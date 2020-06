Oroscopo di oggi 25 giugno, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 25 giugno.

Una buona condizione psicofisica vi accompagna in questa giornata e vi dà modo di alimentare la vostra gioia di vivere. Una relazione nata quasi per gioco si sta trasformando in una storia seria. Avete dalla vostra oggi uno dei pianeti dell’intelligenza e della capacità di spaziare, la Luna. Le vostre tendenze speculative si alzano a livelli mai visti.

Scena planetaria molto positiva, per voi oggi. Non vi manca il vostro sempre gioioso senso dell’umorismo, spesso condito dalla vostra tipica autoironia. Giove vi apre a un abbraccio dei sensi consapevole, sia che siate in coppia o se abbiate ancora un rapporto che si sta avviando. Vi trovate in procinto di dare esami per l’università o per i concorsi? Tutte le materie tecniche fanno al caso vostro.

Qualche nube passeggera è in realtà in rapido allontanamento, dal momento che il cielo si sta avviando a diventare, per voi, “sempre più blu”. Oggi curerete di più la parte sensibile e affettiva di voi stessi, magari senza accorgervene. Segno comunicativo per eccellenza, vi distinguete come i primi della classe in materie come diritto ed economia, se siete nella condizione di dover affrontare esami o concorsi.

Sole e Luna, Mercurio e Nettuno sono tutti in angolo armonico e vi promettono di sentirvi in perfetta forma, specie da un punto di vista dell’equilibrio e della tranquillità psicologica. Appassionati e mai scontati o ripetitivi nella maniera di sedurre, vi sentite oggi “parte di un unico tutto” con la persona che avete scelto di avere accanto. Se siete in fase di studio, nel prepararvi per esami e concorsi, siete protetti da Mercurio, corpo celeste principe delle prove matematiche e scientifiche.

Scorrimento planetario per alcuni di voi un po’ complesso. Avete di fronte una giornata in cui potreste avvertire alti e bassi nel tono e nell’umore e non sentirvi in piena sintonia con l’ambiente circostante. Urano in Toro, stimola in voi la voglia di portare avanti una relazione d’amore con energia e nella consapevolezza di porre solide basi. Se siete studenti universitari o per qualsiasi ragione dovete preparare un esame, contate pure su un’eccellente forza di concentrazione della Luna.

Contrattempi di vario genere, qualche piccola incomprensione in famiglia, specie tra genitori e figli, potranno turbare lievemente un quadro che, tutto sommato comunque, resta benefico. Vi accoccolate nel comfort dell’intimità con la persona che avete scelto di avere accanto per la vita e, il mondo esterno, in questa giornata, non vi interessa, non conta più. Siete in fase di preparazione di esami per l’università o per concorsi pubblici? Giove vi consente di possedere padronanza di linguaggio e capacità di sintesi di prim'ordine.

Gioco dei transiti abbastanza esaltante per il vostro temperamento gaio, espansivo, socievole. Grandi progetti all’orizzonte se siete in coppia e se siete nati nella seconda decade della Bilancia. Una bella Venere vi sorregge se dovete affrontare esami e concorsi e, in particolare, se appartenete alla seconda decade.

Teatro degli eventi gratificato da astri congeniali. Per “famiglia” voi intendete, però, anche quella degli amici, il clan allargato ai conoscenti stretti e alle persone che sono entrate a far parte del vostro giro consueto. Una carica di calore umano vi è donata dal Sole in angolo per voi armonico, caratteristica che, a vostra volta, trasferite in modo diretto e incondizionato sulla persona che amate. Il duo composto da Marte e Nettuno vi offre una eccellente preparazione nelle lingue straniere.

Un cielo di inizio estate che esalta la vostra voglia di realizzare e costruire. Dal bricolage, all’organizzazione di una gita, dall’attitudine a mettere a posto e a sistemare le faccende in casa, tutto vi appassiona e mette in moto il piglio costruttivo che è in voi. Non vi fate prendere da insicurezze e diffidenze che non hanno alcun senso di esistere e piuttosto mettete fuori il vostro carattere espansivo. Matematica e scienze, lingue straniere e italiano sono le tante materie che la Luna, astro dell’intelligenza, vi fa studiare con molta facilità, anzi, con vero piacere.

L’armonia continua a dimorare nel nido degli affetti, portandovi, in ritorno, equilibrio, benessere interiore, capacità di spendervi in favore degli altri, che non saranno soltanto i vostri parenti e vicini. Il caldo abbraccio dei sensi continua ancora oggi con la vostra dolce metà e vi fa completare un cerchio di condivisione in due che trova anche tratti di romantico abbandono. Le materie umanistiche, letteratura, storia, filosofia trovano la vostra piena comprensione.

La vostra forma fisica è piuttosto buona e garantita dal protettivo e benefico passaggio di Venere nel segno vostro fidato alleato dei Gemelli. L’atmosfera di delicatezza, di sensibilità, di romanticismo non vi dispiace, ma voi volete anche sorridere e divertirvi. Non lasciate passare sotto gamba materie tecnico - scientifiche e matematiche.

Astri che portano avanti in linea di massima la configurazione positiva del giorno precedente con il Sole e Mercurio nel Cancro, Urano nell’amico Toro, con l’aggiunta di Marte in congiunzione in Pesci. La capacità di saper entrare in sintonia con la vostra dolce metà è quest’oggi stimolata al massimo. Materie come italiano e letteratura, lingue e filosofia, sono per voi una passeggiata se siete nella delicata fase di preparazione di un esame.