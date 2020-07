Oroscopo del 9 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 7 maggio.

Quadro dei transiti abbastanza incoraggiante con un Marte vostro nume tutelare completamente positivo in congiunzione in Ariete, se siete nati in marzo. La comunicazione con la vostra dolce metà diventa un obiettivo da non perdere di vista, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 27 di marzo al 2 di aprile. Avete da concludere un’incombenza in ufficio che state rinviando da tempo, perché più di tanto non vi aggrada. Con l’appoggio di un efficiente Urano dal buon vicino Toro, potrete riuscire finalmente a concludere l’impegno e dirvi soddisfatti.

Vostri pianeti benefattori sono ora Sole e Mercurio. È però Plutone a sorreggervi con grande forza. La sua influenza vi consente di sedurre, con grande facilità riuscendo ad attrarre, grazie a una rara forza di magnetismo sessuale. Questa ipotesi previsionale è più centrata se festeggiate il vostro compleanno dal 12 al 15 di maggio. Diligenti, disciplinati, rigorosi, vi muovete in ufficio con grande sicurezza nelle vostre capacità, specie se appartenete alla prima decade taurina. I successi che aspettate non tarderanno a premiarvi, dovete solo saper prendere il tempo e la pazienza necessari.

Mercurio innalza felicemente la vostra tendenza ad essere altruisti. La vostra libertà è il bene più prezioso, per questo assegnate lo stesso valore anche alla libertà del vostro partner. La capacità di stabilire rapporti con grande larghezza di vedute, sviluppa un modo di amare capace di comprendere l’altro e di accettarlo così come è. Vi fa gioco il lavoro di squadra, dove mettete in campo tutto il vostro estro nel tessere i rapporti, trovando il modo di “creare ponti” tra le varie persone e le diverse competenze che sanno rappresentare. Molto positive anche le indicazioni se fate un lavoro collegato con la gestione del personale o se siete responsabili del rendimento di altre professionalità.

Se festeggiate il vostro compleanno tra il 6 e il 15 del mese di luglio, dovrete chiarire una questione affettiva che il partner oggi vi pone. Con la vostra dolcezza di tocco e la sapiente comprensione dell’altro, riuscirete a sgombrare tutte le nubi dal vostro rapporto d’amore, riconquistandovi una piena fiducia. Se fate un lavoro connesso con la comunicazione, con il commercio o la vendita, avrete la necessità di organizzarvi per bene onde evitare equivoci nell’esposizione e nelle transazioni. Luna e Sole, entrambi in ottimo aspetto, alzano il livello della vostra attenzione specie se siete nati nella prima decade.

Profilo dei transiti planetari abbastanza promettente per voi quest’oggi. Il vostro cuore sente il bisogno di essere coccolato e vezzeggiato, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 25 di luglio al 3 di agosto. Un progetto di lavoro vi stimola e vi fa immaginare nuove prospettive future dove potervi proiettare, specie se siete nati in questo mese di luglio. Siete portati oggi a lanciarvi con tutto il vostro entusiasmo in questa nuova proposta, sia che facciate un’attività dipendente oppure una professione completamente autonoma.

Siete single? Plutone è il vostro potente alleato e anche oggi non manca di fornirvi quel carisma, quel sex-appeal con cui intrecciate legami coinvolgenti e facili seduzioni gratificanti per il vostro Io. Il punto, è, però che voi volete un rapporto profondo, stabile e con cui fare un piano di vita in comune. Per questo tipo di scelta dovete cercare persone che la pensano come voi e che siano alla vostra portata sotto tutti i punti di vista Un collega vi aiuta in modo del tutto inaspettato. Avete trovato un nuovo amico e questo vi rallegra.

