Vacanze in auto per il 71% degli italiani

Per andare in vacanza gli italiani scelgono sempre di più l’automobile. Ben il 71%, infatti, opterà per le quattro ruote per raggiungere il luogo di villeggiatura. Una scelta giustificata anche dalla necessità, sorta in questi mesi, di mantenere il distanziamento sociale durante gli spostamenti a causa dell’emergenza coronavirus. I dati sono stati elaborati dall'Osservatorio Autopromotec e derivano da una recente ricerca di Italiani.coop, un portale di indagine e approfondimento sulla vita quotidiana degli abitanti dello Stivale.