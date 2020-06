Oroscopo del giorno, le previsioni del 18 giugno segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 18 giugno.

Dovete dare più spazio alla vita familiare quest’oggi, curando maggiormente i rapporti tra i genitori e i figli e tra sorelle e fratelli. L’estate è una stagione in cui ritrovate la leggerezza del gioco e i dolci piaceri nella vita di coppia. Se invece ancora cercate il vero amore, accettate inviti e nuove proposte che giungono da amici vecchi e nuovi e da conoscenze apparentemente senza importanza. Esuberanti e vitali in tutto quel che fate, ne trovate un beneficio in ufficio proprio in questa giornata in cui vi vengono riconosciuti valore e stima.

Un forte desiderio di normalità e di concretezza vi anima oggi e vi accompagna poi per tutto il resto della settimana. La vostra vita sentimentale scorre tranquilla, se avete una coppia stabile e vi spiana la strada per progetti di vita di ampio respiro: la possibilità di mettere al mondo un figlio, di comprare una casa e di vivere una relazione d’amore in maniera totalizzante e consapevole. Puntuali e precisi, svolgete la vostra attività professionale con il vostro tipico garbo. La garanzia di affidabilità che sapete dare ai colleghi e ai capi è un altro elemento del vostro particolare talento.

Ritrovate il buonumore in famiglia e sviluppate un grande affiatamento con figli e fratelli. La continuità dei sentimenti non si discute, ma il vostro spirito così versatile, volatile, leggero in società, può creare qualche forma di incomunicabilità, sia pure temporanea, con la vostra dolce metà. C’è aria di grandi cambiamenti se avete abbracciato la libera professione. Un progetto di nuova collaborazione vi esalta. Se appartenete alla seconda decade dei Gemelli, avete davanti un’occasione cui non potrete dire di no.



Da coltivare la vita sociale che si colma di nuove conoscenze in ambito culturale e artistico. La Luna vi stimola in amore a volere di più, forse a desiderare un po’ troppo quest’oggi. Vi muovete, infatti, con disinvoltura giocando su più tavoli e seguendo un insolito gusto per il rischio e l’avventura. Tutto bene se siete single, ma se avete una relazione di coppia stabile, fate attenzione, potrebbe sfuggirvi di mano qualcosa. Avete in mente di realizzare molti progetti in questa giornata, alcuni di questi, con costanza e determinazione, li potete portare avanti con la tipica vostra ambizione, la tenacia e il rigore che ci mettete sempre.

In campo familiare c’è la necessità da parte vostra di intervenire in casa per aggiustare una questione di carattere ambientale e legata a un riassestamento di tipo economico. Con Venere positiva, vi potete lanciare in nuove imprese sentimentali, avendo ben in mente la vostra carica di coinvolgenti seduttori. Se festeggiate il vostro compleanno dal 4 al 12 di agosto vi aspetta un’occasione di incontro molto promettente. Sarete in ottima forma per la routine lavorativa. Non guasta pure una frizzante vena umoristica che possedete oggi in ufficio.

Esordio di giornata piuttosto laborioso, pur con la Luna che transita in felice aspetto dal benefico Toro e del passaggio concomitante del pianeta governatore della Vergine, Mercurio in orbita positiva dal segno per voi fidato alleato, il Cancro. La strada può sembrarvi in salita in alcuni momenti, in particolare nel caso dobbiate sistemare delicati rapporti in famiglia, ma voi non vi perdete d’animo, fate leva sulla vostra operosità, la calma e la pazienza che sono la virtù dei forti. Attivate tutte le vostre energie costruttive per risolvere un problema che la persona che avete accanto sta attraversando. Un nuovo progetto vi è proposto in collaborazione con nuove professionalità. Lo accettate con entusiasmo, certi di poter dare il meglio di voi.

La vostra tendenza a volare di fiore in fiore è molto stimolata, dalla presenza di Venere, astro guida del vostro segno, ospitato nel segno amico dei Gemelli. Non potete resistere alla tendenza al flirt e al voler corteggiare chi vi pare e piace. Molti di voi non si curano di provare a sedurre l’uomo o la donna di qualcun’altra o altro. Se svolgete un lavoro inerente alla comunicazione, alla possibilità di trasmettere dati e notizie, avete di fronte un momento davvero altamente produttivo, in cui darete consistente prova delle vostre abilità.

La vostra salute psicofisica va alla grande, solo a metà giornata potrete avvertire i segni di una certa stanchezza e desiderare di risparmiare le vostre risorse interiori ed esteriori. Coniugate il sentimento della devozione romantica all’altro con lo slancio passionale. Vi assicurate l’entrata in nuovi territori professionali dove poter mostrare la vostra provata competenza. Questa ipotesi previsionale ha la possibilità di un maggiore riscontro nella realtà se festeggiate il vostro compleanno dal 10 al 13 di novembre.

La bella stagione vi fa avvertire una certa irrequietezza, anche se siete felicemente accasati. Sarà per via della condizione di rinascita che tutte le creature viventi sperimentano, ma sentite anche voi un bisogno di rinnovamento impellente. Chi è single invece, trova il modo di immergersi nella disimpegnata quanto effimera dimensione del flirt. La vostra efficienza in ufficio vi fa segnare molti punti. Soprattutto con i capi, con i quali riuscite a ottenere una forte collaborazione per merito dei vostri risultati concreti.

La vostra vita familiare appare serena e costituisce una base di serenità e di equilibrio. Lanciatevi in conquiste anche rischiose in questo periodo, purché sappiate proporzionare le possibilità che vi si aprono davanti ai vostri effettivi limiti. Lavorate, come sempre con gioia, ma oggi gli astri vi danno il potere di trasmettere ai vostri colleghi l’entusiasmo contagioso che ci mettete nel portare avanti la vostra attività professionale.

Gli affetti familiari vi richiedono una cura maggiore e voi siete pronti a riservargliela. In linea generale siete in un momento di profonda trasformazione che investe molti settori della vostra vita, vi circondate degli affetti più sinceri, dedicando a una nuova amicizia una cura particolare. Approfondite una conoscenza nuova che ha tutta l’aria di diventare un interesse sentimentale serio. Non vi lasciate sfuggire questa opportunità. Con l’aria da leader che vi ritrovate adesso, nella carriera preparatevi a toccare vette che fino a pochi mesi fa non vi sareste mai aspettati.

Ora che diverse possibilità si stanno per aprire, organizzate la vostra vita in maniera più coerente, lasciando entrare aria nuova. Se avete iniziato una storia d'amore da poco, siete spinti a viverla con prudenza senza rinunciare, però, allo slancio dei sentimenti. La vostra riservatezza in ufficio vi regala rispetto e stima da chi è accanto a voi. Una collaborazione che si giochi tutta sulle ferree regole di reciproco buon senso, garbo, savoir-faire è la condizione necessaria e sufficiente per ottenere eccellenti risultati nel lavoro in equipe.