ostacoli tenendovi in disparte da chiacchere e polemiche tra i colleghi. Urano consiglia di dedicarvi al lavoro con maggiore efficienza se siete nati nella prima decade. Non abusate in ogni caso delle vostre energie fisiche e mentali.

Gli sport all’aria aperta sono quelli capaci di darvi vigore e vi riconciliano praticamente con il mondo. Venere vi spinge ad osare e avventurarvi in territori amorosi a voi sconosciuti. Se un nuovo amore è sorto vi dedicate anima e corpo alla costruzione di un appassionante legame. È un bel Mercurio a mostrare i buoni effetti di quel che avete prodotto negli ultimi tempi in campo lavorativo e specie se avete abbracciato una libera professione, in modo incisivo se siete nati nella prima decade. Sono in arrivo discrete conferme di carattere economico per i risultati del vostro lavoro e che vi riempiono di soddisfazione.

Non sempre riuscite a sistemare tutto proprio come voi vorreste, ma almeno il vostro quotidiano scorrerà liscio oggi e senza grandi scossoni. Si chiamano onestà e fedeltà i valori su cui basate le vostre relazioni d’amore. Il vostro partner lo sa e per questo vi apprezza e vi ha scelto, senza esitazione. Non vi crucciate troppo se alcuni vostri meriti non saranno riconosciuti come volevate. Il quadro generale di alcuni corpi celesti può contribuire a non far vedere o far capire ai vostri superiori quel che avete fatto. Ma il tempo vi darà poi ragione. La situazione tra qualche mese muterà e si ristabiliranno anche questioni di giustizia per voi.

Vi sentite sicuri di voi stessi e nella vostra migliore forma psicofisica. Lo sguardo benevolo di Giove vi rasserena non poco nella vita affettiva. Parlate e ragionate con la persona amata e questo fa bene al rapporto di coppia. Se lavorate anche oggi viene fuori questa giornata il vostro lato più morbido e umano, a scapito di quello serio e determinato, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 25 del mese di gennaio al 4 di febbraio. Mercurio vi sensibilizza sui problemi di un vostro collega facendovi muovere, in concreto, per aiutarlo.

Dalla famiglia alle relazioni amichevoli: tutto è attraversato dal desiderio di migliorare voi stessi. La Luna stimola profondamente l'intesa emotiva con la persona amata, promettendo magiche atmosfere, specie se siete nati tra il 27 di febbraio e il 10 di marzo. Ne beneficiano anche i single nei loro contatti occasionali che acquistano un’attrattiva speciale. Un formidabile intuito vi aiuta a gestire una situazione complicata che si è creata. È la Luna oggi la vostra consigliera e vi dona quella lungimiranza necessaria per percepire e poi risolvere ogni problema.