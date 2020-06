Oroscopo di oggi 17 giugno, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 17 giugno.

Il Sole, vostro governatore, continua a risplendere nel vostro segno, illuminandovi il cammino. In amore, il rapporto di coppia richiede un investimento emotivo. Venere, nel segno amico dei Gemelli, vi suggerisce però di non fare troppi calcoli: datevi da fare attingendo dal consueto vostro slancio generoso e otterrete ottimi risultati. Per quanto riguarda la vita professionale, invece, i progressi che vi attendono sono quasi prodigiosi, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 15 al 20 del mese di aprile. È tuttavia necessaria un’opera di preparazione, per responsabilità maggiori che proprio oggi vi arriveranno.



Quest’oggi diventate comprensivi e generosi, non solo con la famiglia, ma anche con il vostro prossimo. Mercurio è in Cancro e lo affianca Nettuno in Pesci, entrambi profondamente a loro agio in questi due segni. In campo amoroso non esagerate in richieste e abbandonate gli atteggiamenti di comando della relazione. Un incontro avvenuto di recente, se non avete un rapporto fisso e stabile, si trasforma in una storia d’amore vera e propria, specie se festeggiate il vostro compleanno nella prima quindicina di maggio. Sappiate fidarvi del vostro cuore. Sul lavoro, infine, sfoderate in questa giornata le vostre virtù diplomatiche per appianare una contesa che si è creata in ufficio.



Mercurio transita in posizione felice per il vostro segno dal buon vicino Cancro, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 2 al 9 giugno. In amore, la capacità di comunicare ed essere completamente trasparenti con la persona amata vi mette al riparo da possibili tensioni che potevano venirsi a creare: Venere, ormai da due mesi e mezzo, precede i vostri passi. Sul lavoro, infine, in questa giornata di metà giugno infondete una straordinaria voglia di fare ai vostri colleghi. Il Sole, ospitato nel vostro segno, vi rende produttivi ed entusiasti di quello che fate.



Una splendida Luna nel Toro rivitalizza il vostro tono e l’umore. Sentite un desiderio di vita mondana: il momento è giusto, avete l’energia necessaria. In amore, questa giornata ha in serbo per voi un felice dono celeste che valorizza la vostra affettività. Una situazione che può portare un incontro fortunato con la persona giusta o addirittura alla notizia della prossima nascita di un figlio o di un nipotino. Per quanto riguarda la vita professionale, chiudete un affare importante su cui nessuno dei vostri colleghi scommetteva. La vostra genialità, combinata con un ottimo tempismo, avrà la meglio nella felice conclusione dell’operazione.



Siete al crocevia di decisioni fondamentali che riguardano il lavoro e gli affetti, la carriera e la famiglia: un’opportunità unica vi si è presentata e voi non ve la farete sfuggire. In amore quest’oggi dimostrate una carica passionale che sarà fondamentale per conquistare una persona che ha toccato il vostro cuore. Venere adesso è al vostro fianco e vi stimola a non perdere la buona occasione di questo nuovo incontro. Sul lavoro, infine, vi avvicinate a questa fase di inizio estate provvisti di quella vigorosa sicurezza in voi stessi che ispira fiducia nel prossimo, nei colleghi d’ufficio, nei collaboratori e nei capi. Le fatiche passate vi hanno fatto acquisire una nuova consapevolezza e vi hanno dato la forza per saper affrontare nuove sfide.



In famiglia si manifesta qualche piccola incomprensione in mattinata: il Sole transita ancora in angolo dissonante. In compenso la vita affettiva si presenta senza ombre. In serata un romantico tête-à-tête vi avvicina intimamente alla persona della vostra vita: sappiate apprezzare i doni che vi fa la buona sorte. Per quanto riguarda il lavoro, espansione è la parola chiave di questa giornata, che può contribuire a portare fuori dai confini abituali il vostro raggio d’azione. Sentite che si sta profilando per voi un momento di costante ascesa professionale.



