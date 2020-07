Giochi con me? Storie da inventare

Settimana di scoperte anche questa di metà luglio. Scopriremo infatti il libro vincitore del Premio Andersen categoria 6-9 anni, ma sveleremo anche 20 inganni della storia. E poi, per i più piccini, andremo alla scoperta dei germi dei bimbi che non si lavano le mani ed infine un raccontastorie molto speciale, con storie costruite proprio dai bambini!.

NON VOGLIO LAVARMI LE MANI di Marinella Barigazzi ed. Lapis Età consigliata: da 4 anni (voce narrante Caterina, 5 anni) «Mi sono lavata le mani quando sono tornata, dopo aver giocato, dopo aver usato il vasino, e anche dopo che ho starnutito... perché mi devo sempre lavare le mani?». La principessina proprio non capisce... Ma un giorno scopre che esistono germi e batteri... sono piccolissimi, non si vedono, ma possono essere più pericolosi dei coccodrilli! Un libro che può essere davvero d'aiuto ai genitori, agli educatori agli insegnanti, per spiegare ai più piccoli l'importanza di un gesto come quello di lavarsi le mani. Per parlare di buone pratiche con leggerezza, ma senza superficialità. Testi brevi in stampatello maiuscolo. Adatto alle prime letture dei più piccoli e per le letture ad alta voce. https://www.ibs.it/non-voglio-lavarmi-mani-ediz-libro-tony-ross/e/9788878742024

LA BUCA di Emma AdBage ed. Camelozampa Vincitore premio Andersen 2020 categoria 6-9 anni Età consigliata: da 6 anni «Nel cortile della nostra scuola, dietro la palestra, c’è un buca. Noi la chiamiamo la nostra buca». La Buca, come viene chiamata, ha una forza calamitante: non è niente di più che una grande fossa, ai margini del cortile attrezzato della scuola, ma per il gruppo di ragazzi è un altro mondo: «è piena di salite e di discese, di rami e di sassi, e in un punto c’è del fango giallo che non finisce mai! Una volta Vibeke ha provato a scavare per tutto l’intervallo, ma il fango non finiva proprio mai». «I grandi odiano la Buca. Dicono che non ci dobbiamo giocare, perché si può morire. “O come minimo cadere e farsi male!” dice Eva. Le fazioni avverse paiono schierate: ci sono gli adulti che con facce astiose e perplesse fanno opposizione passiva e i ragazzi (noi) completamente incuranti che giocano a rotolarsi giù dalle pareti della Buca: l’obiezione è una sola, ci si farà male! https://www.andersen.it/miglior-libro-6-9-anni-2020/

RACCONTI D’ESTATE di Luisa Mattia, illustrazioni di Lorenzo Terranera ed. Lapis Età consigliata: da 8 anni "È un attimo e lei mi prende per mano e mi porta nel mare. Ci cadiamo dentro e il blu mi avvolge. Mi stringo a Santina e lei a me. E lo so, lo so bene che io non li lascio più, né lei né il mare". L'estate custodisce sogni, amori, amicizie, fantasie e scoperte, ma anche abitudini e costumi di un'epoca. Ce lo racconta, attraverso dieci racconti originali, Luisa Mattia. I protagonisti sono adolescenti che vivono una realtà che li incalza. Ma anche quando si sente l'eco della guerra in arrivo o incombe il rischio di una nuova difficoltà, la preziosa fragilità dei sentimenti illumina le loro vite. https://www.goodbook.it/editore-lapis-39959.html

LE MINI ENCICLOPEDIE. LE EMOZIONI. Di Adrienne Barman Ed. Rizzoli Età consigliata: da 5 anni Come si riconosce un panda triste? E un pappagallo elettrizzato? In ogni pagina una simpatica illustrazione e un'emozione da scoprire. https://rizzoli.rizzolilibri.it/libri/le-mini-enciclopedie-le-emozioni/

20 INGANNI E MISTERI DELLA STORIA di Carlo A. Martigli Ed. Mondadori Età consigliata: da 10 anni Quando vennero avvistati per la prima volta gli UFO? E i vampiri esistono davvero? Nel corso della storia, leggende e fatti storici si sono talvolta rimescolati fino a diventare indistinguibili gli uni dagli altri: dagli avvistamenti del mostro di Loch Ness alle invenzioni di Leonardo da Vinci, questo volume raccoglie 20 dei più grandi inganni e misteri della Storia. Perché oggi più che mai distinguere verità e falsificazioni è fondamentale per capire chi siamo. A volte si costruiscono false storie per nascondere, in mezzo a tante bugie, la verità. https://www.ragazzimondadori.it/libri/20-inganni-e-misteri-della-storia-carlo-a-martigli/