Vi dedicate, con il vostro tipico estro, a una persona che volete sedurre, perché ha, prima di tutto, lui o lei, espugnato il vostro cuore e le vostre resistenze. L’ottima configurazione planetaria vi dona la possibilità di riuscirvi e con discreto successo. Se avete una relazione stabile e siete nati nella prima decade programmate un’uscita con amici simpatici. Qualche ambizione che avevate riposto nella carriera, forse va un attimo messa tra parentesi, per adesso. Marte, Giove, Plutone e Saturno vi obbligano a fare percorsi diversi da quelli programmati, specie se appartenete alla prima e alla terza decade bilancina.



Sentimenti ricambiati e un’atmosfera particolarmente gioiosa accompagnano questa vostra giornata d’estate. Se siete in vacanza, potete sicuramente condividere momenti romantici con la vostra dolce metà. Se ancora lavorate, avrete modo di sperimentare una fase di intenso trasporto emotivo, anche se non vi lascerete prendere da tentazioni di eccessivo sentimentalismo. Urano potrebbe non farvi esprimere nella giusta maniera in ambito professionale, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 24 al 31 di ottobre. Sempre per questa fascia di Scorpioni si richiede la massima attenzione nelle spese: potreste non valutare bene il prodotto che acquistate o l’investimento che state per realizzare. Lo Zodiaco vi impone dunque di farvi consigliare o anche di prendervi una pausa di riflessione e assimilazione delle informazioni, prima di agire.



Svetta un bel Marte nel segno amico dell’Ariete nel vostro cielo! Favoriti flirt e relazioni disimpegnate questo giorno d’estate per voi single del Sagittario. Le soddisfazioni personali non vi mancano, ma Nettuno vi fa desiderare di più, vi vuole affamati di emozioni e di esperienze profonde, che, il semplice scambio di rapporti effimeri, vi nega. C’è bisogno di maggiore programmazione per un progetto professionale che ora vi sta interessando, se svolgete un’attività di tipo autonomo, specie se di carattere commerciale e se è a contatto col pubblico. Chiedete consiglio a vostri colleghi più esperti sulla maniera in cui potete procedere.



Orizzonte sereno - variabile per voi questa giornata di luglio. Urano vi sorregge con il suo potente influsso e la vostra carica erotica non potrebbe essere più in forma, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 25 al 29 del mese di dicembre. Una nuova situazione e collocazione vi provoca in ufficio qualche piccolo disappunto. Andate avanti svolgendo la vostra normale attività e prendete il buono che potete dalla situazione che adesso interessa la vostra nuova mansione. Al momento giusto troverete il modo di aggiustare meglio la vostra posizione.



Profilo dei transiti mediamente positivo. Plutone e Nettuno discretamente armonici vi aprono a esperienze sentimentali molto appaganti, se siete ancora in cerca dell’anima gemella. E il vostro spirito decisamente idealista potrebbe sentirsi gratificato da un incontro che vi invade emotivamente l’animo. Molto favoriti tra di voi, sono gli Aquario che festeggiano il loro compleanno tra il 31 di gennaio e il 5 di febbraio. Siete nello stato d’animo di rivoluzionare il vostro rapporto lavorativo, se siete liberi professionisti? I pianeti dell’azione risolutiva e della messa in opera sono momentaneamente defilati o proprio ostili. Dovrete un attimo mettere nel cassetto le vostre mete ideali.

Urano, Plutone e Nettuno stanno lavorando per voi per crearvi una condizione sentimentale perfetta. Tutti i rappresentanti delle vostre tre decadi ricevono buone sollecitazioni dagli aspetti che i tre pianeti super lenti danno. Possibili progetti di vita che coinvolgono la scelta di mettere al mondo un figlio non sono così remoti. La Luna Pesci e Mercurio nel segno della maternità, il Cancro, indicano che questa ipotesi potrebbe verificarsi e specie se appartenete alla pescina prima o seconda decade. In ufficio viene fuori oggi la vostra generosità, grazie a una splendida posizione celeste del Sole e sarà quando porgerete una mano a un collega che vedrete trovarsi in difficoltà.