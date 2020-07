Lucca Comics & Games, l'edizione 2020 si farà: dal 29/10 all’1/11

Lo hanno annunciato gli organizzatori del Festival. A fine mese si avranno le prime anticipazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione e a settembre le informazioni sull’apertura della biglietteria. Tra le iniziative, l’organizzazione di Campfire, il coinvolgimento dei principali negozi specializzati in fumetto, giochi e narrativa fantasy. Gli eventi dal vivo si terranno invece in linea con i protocolli di sicurezza per il coronavirus

L’edizione del Lucca Comics & Games 2020 si farà. Lo hanno annunciato gli organizzatori del Festival , comunicando le nuove date: dal 29 ottobre al 1 novembre. A fine mese si avranno le prime anticipazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione e a settembre le informazioni sull’apertura della biglietteria. Quel che è già certo è che il programma si articolerà su quattro pilastri: gli eventi fisici nella città toscana, gli appuntamenti online in diretta streaming, la collaborazione con le radio e i Campfire, dando vita a un grande festival diffuso sul territorio nazionale grazie al coinvolgimento dei principali negozi specializzati in fumetto, giochi e narrativa fantasy.

Gli eventi nel rispetto dei protocolli di sicurezza

Non mancheranno gli eventi in città. Vi sarà una dimensione fisica diffusa, contenuta e diversa dal solito: un festival culturale e spettacolare in linea con i protocolli di sicurezza per il coronavirus. L’accesso a tutte le attività sarà consentito solo tramite biglietto, anche per le attività cosplay che avranno luogo in alcuni dei palazzi storici più belli di Lucca. Chiunque voglia invece prendere parte alla rete dei Campfire e accendere simbolicamente il falò deve trasmettere la propria manifestazione di interesse compilando il questionario sul sito www.luccacomicsandgames.com/campfire.