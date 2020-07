Oroscopo del giorno, le previsioni del 14 luglio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo del 14 luglio.

Uno dei vostri pianeti preferiti, Marte, è in transito benefico nel vostro segno e vi aiuta nel corso della giornata. Per quanto riguarda la vita sentimentale, non vi curate di partecipare a impegni mondani, specie se siete nati nella seconda decade arietina. Mercurio nel segno del Cancro vi imporrebbe di esserci a tutti i costi, ma la Luna accende a voi una voglia di intimità che decidete di assecondare. Infine, se siete studenti in procinto di dover sostenere esami universitari, portate ancora un po’ di pazienza: presto otterrete la preparazione che desiderate.

Giove, Mercurio e il Sole continuano a spalleggiarvi dai segni vostri amici del Capricorno e del Cancro. Riuscite a coniugare dolcezza e sensibilità con la vitalità e la voglia di fare. In amore, Nettuno e Venere vi impongono di adattarvi alla persona che avete accanto cercando di non forzare le sue decisioni. Chi è single, invece, può approfittare del proprio spirito amabile e sincero, riuscendo a conquistare chi più gli piace. Sul lavoro, infine, se siete liberi professionisti, quest'oggi “una ne fate e cento ne pensate”.

Il pianeta che nella ruota dello Zodiaco è il vostro nume tutelare, Mercurio, vi dona brillantezza mentale, fascino e simpatia. In amore vi attende una giornata in sintonia con la persona che avete accanto, grazie al Sole. Inoltre sul lavoro Marte, in aspetto favorevole dal segno dell’Ariete, vi dà l’attitudine a organizzare la vostra attività nel migliore dei modi. Grandi risultati fanno capolino all’orizzonte.

Grazie ai buoni influssi di Urano si crea un momento astrologico in cui tirate fuori le vostre capacità fuori dal comune e un fascino sempre molto suggestivo. In amore, avvertite il bisogno di rafforzare il vostro sentimento, specie se siete nati dal giorno 4 al 10 del mese di luglio. L’intuito vi dice che è necessario ritagliarvi spazi di maggiore intimità e non vi sbagliate. L’organizzazione di una gita, di un viaggio breve tête-à-tête è la chiave per ritrovare la miglior dimensione di coppia. Sul lavoro, infine, se avete abbracciato una professione artistica e legata alla libera espressione delle facoltà creative, con l’apporto di un’ispirazione vibrante, riuscirete a realizzare opere uniche.

Vi trovate in un momento che beneficia di un clima di euforia, malgrado l’inizio della settimana lavorativa. Venere, Marte, Mercurio tifano alla grande per voi. In amore sarete vibranti e coinvolgenti creando un’ottima atmosfera nella quale verrete ampiamente ricambiati. Se, infine, siete sotto esame per concorsi e prove universitarie, potete contare sul buon passaggio di Mercurio, che vi garantisce un’ottima memoria per una preparazione all’altezza delle vostre aspettative.

Transiti planetari di questa giornata d’estate che appaiono un po’ in salita. La vita familiare, amichevole e affettiva in genere, può risentire di alti e bassi. In amore, infatti, c’è bisogno di tutta la vostra pazienza e capacità di venire incontro al vostra metà, che, quest’oggi, appare imbronciata e capricciosa. Giove e Luna vi aiutano a trovare le maniere giuste. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, Nettuno nei Pesci non vi favorisce nelle spese, usate dunque tutta la vostra prudenza e non vi fidate di chi vi propone guadagni facili. Dimostrate, poi, a chi vi vuol bene quanto siete oculati col denaro, specie se appartenete alla terza decade.

La vostra madrina Venere vi favorisce dal segno dei Gemelli, con cui condividete ottimi rapporti astrologici, promettendo un innalzamento della vostra sensibilità, dell’intuito, della capacità di saper ospitare e ricevere. In amore consigliate il vostro partner con grande equilibrio in merito a una questione della sua famiglia d’origine. Inoltre vi godete la serata nel migliore dei modi grazie a una buona dose di romanticismo. Infine, se dovete affrontare concorsi ed esami universitari non vi pesa lo studio di materie letterarie, umanistiche e linguistiche. Più spinose invece le materie matematiche e scientifiche a causa di un Saturno contrario, specie se appartenete alla terza decade.

Giove si trova oggi in una zona dello Zodiaco per voi abbastanza propizia: il segno del Capricorno. L’influsso benefico del pianeta permette alle iniziative cominciate circa un mese fa di avvicinarsi al compimento, sotto i tutti i punti di vista, da quello lavorativo a quello affettivo. In amore, la passione che sapete indurre oggi nel vostro partner sarà un forte elemento nella vostra coppia. Tanti i pianeti vi sorreggono potentemente, da Plutone a Nettuno, da Saturno al Sole. Per quanto riguarda infine la gestione delle finanze, fate attenzione agli acquisti folli, potrebbero erodere i vostri risparmi, malgrado abbiate in questo momento le tasche discretamente piene.

Marte nel segno solare, esplosivo e a voi molto affine, dell’Ariete, promette una giornata gioiosa, all’insegna di aspettative che si realizzano. In amore, in crescita la vostra sensibilità grazie alle buone indicazioni di un pianeta gioioso ed espansivo come Giove. L’astro vi indirizza ad ascoltare delicatamente e pazientemente le ragioni di chi avete accanto. Per quanto riguarda, infine, la gestione delle finanze, la vostra attitudine comportamentale, per fortuna sporadica, portata al lusso e allo spreco, trova limiti da Saturno e Plutone, pianeti che vi impongono sacrosanti freni.

Nuovo giorno di luglio che vi vede in una forma fisica eccellente, favorita anche dalla volontà di fare sport, tanto moto all’aria aperta e splendide nuotate al mare. In amore, la Luna nell’amico Toro aumenta il vostro appeal erotico, specie se nati dal 16 al 18 gennaio, e vi ricorda che anche voi avete un cuore d’oro: è giunto il momento di mostrarlo al mondo. Ottimi aspetti dei pianeti, infine, vi danno una concentrazione di tutto rispetto per la preparazione di esami universitari o concorsi in cui darete prova della vostra bravura.

Quadro dei transiti planetari lievemente dissonante per alcune delle vostre mete, che per ora vedrete allontanarsi. In amore, quest’oggi, potreste avere un po’ di difficoltà ad integrare la parte emotiva con quella erotica dell’amore. Ragione per la quale rischiate di non riuscire a prendere una strada che veramente vi corrisponda. Ma Nettuno stende il suo manto protettivo su di voi mitigando gli effetti negativi di alcune scelte. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, in questo inizio di settimana di metà luglio saprete gestire le vostre sostanze con oculatezza e parsimonia, in ottica di un investimento che sembra promettere bene.

Fase di mezza estate in cui metterete in campo le vostre prerogative migliori, i vostri più bei talenti, con una Luna che vi stimola dal segno amico del Toro. In amore, imparate a non chiedere troppo alla vostra relazione. Venere quest’oggi vi è contraria ma Nettuno vi conferisce la giusta dose di riflessività per accettare ciò che vi circonda, anche se non dovesse piacervi poi tanto. Infine, per quanto riguarda la gestione delle finanze, quest’oggi fate attenzione agli eccessi nelle spese che potrebbero sfuggirvi di mano. E contate fino a dieci prima di muovervi.