Oroscopo di oggi 5 giugno, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo del 5 giugno.

Quest’oggi il Sole nel segno dei Gemelli vi rende vivaci e briosi. Mercurio dissonante però vi può causare un po’ di nervosismo. In amore siete sostenuti nelle vostre iniziative sentimentali. La configurazione astrale stimola in voi la voglia di mettere a frutto le buone sensazioni dell’ultimo periodo. Se siete in cerca di una relazione di coppia, tenete d’occhio le conoscenze che avete fatto di recente. Per quanto riguarda il lavoro, una buona intesa con un vostro collega vi facilita un compito particolarmente stressante. In arrivo grandi risultati.

Evento significativo della giornata è la simultanea presenza di Mercurio e Marte in due segni zodiacali a voi molto affini: il Cancro e i Pesci. Per quanto riguarda la vita amorosa oggi potete far affidamento su una solida affettività. Che siate in coppia o in un rapporto ancora da costituire, la vostra sete d’amore si farà sentire in maniera preminente. Sul lavoro, infine, risultate vincenti per la vostra costanza, la pazienza e il buon carattere. Qualità con cui superate i vostri colleghi solitamente più aggressivi e ambiziosi.

Scena astrale radiosa nel vostro mese prediletto, che vi riserverà stimolanti sorprese e novità. Per quanto riguarda la vita sentimentale, oggi dimostrate alla persona che avete accanto tutto il vostro affetto e la vostra passione. Sul lavoro, invece, Nettuno in cattivo aspetto dai Pesci rende un po’ confusi gli obiettivi da raggiungere, specie se avete abbracciato la libera professione. Nel pomeriggio, però, potete contare sulla vostra caparbietà per dimostrare quanto valete a chi dubita di voi.

Una vivace Venere, nel segno dei Gemelli, vi rende più lucidi, attenti e capaci di anticipare le mosse degli altri. In amore potete contare anche su Mercurio che, in splendida posizione in Cancro, vi chiede maturità, rigore e condivisione di interessi con la vostra dolce metà. Se invece siete single, vi lanciate in tanti piccoli e gratificanti flirt, anche se molti di questi in realtà non soddisfano le vostre necessità emotive. Sul lavoro, infine, non vi lasciate trascinare in una polemica un po’ sterile che riguarda persone del vostro entourage professionale. La prudenza e la discrezione che vi contraddistinguono vi tengono al riparo da incidenti diplomatici.

La configurazione astrologica di questo mese di giugno è promettente in diversi ambiti. In amore, Mercurio dal segno del Cancro vi dona l’armonia interiore fondamentale per accogliere nuove passioni. Il vostro calore umano così coinvolgente vi consente di volgervi così alla conquista di cuori che sembrano essere inespugnabili. Sul lavoro, invece, i capi vi dimostrano la loro stima. A far colpo saranno la vostra competenza, la perfetta capacità di essere sempre puntuali e il rispetto dei rapporti professionali.

Transiti planetari decisamente fortunati, malgrado alcune piccole contrarietà. In ambito sentimentale, Giove vi rende particolarmente attraenti e magnetici, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 14 al 20 settembre. Inoltre, alcuni di voi possono cedere oggi alla tentazione di un classico ritorno di fiamma. Sul lavoro, infine, se svolgete un’attività che vi richiede di dirigere altre persone, con uno splendido aspetto di Giove mostrerete di avere insieme una mano delicata e ferma, un’azione incisiva ma al contempo umana.

Quest’oggi si stagliano due corpi celesti estremamente significativi sul vostro orizzonte zodiacale: uno è Saturno, l’altro è il Sole. In amore, una nuova condizione dello spirito e della mente vi permette di avere un atteggiamento più positivo. Nuovi interessi sentimentali in vista, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 24 settembre e il 5 di ottobre. Sul lavoro un Plutone contrario blocca ancora alcune vostre brillanti iniziative. Ma Venere vi invita a saper attendere: arriverà il momento giusto.

Configurazione dei pianeti abbastanza positiva con Mercurio nel segno amico del Cancro e Nettuno nei Pesci. Sensibilità e intuito vi accompagnano in tutte le vostre scelte. In amore, che siate in coppia oppure che viviate un incontro occasionale, in questa giornata potete contare sulle vostre prerogative migliori, quelle che vi fanno ricordare come il segno tra i più capaci di entrare in sintonia con gli altri. Sul lavoro, infine, vi trovate molto bene con un nuovo capo che vi dimostra piena fiducia e vi offre completa libertà d’azione.

Quest’oggi potete contare su due astri che vi spalleggiano. Il primo è Plutone nel segno del Capricorno, mentre il secondo è il Sole, che occupa il segno dei Gemelli. In amore, sensibili e delicati, avvertite un desiderio di intimità e di quiete insieme alla persona che avete accanto. Sul lavoro, invece, se la vostra è una professione connessa con le transazioni economiche e lo scambio di denaro, gli astri vi raccomandano prudenza e cautela nelle manovre finanziarie. Nettuno ostile potrebbe farvi commettere qualche passo falso.

Due corpi celesti molto significativi sullo scenario celeste sono i protagonisti di cambiamenti essenziali per voi del Capricorno: uno vi favorisce e l’altro vi pone qualche bastone fra le ruote. Il primo è il pianeta dell’attività pratica, Urano, che è da tempo ospitato nel segno vostro amico del Toro. L’altro è Mercurio, in posizione forte nel Cancro, che può contribuire a rendervi distratti e disattenti. Ciò nonostante in amore, quest’oggi, riuscirete a dimostrare costanza e fedeltà. E la vostra dolce metà apprezzerà moltissimo. Sul lavoro l’impegno instancabile che mettete nella vostra attività merita attestazioni di stima e di fiducia, non solo dei vostri colleghi ma anche dei capi.

Quadro dei transiti che mostra alti e bassi. Plutone, Nettuno, Saturno, Giove e Sole sono infatti tutti dalla vostra parte e vi regalano una buona reattività. Urano, invece, blocca sia psicologicamente che concretamente alcune vostre iniziative. In amore, Venere nel segno dei Gemelli contribuisce ad aumentare la vostra tenerezza. Se avete un nuovo legame che vi sta coinvolgendo, non vi fate condizionare dai vostri tipici temporeggiamenti e sappiate prendere con forza quel che questa passione può darvi. Per quanto riguarda il lavoro, Saturno fa fare balzi in avanti alla vostra carriera, sia se siete lavoratori dipendenti sia se portate avanti un'attività autonoma.

Giornata decisamente radiosa per i nati sotto il segno dei Pesci. In amore, la vostra propensione alla tenerezza vi rende irresistibili per chi avete accanto. Voi lo sapete e un po’ su questo ci "giocate". Attenzione, però, specie se aspirate a un rapporto solido e maturo, a non esagerare negli atteggiamenti un po’ infantili. Il partner potrebbe annoiarsi o stancarsi. Sul lavoro, infine, Mercurio che attraversa il segno del Cancro vi rende lucidi e attenti nello svolgimento delle vostre mansioni abituali giornaliere. Non vi fate sfuggire nulla e arrivate alla chiusura della giornata soddisfatti del vostro operato.