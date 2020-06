Le Ferrari, le ossessioni, le nevrosi: Cotroneo racconta Arturo Benedetti Michelangeli

Un genio ricco di contraddizioni

approfondimento

Dall'importanza dei dettagli alla memoria: i consigli di lettura

La passione per la velocità e per le Ferrari, la renitenza ad incidere, il rispetto (e a volte il timore) per le opinioni altrui: Cotroneo ripercorre la vita di un talento puro con i suoi dogmi e le sue contraddizioni. E, alla fine della chiacchierata, raccomanda quattro altre grandi biografie da portare quest'estate in vacanze (qui i consigli degli altri ospiti).