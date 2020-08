Oroscopo di oggi 29 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 29 agosto.

Ospitato nel segno fidato e buon vicino dei Pesci troviamo uno dei pianeti punti cardine della sensibilità amorosa, Nettuno, giusto per sostenere i nati in aprile. Una giornata ultra dinamica vi attende, prospettandovi la possibilità di trovare un’intesa sentimentale e fisica perfetta, sia che siate in una coppia stabile, oppure in un legame di tipo occasionale. Non vi accontentate di quel che state producendo, con grande slancio e sicurezza, nell’ambito della vostra attività, ma vi spendete per ottenere sempre di più. I pianeti vi offrono la possibilità di saltare i traguardi con un’abilità e un tempismo inaspettati per arrivare poi a pochi dalla vittoria.

Anche se alcune incombenze e situazioni sono per voi in fase di scioglimento e non del tutto completate, vivete però la serena consapevolezza che si tratti di un momento risolutivo e un buon esito è praticamente alle porte. Sciogliete alcuni dubbi finali e vi lanciate, spediti, verso una nuova impresa sentimentale. Se, invece, appartenete al gentil sesso e siete col vostro cuore disponibile a nuovi innamoramenti, vi lasciate sedurre da un partner che non rispecchia le vostre tipologie consuete e la cosa non vi dispiace. Cambiamenti di rotta nell’attività lavorativa quotidiana, vi portano a prendere decisioni di un certo peso che coinvolgono il vostro ruolo all’interno dell’azienda dove lavorate. Il consiglio di un collega e amico, esperto in queste faccende, vi sarà, da questo punto di vista, utilissimo.

Un recente fraintendimento intervenuto tra i conviventi aveva un po' turbato il clima generale, ma ora la situazione si rasserena e godete della concordia in casa, che per voi è indispensabile. Avrete la lungimiranza di comprendere come si svilupperà una delicata questione che riguarda la vostra vita di coppia. Provvedete nel trovare gli accorgimenti per quello che prevedete possa essere il prossimo futuro, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 14 al 17 di giugno. Un quadro benefico per il vostro segno sta mostrando i frutti dell’impegno totale che mettete nell’attività professionale. Intellettuali, artisti e chi in generale ha a che fare con la cultura, i mezzi di comunicazione e di diffusione del sapere si aspetti oggi di acquisire punti nella personale scalata al successo.

Gli astri vi guardano con benevolenza, mettendovi in condizioni di sistemare alcune questioni lasciate in sospeso in vari ambiti. Alcune situazioni sentimentali non vi hanno soddisfatto negli ultimi tempi: fate entrare aria nuova. Urano, Mercurio e Nettuno sono dalla vostra parte, specie se siete nati nella prima e seconda decade: sappiate approfittarne. Siete molto abili nel gestire i vostri soldi, ma, oggi una temporanea mancanza di lucidità o una allegra svagatezza, potrebbero mettervi, quasi inconsapevolmente, nelle condizioni di essere vittime dal cosiddetto "shopping selvaggio". Può essere uno sport anche divertente e piacevole, ma tenete sotto occhio il livello del vostro conto in banca. In special modo se appartenete alla terza decade.

Attivissimi ed entusiasti, così vi vogliono questo nuovo giorno di agosto i transiti planetari, che vi sorridono in modo quasi esclusivo per tutte e tre le decadi del vostro segno. Venere vi promette scoppiettanti colpi di fulmine specie se siete nati tra il 7 e il 12 di settembre. Non vi chiudete nelle vostre frequentazioni di sempre se volete rinnovare la vostra vita affettiva o anche semplicemente le occasioni di conquista erotica. Il Sole vi guarda benevolo dal segno amico della Vergine se festeggiate il compleanno dal 25 al 29 di luglio. Il vostro lavoro vi offrirà ottime soddisfazioni, specie se aspettate risposte o siete in procinto di decidere un nuovo percorso professionale.

Nuovo giorno d’agosto molto produttivo, dove mettete in moto tutta la vostra inesauribile energia. In famiglia un delicato rapporto con i vostri figli vi può dare qualche pensiero. Il vostro tipico slancio generoso ha modo di esprimersi oggi in tutta la sua intensità con la persona amata. Vi spendete affinché il partner che avete accanto abbia le condizioni migliori di benessere in una situazione particolare di ordine pratico che deve affrontare. Il vostro appoggio, come sempre, si rivelerà fondamentale per il buon esito della faccenda. Incassate poi la sua dedizione totale in serata. Nel vostro lavoro, alla componente della costanza e della laboriosità si sommerà quella capacità di immettere voglia di produrre anche nell’attività più monotona a convenzionale.

