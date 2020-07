Stephanie Meyer, il nuovo libro Midnight Sun in Italia il 24 settembre

Il nuovo capitolo della saga di Twilight “Midnight Sun” uscirà negli Stati Uniti il 4 agosto e in Italia il 24 settembre edito da Fazi. L’autrice Stephanie Meyer riprende il il racconto della storia d’amore tra Bella e il vampiro che ha conquistato milioni di fan, con 160 milioni di copie vendute nel mondo di cui oltre 5 in Italia

L’autrice della saga di Twilight sta per tornare e questa volta l’appassionante storia d’amore tra Bella e Edward sarà raccontata dal punto di vista del vampiro. “Midnight Sun” arriverà in libreria negli Stati Uniti il 4 agosto e in Italia il 24 settembre edito da Fazi ma avrebbe dovuto vedere la luce già nel 2008 quando tutto è stato bloccato perché una copia di lavorazione era circolata illegalmente in rete.

Nel nuovo capito questa iconica e tormentata storia d’amore diventa ancor più oscura e intrigante perché raccontata attraverso gli occhi e il cuore del vampiro che dovrà affrontare scelte difficili per non mettere in pericolo il suo amore. Con Midnight Sun Stephenie Meyer ci riporta così nelle cupe atmosfere e nei tormenti amorosi dei due protagonisti.