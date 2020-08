Oroscopo di oggi 13 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 13 agosto.

Giornata di metà agosto che dedicate tutta al vostro amore. Il Sole nel segno del Leone è in ottimo aspetto per il voi e vi consente di esprimere con un sentimento sincero tutta la vostra dedizione, specie se appartenete alla terza decade. Se invece siete ancora single e festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 14 di aprile, fate attenzione ai colpi di fulmine! Quale potrebbero essere i film che maggiormente vi coinvolgono per tematiche inerenti al vostro segno e ai pianeti ad esso corrispondenti? Molto in risonanza "Spartacus", poi "La mia Africa", "Il colore viola". Tra gli italiani tutti gli spaghetti – western del compianto Sergio Leone.

Con Venere ospitata nel segno amico del Cancro i sentimenti vanno a gonfie vele. Marte potrebbe non darvi tregua per quanto riguarda una latente gelosia, che riuscite comunque a tenere abbastanza sotto controllo. I Tori single che festeggiano il loro compleanno dal 10 al 15 di maggio godono dell’appoggio di Plutone che rinforza il loro sex – appeal. I film che sposano il vostro apprezzamento sono le grandi epopee familiari come il classico "Via col vento", "Gruppo di famiglia in un interno", anche se il gusto del mistero vi fa anche amare il bellissimo La casa degli spiriti.

Siete nel mezzo di una giornata tra le più spumeggianti dell’intera estate, dove vivrete da veri protagonisti grazie alla Luna nel vostro segno. Lasciate spazio alla vostra (o al vostro) partner: la Luna vi suggerisce di non essere troppo ossessivi nel voler controllare tutto ciò che fa. Vedrete che il vostro atteggiamento tollerante e liberale sarà altamente apprezzato. Quali i film che sono maggiormente in risonanza col vostro segno? La saga di "007 – James Bond", poi anche il bellissimo "The Prestige", quindi anche tra i film italiani con Alberto Sordi (celebre Gemelli), "Polvere di stelle", "Il disco volante", "Le vacanze intelligenti".

Una vera danza dei pianeti atta a favorire i vostri desideri si muove in cielo, grazie alla stabile presenza di Urano in un punto dello Zodiaco per voi felicissimo, il Toro. Sperimentate con la vostra dolce metà un momento di rara fusione emotiva, specie se appartenete alla cancerina terza decade. Tanti i film che si sposano con le caratteristiche del Cancro, pensiamo al classico e fiabesco "C’era una volta" di Francesco Rosi, con una splendida Sofia Loren, passando per "Ladri di biciclette" di Vittorio de Sica (appartenente proprio al Cancro), per arrivare al romanticissimo e relativamente recente "Titanic". Altri film classici da non perdere o rivedere sono "Camera con vista" e "Senso" di Luchino Visconti.

Qualche piccola nube estiva passeggera serve a moderare le vostre troppo esaltanti fortune recenti. Una bella Venere è la vostra benefattrice in questo momento di culmine dell’estate, assicurandovi una speciale e delicata sintonia con la persona amata. Tanti i film che trovano sintonia col vostro segno. Il classico "Il più grande spettacolo del mondo" dedicato alla magia del circo. O anche "Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto”, diretto da Lina Wertmuller, celebre regista del Leone.

Si colora di toni intensi il vostro cielo estivo. I rapporti che si sono stabilizzati in virtù della fedeltà reciproca, della costanza, della pazienza, avranno da questo momento una fase di gloria, specie per chi di voi nasce nella prima decade virginea, che si trova sostenuta dal dio della forza volitiva, Urano. Non sono pochi i film che hanno una sintonia con la Vergine. Per esempio, “Le vite degli altri” o “Un cuore in inverno”. Non dimentichiamo ancora infine un capolavoro come “Hugo Cabret” del maestro dell’arte della regia, Martin Scorsese.

