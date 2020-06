Oroscopo di oggi 7 giugno, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 7 giugno.

Un progetto dei transiti particolarmente felice vi apre a questa bella giornata di inizio estate. Decisamente più intelligenti e lucidi del solito, riuscite a distribuire i vostri consigli in casa e nel gruppo delle amicizie più care. Intimamente vi sentite sempre dominatori e avvertite il bisogno di agitare il vostro scettro stimolante su chi vi vuol bene, ma mai come adesso giova per voi ricordarvi che “l’amore regge il suo regno senza spada”. Un bel Saturno in transito favorevole vi rassoda le finanze.

È un ottimo aspetto del team Luna-Giove-Plutone combinato con Nettuno a colorarvi una giornata speciale, sarete dotati di particolare calore umano e di inatteso fascino. Nonostante ciò, una posizione astrale complessa rende faticosa la vita sentimentale. Non vi irrigidite con la persona amata per quelle che ritenete mancanze e sappiate mettere il buon senso nel vostro rapporto. Una proposta di investimento economico fatta da un amico, stuzzica la vostra volontà di espansione. Non vi tirate indietro.

Firmamento astrale decisamente favorevole quest’oggi. Nella casa paterna curate di più i rapporti con figli e figlie, fratelli e sorelle, cercando di venire incontro alle loro esigenze. Una straordinaria posizione di Venere, contribuisce a rinforzare la fama di prodi amatori. Non vi sia estraneo il proverbio “d’amor lo strale ferisce ogni mortale”. Rallegratevi: vi arrivano oggi quei lauti guadagni, frutto del vostro lavoro, che aspettavate da diverso tempo.

Una moderata posizione di Venere vi apre a una giornata di soddisfazioni intime ed emotive. È opportuno per voi non fare troppi sforzi in palestra. Siete il segno più romantico dello Zodiaco, ma il Sole e Venere nel segno scanzonato dei Gemelli vi fanno ricordare, pur con i vostri lirici sospiri, “senza pane e senza vino l’amore non dura da sera a mattino”. Una posizione dissonante di Giove vi invita a non esagerare nelle spese troppo frivole.

Configurazione dei transiti che manifesta alti e bassi. Per fortuna, una luminosa Venere vi guarda benevola dal segno fidato dei Gemelli e vi garantisce un umore eccellente. Mai come adesso vale per voi il detto: “quando l’amore c’è, la gamba tira il piè”! Chi di voi è innamorato non ceda alla pigrizia. Potete non preoccuparvi delle finanze e acquistare quel che desideravate da tempo.

Siete uno dei segni più fortunati dello Zodiaco. “Chi ha amore nel petto ha gli sproni nei fianchi e le ali ai piedi”. Siete innamorati e non vi dispiace, ma il vostro temperamento freddo e razionale vi invita a porre qualche limite alla vostra esuberanza. Prudenza nelle manovre economiche.

Un quadro dei transiti planetari particolarmente fortunato viene dipinto per voi da Venere. Avrete occasioni e modo di frequentare luoghi e vivere eventi che stimolano il vostro gusto per la bellezza. Si forma questa giornata in cielo un aspetto che appare più provocatorio che negativo per voi. Un antico proverbio vi ricorda che “amore senza peccato è un ballo senza musica”, dunque una passione che non conosce eccessi, può rivelarsi poco attraente. Il pianeta della prudenza, Saturno, è in transito discretamente positivo per il vostro segno: potete muovere risorse economiche.

Una domenica che vede concentrarsi troppi momenti di festa vi può stancare. La forma fisica non desta preoccupazioni, ma un diffuso nervosismo potrebbe caratterizzarvi e condizionare il vostro consueto buonumore. Non trovate scuse che riguardano l’attività lavorativa consueta, le occupazioni quotidiane e le faccende domestiche, per non agire. Una posizione disturbante di Urano, vi invita a non sperperare il denaro.

Un bel Saturno continua a trovarsi positivo per il vostro segno e la vostra forma fisica appare smagliante. Dalle prime ore del mattino l’ottima posizione di Saturno vi fa risolvere brillantemente qualche problema di sintonizzazione con la persona che avete accanto. Dovete fare attenzione a non sperperare troppo il vostro denaro in questa giornata.

Giove nel vostro segno aumenta la voglia di vivere. Si innalzano il livello della grinta, del calore umano e anche, (perché no?), della vostra fortuna. “L’amore è come un fiore: se non s’annaffia muore”. Questo proverbio oggi vi torna utile per farvi capire che non dovete dare per scontati i vostri affetti stabili. Se fate una professione indipendente e lavorate di domenica vi godete un momento di grande espansione comunicativa.

Il quadro dei transiti planetari è oggi per voi particolarmente propizio. Se festeggiate il vostro compleanno tra il 21 e il 25 gennaio, vi attendono istanti di emozione irripetibili con la vostra dolce metà. Avete le tasche moderatamente piene, ma non vi lasciate tentare da tante piccole spese frivole cui siete spesso soggetti.

Cielo di questa giornata di inizio estate abbastanza discreto. È la famiglia a darvi qualche piccolo pensiero. Un aspetto indiretto sul vostro segno, ma dissonante del Sole su Nettuno, vostro governatore ideale, vi rende molto passionali e poco temperanti, specie nelle relazioni che avete cominciato da poco. Avete la mano felice nella cura e nell’amministrazione delle economie. Un progetto, tuttavia che vi è stato prospettato da un parente o da una persona del vostro giro, non vi convince.