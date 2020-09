Giochi con me? La scuola, il cuore e una rana regina

Inizia la scuola. Finalmente, dicono i genitori ma anche molti studenti. E questo sarà un anno speciale, perché sarà due anni in uno. Sarà l’anno della rinascita, della rivincita contro un virus invisibile e sconosciuto. Ho pensato ad un libro per l’inizio della scuola e ho scelto CUORE, il più classico e straordinario ritratto della vita di classe. Feltrinelli ne ha fatto una ristampa proprio in queste settimane. Bambini, ragazzi, genitori un'occasione per tornare tutti tra i banchi...

LA REGINA DELLE RANE di Davide Calì e Marco Somà Ed. Kite edizioni (montaggio video Luca Peroni) Età di lettura: da 6 anni. C'era una volta uno stagno dove le rane dormicchiavano, cacciavano e ogni sera, all'ora del tramonto, cantavano insieme. Un giorno, qualcosa cadde nello stagno e la prima rana che riuscì a scovarlo si ritrovò con una corona in testa. Presto divenne regina: non poté più bagnarsi le zampe né cacciare le mosche e si piazzò su una grande foglia in compagnia dei suoi lacché. In breve le rane dovettero servirla e smisero di cantare. Ma all'eccezionale esibizione di tuffi, la più grande tuffatrice dello stagno emerge dall'acqua senza corona... Una favola pungente che combina con leggerezza il dipanarsi del caso e la critica sociale, che racconta l'arbitrarietà del potere e il corso del destino, la noia della sovrana e l'euforia collettiva del coro.



CUORE di Edmondo De Amicis Ed. Feltrinelli Ragazzi Età consigliata: da 8 anni Enrico Bottini, alunno di terza elementare, annota nel proprio diario le vicende della sua famiglia, della sua classe e i racconti settimanali che gli fa il maestro. Tra quelle pagine incontriamo Derossi, Franti, Garrone, la maestrina dalla penna rossa, tutti personaggi diventati famigliari ai lettori di ogni età e generazione.

FAVOLE DI ANIMALI di Esopo e Fedro (a cura di Attilio Cassinelli e Sara Marconi) Ed. Lapis Età consigliata: da 6 anni Forza evocativa e profonda conoscenza delle passioni umane. Animali che pensano, parlano e si comportano come esseri umani, incarnandone vizi e virtù: le favole di Esopo e di Fedro rappresentano un caposaldo della letteratura per l'infanzia. Sono classici indimenticabili che, almeno una volta nella vita, abbiamo letto tutti. Lapis le ripropone in questa edizione che ne contiene 71: le più famose (La volpe e l'uva, la cicala e la formica, La lepre e la tartaruga...) e alcune meno note (Le capre barbute, Il calvo e la mosca, Il cavallo e il cinghiale...). Le illustrazioni hanno il segno originale e rigoroso di Attilio: In queste tavole, lo spesso tratto nero che caratterizza i personaggi della collana Minifiabe cede il passo a splendide forme di puro colore, in un elegantissimo equilibrio compositivo e cromatico, per immagini estremamente leggibili, di grande forza comunicativa. L'adattamento di Sara Marconi ha uno stile breve ed essenziale, che rende queste favole ideali da leggere in autonomia come prime letture, oppure ad alta voce per i più piccoli, anche come storie della buonanotte.

ROTOLA ROTOLA. CANZONI PER GIOCARE di Gianni Silano Ed. Lapis editore Per l’inizio della scuola, uno strumento pratico e formativo per divertirsi insieme ai bambini con la musica, nato dall'esperienza del maestro di teatro Gianni Silano. Canzoni da ascoltare e per giocare, per attività di drammatizzazione e movimento da svolgere a ritmo di musica. Un'agile guida per laboratori d'espressione con i bambini della Scuola Ddell'Infanzia e del primo ciclo della Primaria. Il percorso prevede semplici attività motorie e prosegue con quindici giochi di drammatizzazione associati alle canzoni contenute nel CD. I bambini sperimentano le loro potenzialità espressive, l'ascolto attivo, la comunicazione e la relazione con gli altri.

UN RINOCERONTE IN GIARDINO di Arianna Di Genova Ed Mondadori Età consigliata: da 8 anni Emilio e Clara vengono svegliati da strani rumori. Sono fruscii, suoni terrificanti, muggiti... Svelti, i fratelli scendono dal letto e aprono la finestra: due occhi piccoli e penetranti li fissano dal giardino. È un cucciolo di rinoceronte! La sua mamma è arrivata a Venezia in occasione del carnevale e ora è in Grecia. Ma nel 1751 attraversare il mare per riportare il piccolo dalla mamma è una vera avventura!

