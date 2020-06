Oroscopo del giorno, le previsioni di oggi 4 giugno segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 10 maggio.

Vi si para davanti una giornata estremamente produttiva. È possibile ci sia una fase di tenerezza maggiore e di scambio emotivo con la persona amata. Se siete single un’urgenza sentimentale particolarmente pressante vi invade e vi costringe a proporvi con qualcuno che vi ha incuriosito di recente. Mercurio, Plutone e Giove possono rendervi lievemente distratti questa giornata di giugno: cercate di non addossarvi carichi di lavoro troppo impegnativi, specie se appartenete alla seconda e terza decade.

Continuate in questa settimana di giugno un po’ seccati, per via di qualche noia familiare che tende a non regalarvi un umore particolarmente brillante. Una persona che avete conosciuto da poco ha provocato in voi il classico colpo di fulmine. Siete a capo di un’azienda o avete sotto di voi del personale da gestire? Attenzione: rischiate oggi di non essere equilibrati con tutti i vostri collaboratori. Fate una riflessione globale prima di agire e prendere decisioni che coinvolgano qualcuno di cui siete responsabili.

Palcoscenico dei transiti che mostra diverse positività astrali cui si affianca qualche influenza negativa. Gli astri vi chiedono di non essere superficiali in amore. Sia che abbiate un legame durevole sia che il vostro rapporto sia nato da poco, sarete obbligati a dimostrare i vostri sentimenti in maniera chiara, netta, senza tentennamenti di sorta. Marte, pianeta di grinta, di energia vitale, di robustezza fisica, vi stimola a un’efficienza di primordine, che vi contraddistingue e vi stimola a fare sempre meglio e a dare sempre di più.

Gioco dei transiti planetari abbastanza positivo. Godete di un ottimo aspetto di Venere e vi preparate ad aprire il vostro cuore a nuove esperienze sentimentali, se siete single. La vostra abilità nel condurre una trattativa in campo patrimoniale è molto apprezzata dai vostri capi. Ottimi risultati per banchieri, uomini d’affari, chi di voi giochi in borsa e nei mercati della finanza. Questa ipotesi è più evidente se festeggiate il vostro compleanno dal 25 al 30 giugno.

Aria dinamica con molti pianeti che remano a vostro favore. Attenzione a non farvi frastornare dall’emotività con una persona incontrata da poco e il cui magnetismo vi avvince pericolosamente. Urano, oggi contrario, vi sovraccarica di impegni in ufficio. Le difficoltà e le scadenze che arrivano non vi scoraggiano, però, anzi vi stimolano ulteriormente a fare meglio e a non demordere in special modo se siete nati dal 24 al 31 luglio.

Dopo giornate moderatamente positive sotto tutti i punti di vista, vi confrontate con le incombenze della vita quotidiana che questa giornata vi propone. Sentite che dovete essere più vicini alla vostra dolce metà. Specie se festeggiate il vostro compleanno in agosto dedicatevi a una comunicazione intima, sentita, forse del tutto esclusiva nei riguardi della persona amata. Sul lavoro, le conferme che avete ricevuto sulla bontà del metodo seguito e sui risultati raggiunti non vi bastano ancora.

In splendida forma psicofisica, riuscite a gestire in serata, con la vostra consueta diplomazia, una questione complicata creatasi in famiglia. In amore, la vostra capacità di proporvi in modo originale e spesso estroso stupisce il/la partner. Attenzione nel maneggio del denaro, se fate un lavoro che ha a che vedere con i soldi: Giove e Plutone, sono per voi dissonanti specie se siete nati nella seconda e nella terza decade e possono oggi rendervi poco lucidi.



Nettuno, l’astro delle emozioni e della creatività, della capacità di essere compassionevoli con il prossimo, è da tempo in angolo armonico nel segno alleato dei Pesci. Malgrado vi troviate ancora nel mezzo della settimana vi prende l’impulso di fare una sorpresa alla vostra dolce metà. Riuscite a evitare una committenza piuttosto noiosa e faticosa, specie se avete abbracciato la libera professione.

Previsione astrale che vi vede in piena ripresa, dopo giornate un po’ faticose sotto il profilo sociale. Se festeggiate il vostro compleanno tra il 10 e il 16 dicembre, avrete l’occasione

di assaporare emozioni irripetibili con la persona che avete accanto. Se invece siete single potrete ancora contare su un luminoso fascino per conquistare definitivamente chi ha colpito il vostro cuore. Vi organizzate il lavoro dei prossimi giorni con tutto il garbo e la volontà di azione che vi contraddistingue.

Sorretti e stimolati da una bell’Urano che si pone in angolo armonico col vostro segno, dal Toro, potete ragionevolmente dirvi fortunati questa giornata, nella sintonia che si crea, sia sul piano fisico che su quello mentale, con il vostro partner, specie se siete nati in dicembre. Attivissimi come sempre in ufficio, riuscite a dare il vostro contributo, per facilitare nei suoi compiti, una persona nuova venuta, con cui vi troverete a collaborare in futuro. Una nuova amicizia farà così parte della vostra fitta schiera di conoscenze fidate, nel circuito lavorativo.

Venere e Sole vi aiutano a cominciare questa nuova giornata con una carica di ottimismo e di volontà di costruzione concreta in ogni campo di attività. La vostra dolce metà vi chiede di essere più teneri e romantici. Sul lavoro, schivate con grande abilità uno scontro che stava per avvenire con un vostro superiore e preparate una contromossa per un successivo match, che stavolta non vi troverà impreparati.



Il vostro temperamento, abitualmente mite e cauto, è discretamente scosso e agitato. In amore vi anima uno slancio passionale abbastanza pronunciato. Sul lavoro vi arriva una potente energia che vi fa scrollare di dosso pigrizie e incertezze varie. I vostri colleghi se ne accorgeranno e vi guarderanno con ammirazione e voglia di emulare la vostra infaticabilità.