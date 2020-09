Oroscopo di oggi 5 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo del 5 settembre.

Gioco dei transiti con una Luna positiva nel vostro segno. Siete più comunicativi in ogni campo, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 10 al 17 di aprile. È vero che Plutone smorza un po' del vostro atteggiamento scanzonato, ma in compenso recuperate in serietà guadagnandovi la stima e il rispetto degli altri. In famiglia siete visti come una vera e propria colonna portante. La Luna ospitata nel vostro segno aggiunge fascino alla bellezza naturale che vi contraddistingue. Anche il pianeta della passione, Marte, transita felicemente nel vostro segno e vi rende esuberanti. Se siete in cerca dell'anima gemella, potete star certi di trovare felici occasioni d'incontrarla, specie se siete della prima e dell’ultima decade. La vostra onestà unita alla provata affidabilità produce effetti di apprezzamento e di fiducia da parte dei colleghi e dei capi. La configurazione generale degli astri vi promette avanzamenti di carriera.

Un cospicuo gruppo di pianeti vi spalleggia da buona parte di questa settimana. Vi potete così godere il periodo con serena soddisfazione, in special modo se appartenete alla seconda e terza decade. Anche per la prima decade il periodo è ottimo, specialmente nella sfera familiare, affettiva e amichevole. Non vi lasciate frastornare dall'emotività con il partner, piuttosto cercate di comprendere le ragioni di alcuni suoi comportamenti che adesso vi appaiono ingiustificati. Con il vostro pratico buon senso recuperate serenità e una felice intesa di coppia. Nel lavoro non vi ferma nessuno, siete dei veri treni in corsa. Plutone vi ha messo l'acceleratore se siete nati nella terza decade: ne date prova a ogni occasione! E se avete ripreso da poco a lavorare, i vostri colleghi capiscono che questa vacanza vi ha fatto veramente bene.

Una bella configurazione astrale vi accompagna con un fresco buonumore, esaltando la vostra naturale tendenza alla simpatia. Il cielo di questo settembre vi offre un prezioso appoggio celeste, consentendovi di navigare in acque tranquille guidati dalla razionalità, dalla capacità di difendere le vostre prerogative e dalla forza di decisione. La vostra fantasia è la qualità più brillante che dimostrate in campo amoroso. Sia che siate in coppia o single, giocate il tutto per tutto con la vostra tipica originalità, per deliziare o spiazzare chi vi sta accanto. Nettuno, massimo fattore di creatività e immaginazione, vi rema contro, ma nulla di grave. Il vostro rapporto d’amore naviga a vele spiegate e niente e nessuno potranno scalfirlo. È Mercurio il vostro benefattore celeste in ufficio, che vi ricompensa degli sforzi dimostrati con moderate, ma gratificanti, entrate economiche. Se avete obblighi lavorativi che vi richiedono uno stringente rispetto delle scadenze e dei tempi richiesti, vi dona l'energia necessaria per eseguirli con facilità.

Riuscirete oggi a creare un clima di armonia aprendo la vostra casa e ricevendo parenti e amici. Se siete nati nella terza decade del segno, Plutone contrario consiglia di non prendere posizioni troppo nette e non schierarvi in modo rigido nelle diverse opinioni che potrebbero sorgere in famiglia o nella cerchia di amici di sempre. E sempre a proposito di Plutone, conviene che non vi lanciate in iniziative troppo spericolate. La vostra attenta sollecitudine vi fa interessare a un problema del vostro o della vostra partner, che si minimizzerà poi anche grazie al vostro provvidenziale aiuto. Godrete così di emozioni, che una tranquillità ritrovata nella vostra dimensione di coppia vi rende. Un Saturno negativo, se siete nati nella seconda decade, vi fa avvertire un tantino di stanchezza nel posto di lavoro. Svolgete i vostri compiti con responsabilità, ma non vedete l'ora che arrivi l’indomani per staccare.

