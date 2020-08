Giochi con me? La Tempesta e l'amicizia

Mappe, cartine, tempeste, storie di paura, case grandi quanto il mondo intero.... Insomma, un sacco di idee da leggere tutte d'un fiato nei libri di questa settimana! Buone vacanze e buona lettura!

TEMPESTA di Guojing Ed. Terre di mezzo (Montaggio clip Fabio Ferri) Età consigliata: da 3 anni La nascita dell’amicizia tra una ragazza e un cane randagio, un amore che germoglia pian piano, fatto di piccoli avvicinamenti, passi indietro ed esitazioni, e che finalmente, vinte le diffidenze, si risolve in un abbraccio pieno di tenerezza, sotto a un violento temporale. Un albo senza parole, con illustrazioni mozzafiato, che celebra il legame tra uomo e cane e la capacità di ispirare fiducia e fidarsi a propria volta. https://www.terre.it/prodotto/tempesta/

A TU PER TU... CON THOMAS EDISON di Geronimo Stilton Ed. Piemme Età consigliata: da 6 anni Geronimo è molto indaffarato: sta organizzando una festa per celebrare i grandi successi di Nonno Torquato, ma deve anche scrivere una nuova biografia dedicata a un genio della Storia. Per fortuna direttamente dal passato arriva nel suo ufficio Thomas Edison, il grande inventore americano. Oltre a raccontare divertenti episodi della sua vita, Edison, con le sue idee geniali, aiuta Geronimo a sventare i tentativi di sabotaggio che qualcuno sta architettando per rovinare la festa in onore di Nonno Torquato... Chi sarà mai? https://geronimostilton.com/IT-it/a-tu-per-tu-con-thomas-edison-1__14450,13546/

HUNGER GAMES. BALLATA DELL’USIGNOLO E DEL SERPENTE di Suzanne Collins Ed. Mondadori Età consigliata: da 6 anni Il mondo di Panem sessantaquattro anni prima degli eventi che hanno visto protagonista Katniss Everdeen. Tutto ha inizio la mattina della mietitura dei Decimi Hunger Games... L'ambizione lo nutre. La competizione lo guida. Ma il potere ha un prezzo. È la mattina della mietitura che inaugura la decima edizione degli Hunger Games. A Capitol City, il diciottenne Coriolanus Snow si sta preparando con cura: è stato chiamato a partecipare ai Giochi in qualità di mentore e sa bene che questa potrebbe essere la sua unica possibilità di accedere alla gloria. La casata degli Snow, un tempo potente, sta attraversando la sua ora più buia. Il destino del buon nome degli Snow è nelle mani di Coriolanus: l'unica, esile, possibilità di riportarlo all'antico splendore risiede nella capacità del ragazzo di essere più affascinante, più persuasivo e più astuto dei suoi avversari e di condurre così il suo tributo alla vittoria. Sulla carta, però, tutto è contro di lui: non solo gli è stato assegnato il distretto più debole, il 12, ma in sorte gli è toccata la femmina della coppia di tributi. I destini dei due giovani, a questo punto, sono intrecciati in modo indissolubile. D'ora in avanti, ogni scelta di Coriolanus influenzerà inevitabilmente i possibili successi o insuccessi della ragazza. Dentro l'arena avrà luogo un duello all'ultimo sangue, ma fuori dall'arena Coriolanus inizierà a provare qualcosa per il suo tributo e sarà costretto a scegliere tra la necessità di seguire le regole e il desiderio di sopravvivere, costi quel che costi. https://www.ibs.it/hunger-games-ballata-dell-usignolo-libro-suzanne-collins/e/9788804722663

LA CASA Più GRANDE DEL MONDO di Leo Lionni Ed. Babalibri Età consigliata: da 4 anni Una lumachina dichiara a suo papà che da grande avrà la casa più grande del mondo. E il suo papà le racconta la storia di una lumaca che aveva il suo stesso desiderio e che alla fine, a furia di spingere e desiderare e sforzarsi, riuscì ad ottenere un guscio enorme, colorato e bellissimo. Davvero la casa più grande del mondo... Peccato che poi non riuscì più a muoversi: la sua bellissima e grandissima casa era troppo pesante! La lumachina dà ascolto al padre e decide di avere da grande la casa più piccola del mondo. Così leggera che può spostarla in giro per il mondo! https://www.ibs.it/casa-piu-grande-del-mondo-libro-leo-lionni/e/9788883623813

LE SEI STORIE SCACCIAPAURA di Lodovica Cima Ed. Gribaudo Età consigliata: da 3 anni Storie illustrate a colori per aiutare i bambini ad affrontare le piccole grandi paure quotidiane. La paura del buio, dei mostri, di essere mangiati, del dottore, dell'acqua alta o di perdersi diventano un'occasione per crescere e superare le difficoltà. https://www.ibs.it/sei-storie-scacciapaura-libro-lodovica-cima/e/2000000038759

FIABE LUNGHE UN SORRISO di Gianni Rodari Ed. Einaudi Ragazzi Età consigliata: da 6 anni Un’antologia di racconti brevi provenienti dalla prima produzione di Gianni Rodari, all’insegna della fantasia e del divertimento, con in più un pizzico di attenzione al mondo dei grandi: tante contraddizioni di cui sorridere e problemi seri da affrontare con allegria. Oltre cinquanta favole, alcune brevi, altre un po’ più lunghe, tutte segnate dalla stessa fantasia e capacità creativa che hanno fatto di Rodari uno degli autori più amati dai bambini. https://www.edizioniel.com/prodotto/fiabe-lunghe-un-sorriso-9788879268097/