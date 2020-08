Oroscopo di oggi 21 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 21 agosto.

Il vostro carattere generoso, ma a volte prepotente, può emergere. Ambizioni superiori alle vostre possibilità vi possono attraversare la mente. Espansività e calore umano sono le vostre qualità migliori, quelle che mettete sul tavolo quando vi innamorate di qualcuno. I nuovi legami che si sono creati in quest’ultimo periodo vi promettono di tirar fuori tutta la componente vitale della vostra anima arietina. Il vostro rapporto con il denaro è in armonia al vostro segno e non bada a sprechi.

Un benessere psicofisico in generale vi accompagna durante tutta la giornata. Organizzate una fuga d’amore con la vostra dolce metà con la grinta necessaria per realizzarla. Se avete da sciogliere dei dubbi riguardo a qualcosa di pratico o dovete prendere una decisione in comune insieme al vostro o alla vostra partner, c’è quest’oggi l’atmosfera giusta e la serenità d’animo per valutare la decisione più opportuna da prendere. Siete proprio voi del Toro il segno più collegato al denaro, vera croce e delizia del vostro vivere quotidiano. Nello schema zodiacale Giove si trova idealmente in Toro. Questa circostanza fa sì che voi siate uno dei segni più oculati nel gestire le risorse, dall’altro lato, però, vi può condizionare su una visione troppo materialistica e legata al denaro, della vita.

In famiglia c’è un po’ di tensione, forse per qualche lieve incomprensione che si è venuta a creare nel rapporto genitori – figli. Ricercate la complementarietà nel rapporto d’amore, dunque tendete a scegliere l’anima gemella che sia anche a voi speculare come personalità e modo di incastrarsi col vostro Io. Il denaro da voi è visto come mezzo e non come fine. La vostra razionalità valuta spesso con la freddezza che le è propria tutti gli strumenti e gli accorgimenti ideali per contenere gli sprechi e non esagerare negli eccessi. Unico vostro punto debole, le spese pazze per l’estetica e per i piaceri esclusivamente personali.

Le qualità di attenzione, di senso critico, di imparzialità di giudizio non vi vengono mai a mancare e in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 2 al 12 di luglio. Intensità del sentimento amoroso, scoccare della scintilla della passione, profondo senso di compenetrazione con la vostra dolce metà: ecco i doni che vi illuminano il cammino affettivo di questa giornata. Siete un segno intellettuale e scanzonato e in teoria non date grosso peso al denaro. Il gusto del rischio e la propensione degli esseri umani ad attribuire al denaro un valore speciale vi stimolano, però, a guardarlo in modo curioso e sicuramente interessato. Spesso tra le fila del vostro segno si trovano abilissimi speculatori.

La Luna ospitata in Bilancia vi provoca momenti di emozione indimenticabili, sia che siate in un rapporto fisso e stabile, o che se vi troviate in una relazione da poco iniziata e quindi che presenti variabilità e incognite specifiche. Il vostro rapporto con il denaro è sempre abbastanza intenso, lo vedete come un mezzo di approvvigionamento e sostentamento di ogni vostra impresa. Oscillate, in linea di massima, da forme di prodigalità e spreco eccessivi, a forme di avarizia davvero notevoli. Da bravo segno di Fuoco incline agli eccessi, può mancarvi quel senso dell’equilibrio che vi fa restituire al denaro il giusto valore che merita in bene e in male.

Una lucidità mentale notevole vi aiuta ad aggiustare rapporti familiari che avevano mostrato qualche lieve incrinatura di recente. Il vostro cuore batte forte per qualcuno che avete da poco conosciuto e che vi ha catturato completamente. Nettuno non vi dà tregua e fa sì che il vostro spirito indomito e battagliero si provi in conquiste amorose non facilissime. Da bravo segno di Terra, sapete che il denaro è frutto dell’impegno laborioso e della fatica. Spesso, però, il vostro carattere ambizioso vi spinge a volerne sempre di più.

