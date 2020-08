Sylvester Stallone mette in vendita il suo suv super accessoriato

Il Cadillac Escalade customizzato su misura per l'attore americano assomiglia a un appartamento su quattro ruote. Il costo delle modifiche apportate all'auto supera il prezzo di vendita

Sylvester Stallone mette in vendita il suo suv personalizzato. L'attore è un noto collezionista di veicoli esotici. Tra questi spicca il Cadillac Escalade customizzato. Il prezzo di vendita è di 350 mila dollari (quasi 300 mila euro), ma per accessoriarlo Stallone ha speso 409 mila dollari (quasi 345 mila euro).

Un appartamento su gomma

Il suv di Sylvester Stallone ha una cabina che può ospitare cinque adulti. Gli interni sono rivestiti in pelle trapuntata e nella parte posteriore ci sono avvolgenti sedili di lusso, oltre a una panca elettrica pieghevole che può accogliere tre persone. Tra i gadget che rendono unica la vettura c'è uno schermo LCD da 43 pollici, installato nella plancia centrale del conducente, e altri schermi da 12 pollici (sempre LCD) per i passeggeri). Ciliegine sulla torta, il sistema musicale digitale 7.1 personalizzato e il router con specifiche militari e due schede sim che permettono una connessione internet praticamente illimitata.

"Non ho più bisogno di questo straordinario veicolo"

Le operazioni di customizzazione del veicolo, commissionate dall'attore 74enne a Becker Automotive Design, sono costate 409 mila dollari, pari a circa 345 mila euro. "Ho ordinato il mio Becker ESV per uno scopo specifico, ma i miei bisogni sono recentemente cambiati e non ho più bisogno di questo bellissimo veicolo - ha spiegato l'attore, ripreso dal Daily Mail - L'elettronica a bordo e la qualità degli spostamenti non sono secondi a nessuno. Spero che il nuovo proprietario abbia anni di uso soddisfacente da questa sensazionale Becker Cadillac ESV".