La Luna è ospitata nel segno alleato dell’Ariete. Questo ritorno nel primo segno dello Zodiaco del bianco satellite costituisce un fattore di arricchimento del mondo interiore, della capacità di analizzare le prospettive che avete di fronte, di serena lungimiranza. Non dimenticate tuttavia che Urano continua a guardarvi di traverso se siete nati nella prima decade: state attenti a usare tatto e delicatezza nei rapporti sociali e familiari. Una Venere moderatamente positiva vi regala un momento di trionfi amorosi, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 16 al 22 di agosto. Se siete single e saprete farvi guidare dal vostro intuito, potrete centrare e colpire dritto al cuore di chi avevate puntato da tempo. Nel lavoro sarà una giornata in cui potrete avvertire un po' più di fatica, specie se dovete gestire una situazione in prima persona che altri non sanno condurre. Mercurio continua a sostenervi, in particolare se appartenete alla prima decade e dal segno amico della Bilancia: vi consegna quella grinta e quella volitività che vi permette di superare gli ostacoli con facilità.

Nettuno oggi è negativo e può farvi ritardare l’esito delle iniziative che avevate messo in campo. Chi è nato nella prima decade, vede però mutare completamente l’aria grazie alla posizione di Urano disposto a suo favore dal segno del Toro. Dal punto di vista della forma fisica godete di una salute spettacolare. Potete, specie se la vostra età è giovane, dedicarvi a sport di ogni genere. Vi godete anche gli ottimi piaceri alimentari, ma siate moderati. Anche in amore, la vostra esuberanza fisica e caratteriale è molto apprezzata da chi vi è accanto. Plutone in bell'aspetto, se appartenete alla terza decade, vi suggerisce di continuare a essere voi stessi: il pianeta raddoppierà la vostra forte attrattiva sul partner. Se siete invece single sarà Giove a illuminare i vostri passi e darvi una fortuna inaspettata negli incontri, specie se siete della seconda decade. Vi tuffate nell'attività lavorativa con entusiasmo. Il Sole, costante alleato, vi permette di svolgere con assiduità gli impegni quotidiani. E di dare una mano a chi non se la sa sbrigare da solo.

Mercurio rientra nel vostro segno in serata e vi riporta un’aria di allegria. Plutone continua tuttavia a guardarvi imbronciato dal Capricorno, specie se appartenete alla terza decade. Attenzione dunque, voi Bilance nate soprattutto dal 14 al 18 di ottobre, a non lanciarvi in imprese troppo ardite. Per essere in sintonia con il vostro ritmo, lo Zodiaco consiglia le passeggiate, il nuoto, lo jogging. Mettete un po' un freno alla vostra tendenziale esibizione di fascino in questa giornata che la configurazione celeste favorisce spudoratamente. Se siete in coppia potrebbe crearvi qualche gelosia col partner! Recuperate la dimensione a due con Mercurio positivo, in special modo se festeggiate il compleanno in settembre. I single invece possono contare su una felice rotazione degli incontri. Qualche problema di intesa con i colleghi vi rende insofferenti nell'ambiente di lavoro. Riacquistate il vostro buonumore scherzando e ridendo con qualcuno dei colleghi che sapete essere vostro amico.

Malgrado Urano sia da un po’ di tempo in un segno per voi tecnicamente ostile sulla ruota zodiacale, un ritmo brillante, vivace, operoso caratterizza questa vostra giornata. Plutone, dal segno del Capricorno è in bell'aspetto e sarà il vostro protettore celeste, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 12 al 16 di novembre. Attenzione e cura per l'altro. Questo lo slogan che i pianeti vi impongono per garantire continuità e durata al vostro rapporto affettivo: e voi lo seguirete senza esitazione. Se siete single e festeggiate il vostro compleanno dal 4 al 10 di novembre, avrete l’opportunità di conoscere una persona che solleticherà il vostro interesse. Nel lavoro riuscite, con pazienza e prontezza di riflessi, a risolvere un problema che si è creato tra colleghi. Urano, nel segno per voi tecnicamente ostile del Toro specie se siete nati a ottobre, vi ostacola nel trovare le parole giuste per chiarire le situazioni, ma voi recupererete con buon senso, autodisciplina, chiarezza di intenti.