Quest’oggi per voi si configura una giornata divisa a metà: nella prima parte sarete più in sintonia con la vostra natura autentica, in seguito invece dovrete gestire questioni interpersonali un po' complicate. In amore, la vostra forza comunicativa vi aiuta nel risolvere una delicata situazione emotiva con la vostra dolce metà. Se siete nati in ottobre, non esagerate con le richieste: accontentatevi di assaporare in ogni caso sensazioni speciali. Per quanto riguarda le finanze, nuovi introiti vi sollevano l’umore, ma vi pongono anche il problema di come gestire le risorse disponibili. Un investimento immobiliare vi tenta, ma ancora esitate: cercate consigli sicuri e disinteressati prima del grande passo.



In questa giornata vi anima un’imperiosa esigenza d’indipendenza, con Mercurio che si trova sempre in ottimo aspetto col vostro segno. Tanto in famiglia quanto nell’ambiente dove lavorate coltivate un desiderio di autonomia non staccato da una certa libertà di manovra creativa. In amore, un variegato mix di interessi sentimentali e passioni è al centro del vostro mondo emotivo. Ma malgrado alcune sbandate, riuscite a tenere i piedi ben piantati per terra. Sul lavoro, infine, un’ottima posizione di Plutone, signore delle risorse finanziarie, vi consente di avvicinarvi a un investimento molto fruttuoso. Non ve lo lascerete sfuggire.



Il vostro audace dinamismo vi porta lontano grazie a un fortunato Giove, pianeta del benessere, che vi guarda benevolo dal vicino Capricorno. Per quanto riguarda la vita sentimentale, avvertite un impellente desiderio di evasione sentimentale. Attenzione a non combinare troppi guai con chi amate, però. Sul lavoro, infine, esprimete una prorompente vitalità.. Se fate una professione legata alla creatività, trovate, grazie a questo felice stato d’animo, notevoli spunti interessanti.



Mercurio, ostile dal segno del Cancro, vi costringe a mettervi in secondo piano, lasciando il palcoscenico agli altri. Riuscite così a cogliere richieste di aiuto da parte di chi non vi aspettavate, in particolare nella cerchia dei vostri amici più stretti. In amore, una persona nuova, che avete affascinato di recente, si farà presto avanti, dichiarando il suo sincero interesse per voi. Non mostrate i vostri atteggiamenti tipici, di solito troppo riservati, e fatevi avanti ostentando il fascino e il sex-appeal di cui siete dotati. Sul lavoro, infine, la vostra professione riceve un impulso consistente ad espandersi e a migliorare: cavalcate l’onda della buona sorte.



La vostra classica sete di libertà condiziona la vita famigliare. Un colloquio intenso con una persona fidata vi aiuta a rendervi conto di quanto sia importante bilanciare i diversi aspetti nel modo giusto. In amore, il vostro istinto un po’ ribelle vi porta a desiderare, in certi momenti, una solitudine che ritempra. Ve la concedete in alcuni spazi di evasione, senza però trascurare i vostri affetti e senza smettere di prendervi cura della vostra dolce metà. Per quanto riguarda il lavoro, nella prima parte della giornata siete un fiume in piena. A partire dalla serata, invece, i vostri interessi si appuntano su poche ma significative direzioni, che seguirete con la vostra classica perseveranza.



La Luna nel segno amico del Toro continua con la sua azione benefica e fortunata per voi. In amore, malgrado il vostro carattere tradizionalista, fermo e stabile, nella sfera dei sentimenti avvertite il gusto per l’evasione. Marte, in transito nel vostro segno, e Mercurio nell’amico Cancro danno spazio a desideri audaci, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 3 al 14 del mese di marzo. Sul lavoro, infine, arrivano nuove responsabilità in ufficio che, con il consueto garbo ed equilibrio, riuscirete a gestire. Attenzione però a non abusare troppo delle vostre energie, che non sono inesauribili, specie se siete nati in marzo.