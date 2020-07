J.K. Rowling, il nuovo libro L’Ickabog in arrivo a novembre in Italia

La creatrice della saga di Harry Potter pubblica il suo ultimo lavoro "L’ Ickabog" . Uscito nel pieno della pandemia a puntate online per intrattenere le famiglie arriverà in Italia il 10 novembre per Salani Editore

La nuova fiaba nata dalla fantasia di J.K. Rowling si intitola "L’Ickabog" (ECCO LA COPERTINA) ed è stata scritta dieci anni fa per i suoi figli. Dopo averci rimesso le mani in tempi recenti, l’autrice britannica ha deciso di ‘regalarlo’ al suo pubblico a puntate online gratuitamente durante il lockdown dovuto alla pandemia. Una sorta di dono alle famiglie per intrattenere bambini e genitori, in sintonia con la volontà della Rowling di destinare i proventi alla fondazione benefica The Volant Trust che assiste a livello internazionale coloro che sono stati più colpiti dalla pandemia. In Italia uscirà il 10 novembre pubblicato da Salani Editore. La storia si sviluppa in un tempo lontano, nel regno di Cornucopia, il più felice del mondo. A minare la serenità degli abitanti ci sono le Paludi nebbiose del Nord, dove si narra dell’esistenza del terribile Ickabog. Anche se tutti sanno che si tratta solo di una leggenda inventata per spaventare i bambini e convincerli a comportarsi bene, l’Ickabog ugualmente incute paura. Al centro della storia, ancora una volta, l’amicizia e l’eterna lotta tra bene e male.