Configurazione planetaria molto positiva sotto diversi punti di vista. Risplendete in modo particolare nel campo della salute e della bellezza. La Luna fa risaltare il vostro fascino valorizzando i vostri punti di forza. In compagnia di un partner fisso o occasionale che sia, potrete contare su una capacità di intesa completa sul piano fisico e anche su quello mentale. Oggi, con Luna e Marte positivi, dimostrerete amore e passione a trecentosessanta gradi e vi abbandonerete sull'onda del sentimento con particolare intensità, specie se siete nati nella seconda e nella terza decade. Sul lavoro vi difendete bene da chi vorrebbe addossare i compiti più gravosi su di voi. La Luna vi dona un piglio combattivo, tale da non permettere ai prepotenti di abusare della pazienza e del vostro buon cuore, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 15 di dicembre.

Accantonate alcune preoccupazioni familiari e lavorative che vi tenevano in ansia negli ultimi tempi, vi immergete, con il garbo e la semplicità che vi contraddistinguono, in una giornata serena e fortunata. Nettuno transita nei Pesci, segno con cui intrattenete rapporti armonici e vi promette un momento in cui sarete lucidissimi e capaci di organizzare feste e incontri, nell’imminenza del weekend, con la vostra impareggiabile maestria, specie se siete nati dal giorno 8 al 10 del mese di gennaio. L'amore per voi si scrive nei caratteri della fiducia e nel rispetto reciproco. La Luna, pur in rapporto teso oggi con il Capricorno, trovandosi nel vicino generoso ed estroso Ariete vi suggerisce, però, di non dimenticare l'ingrediente della fantasia. Giove nel vostro segno corrispondente alla carriera e al coronamento delle ambizioni vi apre nuove strade professionali, specie se siete nati nella seconda decade. È con la vostra perseveranza, la vostra efficienza, la costante affidabilità, che vi guadagnerete approvazioni e proposte inaspettate.

Luna in posizione gioiosamente benefica con il vostro segno. Urano continua a contrastare i nati in gennaio, tuttavia. Si possono registrare lievi dissapori, piccoli ostacoli emotivi nell’ambiente familiare e nel settore delle amicizie che potranno interferire sul buon andamento delle relazioni. Qualche piccolo malumore del vostro partner non vi deve preoccupare. Sempre Urano imbronciato vi porta qualche lieve negatività esterna che può disturbare il vostro ménage, ma tutto nella norma. La Luna in serata vi riporta la concordia e l'armonia regnerà poi sovrana sulla vostra coppia, specie se festeggiate il compleanno dal 31 di gennaio al 6 di febbraio. Diverso il discorso se siete single e appartenete alla prima decade: Urano dal Toro vi provocherà beneficamente portandovi a immergervi in nuove appassionanti emozioni. Ottenete superbe performance grazie alle vostre abilità professionali, con risultati che si tradurranno nell'attestazione di stima dei vostri capi.

È una giornata decisamente positiva malgrado alcune negatività astrali sparse qua e là. Siete in realtà in un vero e proprio stato di grazia della mente e del corpo. E gli astri confermano questa realtà, in modo particolare i pianeti più lenti, distanti, incisivi nella configurazione astrologica. Sono Giove, Saturno, Urano, Nettuno e Plutone che, molto positivi se festeggiate il vostro compleanno dal 25 al 28 di febbraio, dal 5 al 9 di marzo e dal 13 al 14 sempre dello stesso mese. Mettete in campo tutta la vostra carica di eros e, se siete single, sarete sicuri di non fallire nel conquistare chi avete puntato da tempo. È un coraggioso Plutone a stimolare la vostra audacia, specie se appartenete alla terza decade. Sul lavoro l'attivismo è la nota dominante del giorno e voi la farete risuonare forte e chiara. Urano nel segno infaticabile, disciplinato, volenteroso del Toro vi fa essere ancora più efficienti di quanto già non siate, ottenendo il massimo risultato con il minimo sforzo possibile.