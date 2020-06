Oroscopo del giorno, le previsioni del 26 giugno segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 26 giugno.

L’inizio del fine settimana vi trova un po’ stanchi e annoiati. Avete da risolvere una questione di ordine meramente pratico con la vostra dolce metà. Se in questo venerdì qualche vostro collega si tira indietro nel lavoro, verrà rimesso in riga da Saturno, vostro alleato nel segno dell'Acquario.



Ospitata nella Vergine, segno della stabilità del tempo che passa, la Luna vi aiuta a mettere ordine in ciò che avevate lasciato in sospeso, ponendo la parola “fine” dove era necessario. Una fase di fusione sentimentale nella vita affettiva vi attende per oggi e domani. Se siete single non vi tirate indietro di fronte a un invito che vi viene fatto da una nuova cerchia di amicizie. Promette di farvi conoscere una persona che diventerà significativa per voi. Con la vostra competenza siete i primi a brillare in ambito professionale, insegnando spesso ad altri colleghi inesperti con il buon esempio che date.

Disponibili, attenti e generosi verso la vostra dolce metà, rimarrete in ascolto paziente di un suo problema familiare dando poi la giusta dritta per una risoluzione concreta. Il vostro costante senso pratico vi fa apprezzare e tenere in conto da parte della persona che avete accanto. Si pone una questione di ordine tecnico in ufficio che rallenta tutta l’attività della squadra di lavoro. Con piglio dinamico, in particolare se festeggiate il vostro compleanno dal 24 di maggio al 3 di giugno, riuscite a trovare la quadratura del cerchio.

È possibile che in questa giornata non siate sempre puntuali, non abbiate quella facilità di adattamento a tutte le situazioni che spesso vi contraddistingue. Non sempre la vostra dolce metà mostra di avere la vostra sensibilità così ricca, sfaccettata e profonda. Il legame che vi unisce si stabilisce comunque su molti livelli, ma oggi potreste vedere il partner assente e troppo preso dalle sue occupazioni quotidiane. Lasciate scivolare la situazione e non datevi troppa pena, ingigantendo un momento che è fisiologico per ogni storia d’amore. Non sempre vi potete fidare dell’istinto: oggi vi conviene seguire la razionalità in ufficio.

La fiamma della passione divampa se siete in una coppia di recente costituzione. Godetevi questo momento felice. Venere è al vostro fianco, soprattutto se appartenete alla seconda decade. Il team celeste formato da Sole e Mercurio, ospitati nel segno buon vicino del Cancro, vi promette avanzamenti di carriera abbastanza significativi, in special modo se svolgete una professione che a che fare con la comunicazione e con i social media. Sappiate non essere precipitosi e vi adatterete a quel che ci si aspetta da voi sul lavoro.

L’ambiente attorno a voi non vi riserva sorprese e vi accoglie con il massimo della giovialità. Ottimi i legami familiari, in special modo tra i genitori e i figli, e tra i fratelli e le sorelle. Non mancano soddisfazioni anche nei rapporti nelle amicizie di lunga durata. Fedeltà, rispetto, trasparenza assoluta nei rapporti: questo chiedete e date in una relazione d’amore. Avventure disimpegnate per tutti i single nati in settembre. Se fate una professione estrosa, artistica, che a che fare con le arti figurative, la Luna vi dona ispirazione e estro.

Qualche leggera forma di stanchezza può essere da voi accusata se fate sport. L’ascolto paziente delle esigenze del vostro (o della vostra) partner risolve un piccolo dissapore creatosi nella coppia. Se fate una professione che ha a che vedere con la comunicazione, la pubblicità e la vendita, siate più prudenti del solito quest’oggi. La vostra capacità di attenzione si abbassa un po'. Cercate quindi di rimanere sempre vigili.

Fate attenzione a non esagerare in prestazioni sportive e, in generale, nel campo dell’attività che siano troppo al di là delle vostre possibilità. Siete in una fase frizzante in amore: la vostra dolce metà, però al di là di tutto, non vi fa storie e apprezza molto. Exploit erotici per i giovani single di novembre. Se fate un lavoro che è connesso con le case, l’arredamento di interni e l’architettura, avrete l’opportunità di guadagnare successi strepitosi. Non vi lasciate sfuggire occasioni che vi capitano letteralmente al volo.

La forma fisica gode di un buono stato: solo qualche raccomandazione a chi di voi ha esagerato negli ultimi tempi con i piaceri della buona tavola. Qualche complicazione pratica, di poco rilievo, verificatasi tra voi e la vostra dolce metà, può aiutare a movimentare beneficamente il vostro rapporto d’amore. Arrivano novità esaltanti per i cuori solitari di novembre. Il vostro piglio direttivo rispunta molto facilmente oggi in ufficio. Non date un’immagine di voi che non coincida con la realtà, anche se dovete essere fermi e autorevoli riguardo a una certa situazione.

L’ambito familiare vi riserva le soddisfazioni maggiori, specie nei rapporti che si creano tra i genitori e i figli e tra le sorelle e fratelli. Attrazione fisica alle stelle e splendida intesa mentale con la vostra dolce metà sono favoriti da Luna, Nettuno e Giove in angolo positivo, soprattutto se festeggiate il compleanno nella seconda e terza decade. La vostra operosità appare subito vincente in ufficio, dove avrete l’occasione di dimostrare di essere davvero i primi della classe. La generosità che la Luna vi dona permette di aiutare anche i vostri colleghi in difficoltà.

Prudenti, riflessivi, rispettosi delle persone che avete attorno, siete gratificati dalla vostra simpatia che vi apre molte porte da un punto di vista sociale. Una configurazione planetaria complicata dalla posizione di Urano oggi dissonante vi spinge a venire incontro al vostro amore, usando tutta la delicatezza, il tatto e la dedizione di cui disponete. Non sarà difficile e riconquisterete spazio e più affetto di prima. Se fate un lavoro connesso con la comunicazione, la pubblicità e la vendita, non sarete oggi al massimo delle vostre possibilità. Trovate appoggi esterni consistenti che vi fanno riprendere in mano la situazione e ritrovare la vostra sicurezza, in special modo se appartenete alla prima decade.

La vostra forma fisica è discreta. Chi di voi festeggia il suo compleanno nella terza decade, con la Luna dissonante, si tenga più distante da sforzi e performance troppo impegnative in palestra, in piscina o al mare. Siete molto in forma dal punto di vista passionale. Nella parte emotiva e sentimentale, invece, specie se siete uomini, lasciate un po’ a desiderare. Una difficoltà professionale di un certo peso si risolve grazie alla vostra facilità e rapidità nell’esecuzione. I colleghi vi attestano tutta la loro ammirazione.