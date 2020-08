Oroscopo di oggi 17 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 17 agosto.

Previsione dei transiti tutto sommato tranquilla in cui probabilmente smaltirete un po’ della stanchezza o dell’irrequietezza accumulate nei giorni precedenti. La passionalità e l’energia con cui gestite il vostro rapporto affettivo vi fa senz’altro buon gioco, ma questa bella giornata d’estate il cielo vi dice di affinare la vostra sensibilità nei riguardi delle esigenze della persona amata che potrebbe aver bisogno di maggiori attenzioni da parte vostra. Siete ritornati di fronte al computer? Se lavorate anche questa giornata sappiate che il tempo in ufficio vi passerà piuttosto in fretta.

Sole e Mercurio, oggi con l’aggiunta della Luna, continuano un po’ a darvi qualche momento di fastidio e di nervosismo che nasce dall’irrequietezza e da uno stato d’animo forse un po’ stanco dopo i vari giorni di ferie. Avrete la possibilità di vivere un momento sentimentale unico. Un Plutone in aspetto ottimale dal segno amico del Capricorno vi consente un rapporto fluido e collaborativo con i colleghi.

Siete rallegrati dalla posizione della Luna ospitata nel suo trono leonino, che vi vivacizza e vi illumina il cammino con sensibilità, leggerezza, spigliatezza in campo social – mondano. Sciogliete un dubbio che vi aveva un po’ offuscato il buonumore negli ultimi giorni con la vostra dolce metà, attraverso un dialogo pacato, intelligente, maturo. Avete ricominciato la vostra abituale attività in ufficio? Nettuno vi provoca qualche disaccordo nell'ambiente di lavoro.

Si annuncia un prossimo weekend d’agosto successivo alle feste appena trascorse tutto da gustare. Recuperate un po’ di tempo perduto con il vostro o la vostra partner, grazie al prodursi di felici e concomitanti circostanze favorevoli. Avete ripreso a lavorare proprio oggi? Portate a termine con pazienza impegni di lavoro che vi tengono in ufficio.

Un cielo quasi del tutto sorridente caratterizza questo nuovo giorno di metà agosto. I pianeti vi infondono un’energia straordinaria che mettete tutta nel campo delle conquiste amatorie se siete single. Avete ripreso i vostri impegni nell’attività professionale quotidiana proprio nel primo giorno successivo al Ferragosto? Gestite con razionalità ed autorevolezza un delicato problema lavorativo specie se avete abbracciato la libera professione.

Si scrive in cielo una fase positiva dei transiti, che vi vede riprendere completamente quota. Rispetto del vostro prossimo, lealtà, fedeltà: sono queste le qualità con cui fate valere la forza dei sentimenti. La vostra energia si manifesta instancabile, se avete ripreso la vostra normale vita lavorativa.

Indicazione dei transiti abbastanza discreta, guidato dalla splendida azione della Luna, che dal segno del Leone troneggia e non vi fa mancare mai una base di ottimismo e di complessiva serenità psicologica. La problematica della scelta, così tanto cara e ricorrente nel vostro segno, si presenta ancora quest’oggi in una questione sentimentale che dovete sciogliere. Anche in vacanza non smettete di pensare al lavoro.

A parte qualche lieve contrattempo in famiglia, la giornata si configura come abbastanza tranquilla, specie da un punto di vista delle amicizie e dei nuovi rapporti sociali in genere. Venere, nel Cancro, continua a darvi contributi di amabilità, di empatia, di capacità di gestire le situazioni emotive. È possibile che grazie alla vostra anti convenzionalità abbiate scelto di lavorare in questo periodo.

Momento di metà agosto segnato da aspetti benefici. Forse dovrete rimandare a domani alcune operazioni e progetti che volevate portare a termine quest’oggi. Un vigoroso Plutone nel segno buon vicino del Capricorno vi sostiene e la vostra voglia di conquista si alza. La vostra tendenziale bontà viene fuori anche nel luogo di lavoro.

Sentite il bisogno di relax e silenzio, probabilmente se avete avuto a che fare con feste, vita mondana o ritrovi con persone diverse. Dopo una mattinata in compagnia di amici, desiderate, in serata godervi l’intimità di coppia senza interferenze esterne. È Giove, in congiunzione nel vostro segno, il vostro benefattore e vi ricompensa dagli sforzi dimostrati con moderate entrate economiche.

Prospettiva astrale in cui avvertite il transito di Nettuno nel segno buon vicino dei Pesci. Nettuno è il vostro astro d’elezione nel concedervi capacità ricettive, intuito, disponibilità a trovare abili compromessi in campo sociale e nel settore delle amicizie anche più strette. Un espansivo Giove nel segno fidato alleato del Sagittario, vi aiuta a trovare il punto di incontro che cercavate con la persona amata. Pur con la vostra leggerezza, svolgete il lavoro con la massima serietà. Marte, specie se siete della terza decade, costituisce uno stimolo di responsabilità.

Moto dei transiti di questa giornata che si colora via via di tinte sempre più rosa per voi. Si alza il livello della vostra passionalità e invade lo spazio del vissuto di coppia. Avete ripreso già a lavorare? Nettuno e Urano in angolo benefico per il vostro segno vi danno il classico tocco di genio in campo lavorativo.