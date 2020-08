Oroscopo di oggi 27 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 27 agosto.

È possibile in famiglia ci siano stati alcuni malintesi che hanno movimentato i rapporti. C’è aria di avventura, di gioco e voglia di provare nuove esperienze, se siete col cuore libero. Marte nel vostro segno vi dona fascino, bellezza fisica, capacità di attrarre. La possibilità di entrare in contatto con chi vi piace è assicurata, ma una strana forma di nostalgia per qualcuno di a voi caro, potrebbe limitarvi un poco. Con la vostra efficienza e il senso di responsabilità che da sempre vi anima, riuscite a non farvi sfuggire nessun tipo di impegno che dovevate portare a termine.

Nel contesto familiare c’è senz’altro bisogno di mettere ordine e provare a ragionare con chi non vuole arrivare a una posizione di compromesso. È necessario non lasciarvi frastornare da stupide gelosie se avete da poco cominciato una storia sentimentale. Il vostro carattere a volte possessivo potrebbe saltare fuori e crearvi qualche lieve intoppo. Se, invece, siete in una relazione di lunga durata, sarà Nettuno a darvi lo spunto per un prossimo viaggio da realizzare in compagnia della persona che avete accanto e che vi allontanerà un po' di monotonia avvertita negli ultimi tempi, specie se nati nella terza decade. L’impegno che dimostrate nell’attività professionale vi vale la stima e l’appoggio di tutto il vostro ufficio.

Venere nel segno affettivo e buon vicino del Cancro vi costringe a venire allo scoperto e a dichiararvi direttamente, anche se la vostra strategia è quella di entrare nel cuore di chi vi piace pian piano, quasi come se foste gli scassinatori di una sofisticata cassaforte. Vi adattate a nuove strategie amatorie con successo. Gestite una questione un po’ spinosa con un collega in ufficio con il garbo, l’equilibrio, l’innata diplomazia che da sempre vi contraddistinguono. Alla chiusura avete avuto la vostra vittoria che consisterà in una rapida risoluzione di una controversia, che, altrimenti si sarebbe portata molto per le lunghe.

In famiglia il vostro carattere conciliante e sensibile vi aiuta a mettere in chiaro alcune situazioni lasciate in sospeso che avevano generato recenti equivoci. Se una passione è fiorita durante l’ultimo mese, è adesso arrivato il momento di farla maturare, mettendoci l’impegno e il senso di responsabilità che occorrono per permetterle di andare avanti. Trovate un escamotage che vi aiuta a cavarvi da una situazione particolarmente imbarazzante che si viene a creare in ufficio. La rapidità e l’efficacia con cui conducete l’intera operazione vi portano a guadagnarvi il sincero apprezzamento di un vostro collega di lavoro.

Momento molto importante e positivo per la vita sentimentale ed erotica. Ci sono pianeti, tutti legati alla sfera amorosa, che vi guardano di buon occhio quest’oggi. Nel caso, invece, siate già in una relazione stabile, la configurazione planetaria così positiva vi porta la possibilità di sviluppare progetti insieme alla vostra dolce metà. Il Sole, il vostro astro governatore, dà successo alle vostre iniziative se avete avviato un’attività autonoma. Se svolgete, invece, un lavoro dipendente, ogni impegno scorrerà liscio e senza impedimenti di sorta.

L’ottimismo che accompagna ogni vostra azione non è cieco e spontaneo, ma razionale e capace di guardare con precisione a tutti i risvolti, anche quelli negativi, che la realtà manifesta. Mercurio e il Sole nel vostro segno vi aprono a nuove conoscenze se non siete in coppia. Un incontro che si verifica in casa di amici vi fa incuriosire. Ora non archiviate tutto, come di solito sapete fare e pensate a come coltivare questa nuova persona. Siete dotati di quel particolare talento che vi consente di mettere a posto le situazioni che altri avevano già dato per perse. È quello che succederà oggi in ufficio in una specifica circostanza di emergenza.