LA NATURA. PRIMI POP-UP di Anna Milbourne Ed. Usborne Età di lettura: da 3 anni Un allegro libro pop-up per i bimbi in età prescolare che si divertiranno a scoprire la bellezza della natura. Simpatiche illustrazioni e pagine robuste dai bordi arrotondati che celano tante sorprese.

LO HOBBIT. SCHIZZI E BOZZETTI di Alan Lee Ed. Bompiani Illustrati Età consigliata: da 8 anni (in libreria dal 21 ottobre) Dal momento della sua pubblicazione nel 1937, Lo Hobbit ha sedotto intere generazioni di lettori. Una magia riaccesa sessant’anni più tardi, quando Alan Lee ha affrontato il compito di realizzarne un’edizione speciale illustrata. I suoi delicati disegni a matita, i suoi splendidi acquerelli hanno offerto agli occhi di un vasto pubblico la visione definitiva della Terra di Mezzo di J.R.R. Tolkien. Alan Lee ci rivela ora tramite immagini e parole come ha creato queste illustrazioni dall’impatto così potente, capaci di sposarsi alla perfezione con le idee di Tolkien e destinate a plasmare le atmosfere degli adattamenti cinematografici di Peter Jackson, tanto da far guadagnare all’illustratore inglese l’agognato premio Oscar. Questo libro è un album con centinaia di schizzi e bozzetti preparatori che ricostruiscono l’evoluzione del progetto dalle prime idee al risultato finale. Racchiude inoltre un tesoro di nuovissime illustrazioni a colori e disegni realizzati per l’occasione. Le pagine del volume svelano i segreti della creatività di Alan Lee e tracciano un percorso emozionante nell’immaginazione dell’uomo che ha infuso nuova linfa nel mondo di Tolkien.

3300 SECONDI di Fred Paronuzzi Ed. Camelozampa Età consigliata: da 10 anni Nell’arco di un’ora di lezione a scuola, si intrecciano le storie di quattro adolescenti che non si conoscono, ma vivono nello stesso momento una svolta cruciale della loro vita. In quell’ora magari si incrociano, ma ognuno è preso dai propri problemi: Leah teme le reazioni di Julie, sua compagna di classe, a cui si è dichiarata; Ilyes ricorda il suo arrivo in quel Paese, di cui non conosceva nemmeno la lingua; Océane è distrutta per ciò che le è successo la sera prima e non è in grado di sopportare il peso del suo segreto; Clément non sa come elaborare la morte della sorella. Quel giorno, in quei 3.300 secondi, le loro vite saranno trasformate.

BAMBINI NEL MONDO - PROTEGGERE IL PIANETA di Louise Spilsbury Hanane Kai Ed. Giralangolo Età consigliata: da 6 anni Cosa succede nel mondo? Grandi questioni, temi importanti che coinvolgono il futuro di tutti, anche dei bambini, raccontati con chiarezza per capire e non avere paura.Soluzioni e azioni efficaci per cambiare le nostre abitudini e migliorare le condizioni del pianeta. Ogni piccolo gesto, ogni piccola attenzione può fare la differenza e contribuire a salvaguardare l’ambiente per le generazioni future.

LA FORMULA SEGRETA. IL FANTASMA DI UN GENIO DEL NOVECENTO di Sara Rattaro Ed. Mondadori Età consigliata: da 11 anni «Quando la scienza viene usata contro l’uomo e contro la natura non si può più parlare di libertà. Credo che Majorana lo avesse intuito e forse ha cercato l’unico modo possibile per sfuggirgli...» Quanti secondi impiega l’acqua di un lavandino tappato per allagare una scuola? Prima di una verifica di Matematica, Matteo tenta questo singolare esperimento, che gli costerà una convocazione in presidenza con i genitori. Come suo padre, professore di Fisica all’università, Matteo è appassionato di scienza. Ma non ha ancora scoperto il teorema che possa far tornare insieme mamma e papà. A una conferenza sente il padre pronunciare il nome di Ettore Majorana, geniale fisico italiano allievo del premio Nobel Enrico Fermi, scomparso misteriosamente dopo essersi imbarcato da Napoli su un piroscafo con un biglietto di sola andata. E proprio alla vigilia della Seconda guerra mondiale e della partecipazione di Fermi al progetto della bomba atomica... Una nuova rivelazione alla trasmissione “Chi l’ha visto?”, secondo cui Majorana si sarebbe trasferito in incognito in Sud America, è l’occasione per Matteo e suo padre di compiere un viaggio insieme, in Venezuela e in Argentina, sulle tracce dello scienziato. Oscuri indizi, false piste e incontri folgoranti comporranno un rebus mozzafiato, in cui le formule segrete che davvero contano sono quelle della libertà e dei sentimenti.