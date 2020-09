Oroscopo del giorno, le previsioni del 4 settembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 4 settembre.

Nel lavoro come nel vostro modo di porvi nel mondo, vi sentirete un tantino rallentati, ma l'intelligenza e la serenità interiore vi consentiranno di procedere poi per la vostra strada, senza esitazioni. Avete la sensibilità per non dare eccessivo peso in questa giornata di inizio settembre ai rapidi cambiamenti d’umore del partner, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 14 di aprile. Dimostrate serietà e capacità di mediazione. Presto vedrete i risultati concreti del vostro impegno, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 30 marzo al 6 di aprile.

Se ne avete tempo e opportunità, potete rivolgervi alle discipline sportive giapponesi, specialmente se festeggiate il vostro compleanno dal 13 al 16 di maggio. Mercurio nel segno della Vergine fa risaltare le emozioni e risplendere di nuova vitalità anche i rapporti più annoiati e stanchi. Siete disponibili col partner e questo facilita la comunicazione e la possibilità di un’unione di coppia quasi perfetta. Non vi lasciate soltanto distrarre da qualche gelosia di passaggio che può irretirvi sul finire della giornata. Una grande volontà d’azione vi contraddistingue e vi suggerisce di osare. Sappiate, però, misurare con cura le vostre mosse: potete faticare non poco per raggiungere i vostri scopi.

Vi tenteranno oggi le filosofie orientali e i culti alternativi, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 16 al 21 di giugno. Non vi lasciate scalfire da qualche momento di silenzio che il rapporto di coppia potrebbe, in questa giornata, manifestare. Con la vostra tipica dolcezza e quel pizzico di senso dell’umorismo che sapete immettere sempre, riuscirete a minimizzare ogni sensazione di distanza nel vostro rapporto a due. Abili nel compromesso, disinvolti nei contatti comunicativi. Queste doti vi fanno riconoscere e vi rendono insuperabili nell’ attività che svolgete.

Il livello dell’intuito e le capacità di percepire le atmosfere circostanti e gli altrui stati d’animo rimangono intatti. È Venere, specie se siete nati in luglio, a farvi vivere in bellezza antichi amori, passioni rinnovate o fiorite di recente. La configurazione astrologica, tuttavia, vi invita a non chiedere troppo. Mercurio vi dona capacità organizzative di rara efficienza, specie se appartenete alla seconda decade cancerina. Sarete apprezzati per la pianificazione lungimirante che saprete mettere in atto. Se siete liberi professionisti, siate cauti negli investimenti.

Una bella Venere vi rende concilianti negli affetti e attenti a ogni piccolo desiderio della persona amata. Fate attenzione, però, a non esagerare con la vostra magnanimità e a tenere fermo il timone della vostra saggezza, specie se siete nati dal 3 al 12 di agosto. Vi preparerete a rientrare nell’ambiente di lavoro e delle occupazioni di tutti i giorni con il sorriso sulle labbra. Venere e Mercurio rendono i rapporti col prossimo in ufficio molto facili. L’estroversione di cui darete prova si accompagnerà sempre a una delicatezza d’animo che colpirà positivamente le persone attorno a voi.

La vostra serietà e compostezza in amore possono essere scambiate per freddezza, rigidità o diffidenza. Cercate di aprire un po’ di più le porte del vostro cuore, fidandovi delle manifestazioni concrete di affetto che anche voi sapete dare, se solo lo volete. La profondità mentale di cui date prova, il vostro senso dell’autoironia, uniti alla notevole serietà del carattere vengono ammirati e apprezzati. Anche di fronte a chi vi ostacola o vi rema contro, riuscite a mostrare le vostre qualità migliori, che sono la gentilezza d’animo e la capacità di non raccogliere mai le provocazioni.

Siete tesi come corde di violino e forse è necessario non lanciarvi in attività fisiche stancanti. La ginnastica dolce, il Pilates e lo yoga fanno quindi al caso vostro. Radiosi, espansivi, coinvolgenti in mille iniziative con la persona amata, vi godete i benefici celesti e non vi preoccupate di null’altro. I single possono approfittare di promettenti occasioni d’incontro, specie se festeggiano il loro compleanno dal 2 al 9 di ottobre. I nati nella prima decade del segno si lanciano nel mondo degli incontri e delle chat scoprendo di divertirsi tantissimo. Malgrado alcune contrarietà, vi sentite più liberi di agire, di essere voi stessi in ufficio. Cambiamenti inaspettati permettono svolte dalle conseguenze positive sulla vostra attuale condizione.

In famiglia risplenderete con la vostra tipica affabilità e riuscirete a smussare le asperità. Se siete in coppia, sarete particolarmente in armonia con la persona amata, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 15 al 22 di novembre. Chi è single accetti gli inviti dei nuovi amici, non chiuda il proprio cuore a seguito di recenti piccoli incidenti sentimentali e si faccia avanti con chi già mostra sorrisi seducenti e atteggiamenti ammiccanti. È possibile trovare nuove e promettenti occasioni di conoscenza e, all’interno di queste nuove cerchie di persone, riuscire a incontrare, con discreta probabilità, un interesse sentimentale molto promettente. Il vostro fiuto vi porta a farvi tentare da interessanti prospettive di carattere economico. Non vi spingete però a portarlo troppo in avanti questo fiuto per investimenti azzardati.

Se festeggiate il vostro compleanno dal 5 al 9 di dicembre dovrete cercare di approfondire l’ascolto con la persona amata prestando attenzione alle sue esigenze e rendendovi disponibili a una comunicazione che sia il meno superficiale possibile. Una determinazione ferrea, appoggiata da una visione razionale della realtà, vi accompagna in ufficio. Nettuno è ostile, specie se nascete nella seconda decade e vi invita a usare diplomazia nei rapporti umani, che intrattenete con colleghi e superiori.

Il vostro carattere accomodante è messo decisamente in luce, specie in famiglia dove riuscite a trovare soluzioni usando il provvidenziale buon senso. Il contributo dell'attrazione sessuale sarà essenziale nel risolvere alcuni problemi di comunicazione all'interno del rapporto. E l’intesa complessiva avrà così il potere di volare. I single sono in una fase di caos da cui sta per scaturire un interessante incontro. Vi fate notare perché, pur con tutti i vostri meriti, non vi rendete protagonisti.

Giove, attualmente, vi è molto benefico: quindi siete più espansivi e calorosi del solito, specie se appartenete alla seconda decade. Se siete in cerca dell'anima gemella, occasioni impreviste vi possono capitare, senza che neanche ve ne accorgiate. Il vostro savoir-faire e la vostra sobrietà, specie se siete nati nella terza decade aquariana, sono il tocco di classe che sapete immettere nel vostro lavoro, riuscendo a sciogliere ogni contrasto che esiste tra voi e i colleghi.

Urano si trova per voi in un punto dello Zodiaco molto benefico e gioioso. Nuovi amori sorgono all’orizzonte: sappiate guardare bene e non vi perdete la buona occasione che i pianeti vi offrono. Non chiedete troppo però in serata. Siete portatori di intuizioni folgoranti che vi fanno ammirare notevolmente nel vostro ambiente di lavoro. Urano e Nettuno vi promettono la competenza non disgiunta da una certa genialità. Chi di voi abbia abbracciato la libera professione e sia sul punto di prendere decisioni importanti, si fidi oggi del suo intuito perché lo porterà molto lontano.