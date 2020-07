Oroscopo di oggi 5 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 5 luglio.

Venere vi promette nuovi amori, in special modo se appartenete alla prima decade arietina. Siete proprio nello stato d’animo ideale per farvi trasportare nel vortice di passioni irripetibili. Il vostro slancio caloroso, la solare generosità e l’espansivo e coinvolgente dinamismo vi rendono oltremodo irresistibili. Se vorrete amare ed essere amati, non avrete, in questo momento, che l’imbarazzo della scelta. Se avete a che fare con esami universitari, gli astri non vi abbandonano di certo in questa domenica d’estate, facendovi vedere una strada spianata dove poter facilmente ottenere i buoni risultati che meritate.

Per voi l’amore è rispetto, dono di sé e costante impegno. La vostra dolce metà in questa domenica vi dimostra che la sua visione della relazione amorosa è identica alla vostra, con i suoi comportamenti concreti. Se siete liberi potete lanciarvi in piccanti avventure erotiche. Materie di ogni tipo si confanno alla vostra natura speculativa, tanto quelle umanistiche e letterarie, quanto quelle matematiche e scientifiche. Se dovete superare esami universitari o concorsi pubblici vari, la Luna nel segno alleato della Vergine vi assicura una memoria di primordine, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 27 di aprile al 4 di maggio.

Solo in famiglia, forse, siete un po' latitanti. Un nuovo amore vi invade il cuore, specie se appartenete alla prima decade dei Gemelli. Non vi importa se lasciate in questo momento da parte i vostri rapporti di amicizia e di conoscenze che coltivate quotidianamente. Quando l’interesse si concentra su un’unica persona, c’è poco da fare: tutto il resto viene temporaneamente messo tra parentesi. Un provvidenziale Mercurio vi assiste, donandovi tutta la concentrazione di cui avete bisogno e specie se siete nati dal 24 al 31 di maggio. Le materie dove andate forti sono lingue straniere, diritto, italiano ed economia.

La vostra salute si presenta in uno stato ottimale, solo la notevole resistenza nervosa, che di solito possedete in abbondanza, potrebbe subire qualche facile oscillazione per via del grande lavorio mentale cui siete, in questo weekend, sottoposti. C’è notevole sintonia nella coppia. Conciliate dunque una fusione sentimentale molto soddisfacente con lo slancio erotico. Se siete impegnati nello studio perché dovete superare esami universitari, Nettuno vi dona proprietà espressive di ottimo livello e vi assicura un’eccellente prova.

Il divertimento non vi mancherà di certo e così pure il batticuore, specie se siete Leoni della prima decade. Se, invece, siete in coppia vi dovrete tenere a freno, perché potreste provare simpatie ed attrazioni. Per fortuna avete Mercurio, pianeta dell’intelligenza, che transita in Cancro, a imporvi rigore e un minimo di freno di lucidità agli eccessi. Ottimo momento per tutti coloro che devono studiare per esami universitari, anche se devono sacrificare i piaceri del fine settimana.

Vi ricavate una nicchia di serenità col vostro amore, riuscendo a trovare soluzioni che lo soddisfino pienamente per l’organizzazione della serata. Le materie umanistiche, letterarie, filosofiche e storiche sono nelle vostre corde quest’oggi. Sia che siate sotto esame perché studenti universitari, o anche soltanto per i vostri interessi specifici, trovate queste discipline capaci di catturare la vostra attenzione. Urano muove le acque della vostra evoluzione culturale, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 23 al 29 del mese di agosto.

Una nuova relazione sviluppatasi di recente sta prendendo adesso il volo. Sappiate guidarla con tutta la vostra delicata attenzione e, nello stesso tempo, con la tipica intelligenza che il vostro segno sa donare. Riuscirete così a trovare l’anima gemella a lungo agognata, anche se la vostra età non dovesse essere più giovanissima. Le discipline scientifiche, biologiche e meccaniche sono quelle in cui il vostro segno eccelle. Se dovete affrontare ultimi esami universitari, la configurazione generale, specie se siete nati nel mese di settembre, vi dà una grossa mano nel superamento di queste prove.

In primis la vita familiare può quest’oggi risentire di qualche complicazione. Vi si richiedono adattamenti pratici alla realtà, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 26 di ottobre al 3 di novembre. Un momento di dialogo e di confronto con la vostra dolce metà vi consente di migliorare l’intensità del legame affettivo, trovando dei momenti di maggiore condivisione. Se siete costretti a stare in casa a studiare per esami universitari e concorsi, Saturno stimola le energie mentali per superare brillantemente ogni prova e non pentirvi del periodo di momentanea “clausura” che state subendo. Questa ipotesi appare più rispondente alla realtà se siete nati tra il 16 e il 22 di novembre.

La vita familiare può avvertire qualche lieve incrinatura, specie nel rapporto genitori figli. Se siete single, un vortice di inviti, di feste e di uscite con persone nuove e diverse vi giunge quest’oggi. Se siete nel tunnel di esami universitari e nello studio di concorsi, Saturno vi dona la concentrazione più efficace per riunire i concetti e trovare una comoda capacità di sintesi.

Un’energia di tutto rispetto vi accompagna, consentendovi una rapida programmazione ed esecuzione delle vostre iniziative. Di fronte a un nuovo amore, non esitate, ma vi sapete tuffare a capo fitto nelle onde del desiderio. Se avete da superare esami universitari o concorsi per prove pubbliche, non avrete nessun tipo di problema: i pianeti vi donano memoria pronta, capacità di sintesi e conoscenze interdisciplinari. Le vostre materie preferite? Quelle tecniche, al primo posto, poi anche la matematica, la biologia e la chimica.

Liberi come l’aria, potete in questa domenica dedicarvi al flirt, se siete single. Chi, invece, ha un rapporto stabile, sperimenta un momento di quiete e di assenza di ansie: che è poi la condizione preferita per molti Aquario. Le materie giuridiche, economiche, contabili, sono queste, quelle che maggiormente si confanno al vostro segno. E se siete sotto esame saranno quelle che supererete con maggiore facilità.

Riuscite a trovare soluzioni efficaci e che hanno sempre il vostro classico tratto distintivo, estroso e geniale, nel contesto familiare e in quello dei rapporti di amicizia. I sentimenti autentici sono oggi in rilievo. Se siete single e festeggiate il vostro compleanno dal 13 al 16 marzo, Plutone dà il via libera a un momento di divertimento nel campo delle relazioni disimpegnate. Se vi tocca studiare pure in questo weekend per preparare esami universitari, non vi preoccupate: sarete in grado di incamerare molte informazioni sicuri di ricordare tutte le nozioni acquisite.