Ritrovate intimità e calore affettivo con il vostro (o la vostra) partner quest’oggi. Non vi importa di ritirarvi in modo esclusivo dall’ambiente dei parenti e degli amici. Il raggiungimento di una completezza nell’unione richiede delle limitazioni e delle scelte che voi di buon grado seguite. Se siete nati nella terza decade con Saturno ostile dal Capricorno cercate comunque sempre di farvi comprendere nell’espressione dei sentimenti verso il vostro o la vostra partner. Tante le opere cinematografiche che si possono associare al vostro segno. Tra queste “Codice d’onore”, l’“Onere della prova” o il classico “Ascensore per il patibolo”. A queste possiamo aggiungere anche “Se scappi ti sposo”, o ancora “4 matrimoni e un funerale”.

Configurazione astrologica positiva con diversi pianeti in segni che vi guardano benevolmente. Due pianeti di sensibilità emotiva forte come Venere e Nettuno vi spalleggiano. Questa combinazione vi consente di ricevere soddisfazioni sentimentali notevoli, sia che abbiate avviato da poco una relazione d’amore sia che portiate avanti un rapporto di lungo periodo. Tanti i film che possiamo identificare con il vostro segno. Uno su tutti, il capolavoro "Barry Lyndon", di Stanley Kubrick.

Una fondamentale positività che si era manifestata nei giorni scorsi, continua in questa giornata di metà agosto. La posizione in Ariete di Marte preannuncia imprevisti colpi di fulmine, specie se siete nati nella terza decade del vostro segno. Non chiudete le porte del vostro cuore se l’amore vi bussa! Si sposano con le caratteristiche del vostro segno tutti i film di Woody Allen, che al Sagittario appartiene. Per la simbologia di viaggio, esplorazione troviamo poi il classico “The Mission”, quindi anche l’illuminato “7 anni in Tibet” con il Sagittario Brad Pitt.

Con Giove nel vostro segno, il cielo si anima di gioia di vivere. Raggiungete vette di sintonia con la persona che vi sta accanto grazie a un potente Plutone che vi assiste in congiunzione col vostro segno, ritagliandovi magici momenti di intesa che non sperimentavate da tanto. Disciplina e concentrazione razionale, patrocinio ideale di Saturno, si incontrano con una volontà lucida di affermarsi, data da Marte, altro governatore del segno. Un film che si può adattare alle simbologie del Capricorno è senz’altro il capolavoro “Il nome della rosa”, poi il classico “Notorius” interpretato, oltre che da Ingrid Bergman, dal Capricorno Cary Grant.

Una giornata di pieno agosto scandita da notevoli positività astrali. Giove nel buon vicino Capricorno vi infonde razionalità ed equilibrio con la vostra dolce metà. L’esplosivo Sole e un vivace Mercurio dal segno possessivo del Leone possono darvi in questo senso qualche lieve fastidio e alla loro influenza si può sommare quella di Urano nel segno avvolgente del Toro. Tenete il timone dell’equilibrio specie se siete nati tra il 21 e il 28 di gennaio. Tra i film molti hanno argomento sociale, altri ancora argomento di liberazione dei diritti civili. Si pensi a “Indovina chi viene a cena?” e a “Filadelfia”. Infine ricordiamo il classico, politico, “Novecento”, poi ancora “Avatar, quindi il celebre “Hair”.

Atmosfere da sogno accompagnano le vostre soirée con la persona che avete scelto di avere accanto, che siate da poco insieme o che vi frequentiate da diverso tempo. Venere, Urano e Nettuno in angolo benefico vi danno un tocco quasi fiabesco, vi colorano un’estate da non dimenticare, specie se appartenete alla prima e terza decade pescina. Se siete single non fate i timidi e lanciatevi con chi ha toccato il vostro cuore, specie se nati in febbraio. Tanti i film che si possono collegare con il vostro segno: “2001, Odissea nello spazio”, “L’esercito delle 12 scimmie”, “Cloud Atlas”, possono essere i tanti film che vi rappresentano. Nei Pesci, romantici e emotivi, troviamo pellicole come “Bellissima” interpretato dalla irripetibile Anna Magnani nata nel vostro segno.