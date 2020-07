J. K. Rowling, ecco la copertina di "L'Ickabog". Esce il 10 novembre

Ancora pochi mesi e gli appassionati di J. K. Rowling - diventata famosa nel mondo grazie alla saga del maghetto Harry Potter - potranno leggere la sua nuova fiaba. Si intitola "L’Ickabog" e sarà in libreria, nella sua versione italiana, il 10 novembre edita da Salani.

J.K. Rowling ha voluto in questo modo condividere la favola della buonanotte preferita dalla sua famiglia ‒ scritta oltre dieci anni fa per i suoi figli ‒ per contribuire a intrattenere bambini, genitori e tutti quelli che si sono presi cura dei più piccoli, confinati in casa durante la pandemia di Covid-19.

I PROVENTI DELLA FIABA SARANNO DEVOLUTI IN BENEFICENZA



La storia è stata pubblicata gratuitamente online a puntate quest'estate, sul sito The Ickabog.com, ma la sua versione integrale, cartacea e digitale, arriverà sugli scaffali delle librerie il prossimo autunno. Una pubblicazione a fin di bene, poiché l'autrice ha deciso di donare i suoi proventi alla fondazione benefica The Volant Trust, che assiste, a livello internazionale, quanti sono stati particolarmente colpiti dalla pandemia di Covid-19.

La scrittrice ha coinvolto anche i bimbi tra i 7 e 12 anni nello svolgimento del racconto, invitandoli a illustrare la storia, trovando ispirazione nei personaggi e nella trama, via via che la leggevano online.

"Rowling", dice Mariagrazia Mazzitelli, direttore editoriale di Salani, "dipinge il Male e il Bene secondo il suo stile inconfondibile; fa ridere e ha un finale che commuove. Un libro che rimane vivo nel pensiero di piccoli e grandi".

IL LIBRO

"L’Ickabog" è una fiaba divertente, che racconta in maniera vivace e incalzante di un terribile mostro. Gli ingredienti sono il felicissimo regno di Cornucopia, una quantità smodata di oro, un re con i baffi più belli che si possano immaginare e macellai, pasticceri e casari le cui prelibatezze fanno piangere la gente di gioia. Tutto perfetto, a parte le leggendarie Paludi nebbiose del Nord, dove si narra vivesse il terribile Ickabog. Il punto è: può una leggenda mettere in ginocchio un'intera nazione? Possono due ragazzini lasciarsi coinvolgere in un'avventura sorprendente, dove si deve essere forti e coraggiosi? Insomma, una storia sul potere della speranza e dell’amicizia e del loro trionfo su tutte le avversità.