Ci sono probabilmente situazioni da risolvere in famiglia, malumori dei vostri conviventi che il vostro spirito amabilmente comunicativo riuscirà comunque ad allontanare. Avvertite un desiderio di quiete, di intimità con il vostro o la vostra partner. Avete ripreso con il ritmo di sempre la vostra corsa quotidiana a lavorare di lena. Plutone in Capricorno quest’oggi potrebbe farvi avvertire forme di stanchezza psicologica, specie se siete nati dal 10 al 13 di ottobre. Prendetevi delle pause di relax mentali (ma anche fisiche), prima di ricominciare.

Qualche lieve nuvola passeggera non incrina il momento abbastanza discreto che state vivendo in questa fase finale dell’estate. Ponete qualche saggio limite alla vostra intensa passionalità quest’oggi e valutate razionalmente le conseguenze di una storia sentimentale che ha visto la sua fioritura in questo mese di agosto. Mettervi in una posizione serenamente attendista, senza comunque porvi molti problemi di carattere emotivo, è la disposizione d’animo più conveniente per ricevere le conferme che vi spettano. La vostra creatività fa di voi i primi della classe, se avete scelto di portare avanti una professione artistica, intellettuale o che sia in connessione con la cultura, l’immagine, la moda. Questa previsione è più in evidenza se festeggiate il compleanno dal 9 al 13 di novembre.

Sensibilità accesa e capacità di ascolto delle esigenze che provengono dagli altri sono oggi per voi in primo piano. Se siete in cerca dell’anima gemella, il cielo ve ne fornisce le opportunità ancora in questa giornata estiva di fine mese. Ma non vi giocate le vostre possibilità con mosse poco indovinate. Infatti un incontro recente, molto promettente e che vi ha lasciato un livello di curiosità alto da soddisfare andrebbe coltivato con cura. Se fate una professione che è in relazione al cinema, alla fotografia, all’immagine, anche alla moda, Marte vi apre a contatti nuovi che possono introdurvi in una rete di pubblicità e conoscenze proficue per la vostra attività. Questa ipotesi previsionale appare più valida e centrata se festeggiate il vostro compleanno dal 15 al 19 di dicembre.

Siete un po' nervosi quest'oggi, anche se in realtà non avreste motivi per esserlo. C’è il desiderio di fare una gita o un’escursione in un posto non molto lontano, con la persona che avete accanto, in particolar modo se festeggiate il vostro compleanno nel mese di gennaio. Il vostro impegno nel lavoro vi fa guadagnare la palma della vittoria del segno più operoso dell’intero Zodiaco. Questo nuovo giorno una strana apatia, però, vi prende facendovi più di una volta distrarre e non portandovi alla conclusione di quel che vi eravate inizialmente programmato. In particolare se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 14 di gennaio. Nessun problema, però: recupererete prontamente domani o, se domani siete in vacanza, lunedì.

Non tutto è proprio come vorreste, ci sono alcune questioni familiari che ancora sono insolute, ma il vostro spirito propositivo è in grado di gestire e saper superare ben altri ostacoli. Specie se festeggiate il vostro compleanno nella terza decade, avrete modo di godervi un momento di felice intesa e profonda condivisione con la vostra dolce metà, specie se avete da poco iniziato una relazione. Se avete abbracciato una professione che è in rapporto con la comunicazione, con la rete internet, con i mass media, avrete la possibilità oggi di fare balzi in avanti nella carriera.

La parte sensibile, emotiva, ricettiva, della vostra personalità è favorita al massimo e in ogni circostanza. Vi lasciate coinvolgere da una nuova passione che vi prende anima e corpo. Il prodursi in cielo di vari legami con la Luna parla chiaro e vi vuole presi da una fiamma che accende i vostri sensi e vi stimola in questa parte finale dell’estate. I cuori solitari vivono una fase di appassionanti incontri imprevisti. I riconoscimenti che già state ottenendo in questo avvio di attività lavorativa vi riempiono di orgoglio, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 5 al 12 marzo. Avete lavorato bene e l’entusiasmo con cui vi approcciate alla vostra professione costituisce già la metà dell’opera. Sono in arrivo, tra non molto, i frutti concreti, in termini di introiti economici, di questa vostra indefessa attività.