Alcuni dissapori che possono intervenire di tanto in tanto nel rapporto genitori – figli e anche nel circuito delle vostre amicizie, non inficiano un quadro limpido e uno scorrimento sereno di questo momento estivo, specie se siete ancora in ferie. Approfittate di un incontro che è avvenuto di recente per lasciarvi convincere a entrare in nuova storia che vi vivifica e fa arrivare aria nuova nella vostra vita. Favoritissimi se siete nati dal 29 di settembre al 3 di ottobre, vi potete lanciare in imprese amatorie dove non si esclude un pizzico di divertimento. La vostra mentalità pratica tende a vedere il denaro come uno strumento utile per far progredire la vita e dunque come mezzo e non come fine. Spesso e volentieri il vostro spirito troppo pragmatico, in linea di massima, tende però a dargli più dell’importanza che esso dovrebbe avere.

La Luna è vostra fidata alleata dal segno della Bilancia. Innamoramenti facili, specie se siete ragazzi, sono super favoriti da questa combinazione planetaria, maggiormente se siete nati nella prima e terza decade. Tutti gli ingredienti dei vostri classici amori tormentati si sono mescolati sul vostro cammino. Siete avvisati: se volete immergervi in storie appassionanti e che stimolino il vostro gusto per il difficile, gli astri ve le forniscono a piene mani. Avete un atteggiamento altalenante nella gestione dei soldi, da bravo segno un po’ lunatico e viscerale potete passare indifferentemente da un comportamento sperperatore a uno tirato e risparmiatore all’osso.

Una bella Luna in Bilancia vi concede fecondi momenti di intuito in amore. Il vostro carattere non è romantico, ma anzi, a volte avventuroso e sbrigativo; è possibile tuttavia quest’oggi che questo stato d’animo si ammorbidisca divenendo più tenero. E il vostro o la vostra partner apprezzano il vostro modo di intendere l’amore. Il vostro atteggiamento mentale rispetto al denaro è discontinuo: può variare da un’eccessiva prodigalità a tendenze a risparmiare troppo. Giove e Nettuno, i due vostri pianeti signori, vi influenzano dandovi alti e bassi anche in questo settore della vita.

La vostra basilare predilezione per i tempi lenti, ben ponderati, meditati con cura è un po’ in discussione con questo transito che vi trasforma in guizzanti tuttofare dai tempi rapidi e non vi fa riconoscere dai vostri conviventi e amici. Se siete nati in gennaio sarete generosi, disponibili, aprirete il vostro cuore come mai avete fatto prima. Il vostro rapporto col denaro è forte, come per tutti i segni di Terra. Siete un segno che quantifica sempre tutto: ricordate, tuttavia, che ci sono qualità, energie, soprattutto beni immateriali, che non possono per nulla entrare in questo vostro computo.

Una sensazione di apatia e di insoddisfazione per tutto ciò che fate, anche se lo fate piuttosto bene, vi prende se appartenete alla terza decade. Giove, Plutone, Saturno e Nettuno sono tutti lì a dare spazio e vigore alla vita emotiva, affettiva ed erotica. Sappiate, tuttavia scegliere con attenzione e non vi fate prendere da mete sentimentali troppo ambiziose. Il vostro modo di vedere il denaro è, in linea con il segno d’Aria cui appartenete, discontinuo: ora gli date parecchia importanza, anche superiore a quella che effettivamente merita, ora invece lo riducete a puro mezzo di scambio.

Un intenso desiderio di dare e ricevere affetto vi attraversa quest’oggi, grazie alla combinazione planetaria attiva nel vostro segno e per tutte e tre le decadi. Se avete storie di lungo corso in piedi, capirete che, con la forza della durata, sarà assicurata la possibilità di cambiamento. In altre parole, l’adattabilità consentirà di superare molti ostacoli e di portare verso obbiettivi prestigiosi le vostre storie d’amore. In modo più incisivo però se siete nati nella seconda decade. L’atteggiamento che avete di fronte al denaro è spesso emotivo. A volte potete apparire un po’ troppo tirati, anzi proprio avari, altre prodighi e scialacquatori, in ogni caso non sempre avete una linea ferma e prevedibile.