Ricercare una perfetta sintonia con la persona amata è il vostro obbiettivo primario, specie se siete nati nella prima decade. Anche Mercurio, se siete single, vi stimola a lanciarvi in nuovi intriganti contatti, che presto diventano passioni cui non saprete resistere. Se fate un lavoro che è in relazione con la comunicazione, la stampa, i mass media, dovete usare oggi molta attenzione a come vi muovete: capire e controllare le fonti che vi riforniscono: Marte ostile può rendervi distratti. La vostra capacità di agire e di prevenire in tempi rapidi vi aiuta a evitare problemi seri.

È possibile che progetti programmati tempo addietro vedano la luce a partire da quest’oggi. Una fase di speciale intesa con la vostra dolce metà vi allieta questo nuovo giorno d’agosto, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 4 al 9 di novembre. È possibile che si prospetti un significativo progetto di vita che veda la vostra coppia pensare al futuro. Una convivenza, un figlio, l’acquisto di una casa comune potrebbero essere le varie possibilità da pensare insieme. Saturno, Luna e Sole in angolo armonico vi danno la capacità di realizzare in modo molto rapido le vostre incombenze lavorative. Specie se appartenete alla prima e alla seconda decade, avrete modo di smaltire molti impegni e ritenervi, alla chiusura dell’ufficio, molto soddisfatti di quel che avete svolto.

La ripresa dell’attività consueta vi trova pimpanti e dotati di iniziative in ogni campo vogliate mettervi in gioco. Vi preme aiutare la persona che avete accanto in un problema inerente la sua famiglia d’origine. C’è bisogno del vostro intervento deciso in ambito professionale: l’abilità che possedete vi aiuta a mettere in ordine un impegno molto preciso che vi è arrivato. Giove sempre in buon aspetto col vostro segno e specialmente se siete nati dal 5 al 13 di dicembre, rinforza le vostre competenze e vi fa apprezzare dentro e fuori dall’ufficio.

La socievolezza che riuscite a tirar fuori in questo momento è superiore a quella che di solito vi anima in altre fasi della vostra vita. Potreste trovarvi a dover fare una scelta quest’oggi. Prendetevi ancora un altro po’ di tempo per sciogliere gli ultimi dubbi. La vostra razionalità vi verrà in soccorso. Urano e Plutone, Giove e Nettuno, senza scordare Mercurio e Saturno vi promettono di seguire i vostri progetti di lavoro con slancio, analisi puntuale e un pizzico di estro. Gli effetti che vi ritornano saranno di tutto rispetto, in particolar modo se siete nati dal 30 di dicembre al 7 di gennaio.

Vi intendete alla grande con una persona che avete da poco conosciuto. Anche il grado di sintonia sessuale è soddisfacente e vi fa pensare alla speranza di aver trovato un partner (o una partner) capace di diventare una compagnia solida con cui eventualmente condividere di più ancora. Se festeggiate il vostro compleanno dal 29 di gennaio al 6 di febbraio non chiudete le porte del vostro cuore a chi bussa, portando con sé un sentimento autentico. Se fate una professione che usa molto le parole o si occupa di cultura e arte, approfittate dello splendido rapporto celeste che Venere, ospitata nel segno del Cancro, forma con Nettuno signore dell’Aquario, per mietere successi di tutto rispetto.

Per voi amore è stima, rispetto, volontà di venirsi incontro nei momenti di difficoltà: tutto questo lo fate presente a una persona incontrata da non molto, che sta provando a proporsi e ad avere una relazione seria. Plutone vi dà la fiducia da riporre in questo nuovo amore specie se siete nati in marzo. Una perfetta concordanza degli intenti vi caratterizza in ufficio con i collaboratori e i colleghi con cui dovete avviare un progetto comune insieme, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 26 febbraio al 3 di marzo. È un bell’Urano nell’amico Toro a donarvi i giusti canali comunicativi ed espressivi, le precise vie di scorrimento che servono a creare ponti e a realizzare scambi proficui.