Oroscopo del giorno, le previsioni del 2 giugno segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 2 giugno.

È possibile che abbiate un umore un po’ altalenante e una difficoltà a raccordarvi in modo congeniale con l’ambiente. È necessario (e forse più opportuno per voi), non prendere posizioni nette. Questo stato di cose si renderà evidente in particolar modo in famiglia o nella cerchia delle amicizie più care. Venere in Gemelli continua a sorridervi e a favorire le nuove relazioni nate sotto il sole di primavera. Mercurio contrario vi pungola nella programmazione delle ore di studio per le prossime scadenze, siano queste interrogazioni o concorsi cui dovete partecipare.

Nella giornata di festa del 2 giugno vi accompagna una particolare vivacità. Una gita fuori porta col partner ridona gioia e senso alla vostra storia d’amore. Se dovete memorizzare dati per esami o ultime interrogazioni di fine anno potrete contare in questa giornata di vacanza di un apporto eccezionale di Urano.

Astri in posizione ottimale vi assistono in questa giornata di festa di inizio estate. Attenzione a non esporvi troppo ai raggi del sole estivo. Anche se non tutto va come voi vorreste, potrete però dirvi mediamente soddisfatti della vostra relazione d’amore. Se siete sotto esame o dovete preparare le ultime interrogazioni per la fine dell’anno scolastico, una bella Luna ospitata nel segno intellettuale della Bilancia vi dona la capacità di esprimervi e con una terminologia e un linguaggio perfetti.

È possibile oggi che non vi sentiate particolarmente a vostro agio nelle varie situazioni in cui vi trovate. La festa vi vedrà senz’altro allegri e rilassati. Nettuno in bell’aspetto col vostro segno continua a rendervi super romantici. Se siete studenti che devono sostenere le ultime interrogazioni, sarete quest’oggi obbligati a fare uno sforzo supplementare e a concentrarvi con maggiore attenzione.

Quadro dei transiti planetari che vi favorisce potentemente grazie ai due pianeti del calibro di Sole e Venere, in ottimo aspetto col vostro segno. La comunicazione schietta, autentica, pacata con la persona che avete accanto si rivela essenziale per sgombrare il campo da alcune incertezze che avevano offuscano il recente orizzonte sentimentale. Mettete un freno mentale alla volontà di sperperare che vi pervaderà in questa giornata di festa.

L’atmosfera che respirate oggi è pervasa dal buon senso pratico, dalla razionalità, dal garbo e infine dal sentimento e l’affabilitài. Un quadro di sintonia con la persona che avete accanto, sia partner fisso e stabile, oppure occasionale, vi caratterizza. Urano e Giove vi invitano a essere più parsimoniosi.

Plutone e Mercurio, entrambi negativi, vi rendono poco ricettivi ed empatici con le compagnie che frequentate da poco. Nelle amicizie di vecchia data siete invece veri campioni: è inutile negarlo! È un momento che gli astri vogliono particolarmente propizio per voi, con alcuni corpi celesti che aprono le porte dell’amore e del desiderio, al vostro servizio quasi esclusivo. La Luna nel vostro segno vi spalleggia potentemente se dovete sostenere interrogazioni per la fine dell’anno scolastico.

Sarete decisamente organizzati e precisi su molti aspetti della vostra vita, riuscendo a trovare le soluzioni più convenienti e utili in ogni campo. Mercurio in angolo positivo dal segno affettuoso del Cancro, vi aiuta a mettere a posto una divergenza che avevate vissuto con la vostra dolce metà. Una capacità di concentrazione davvero prodigiosa vi accompagna in questo giorno di festa, soprattutto se dovete tenere a mente dati necessari per superare esami e concorsi.

La prima festa estiva vi trova spumeggianti e briosi. La forma fisica è di tutto rispetto, con Plutone e Giove in angolo armonico dal segno vostro buon vicino sulla ruota zodiacale del Capricorno; godete di un fascino che colpisce e sbaraglia con la sua radiosa solarità! Espansivi come non mai, vi proponete a chi vi interessa con tutto il vostro slancio e la dedizione. Organizzate le informazioni con logica ferrea e siete sicuri di affrontare concorsi ed esami con baldanza.

La giornata di festa italiana del 2 giugno vi trova in perfetta forma psicofisica, l’ideale per combinare i vostri classici incontri conviviali in armonia con l’ambiente. Molti di voi ritrovano oggi parenti lontani o amici di famiglia, persone che non vedevano da tempo. Giove, sempre positivo, vi apre a esperienze emotive soddisfacenti, sia che siate in coppia sia che il vostro cuore sia in attesa di essere colmato da un nuovo amore. Se siete agli sgoccioli con esami, ultime interrogazioni, preparazioni di tesi finali, potete contare su un benefico Giove.

Qualche piccolo nervosismo non turba un quadro che si manifesta come lieto e vivace, grazie al Sole, simbolo di vitalità, che transita nel segno amico dei Gemelli. Vi godete la giornata di festa in serena armonia con la vostra dolce metà. Se siete in coppia da tempo, sono in vista progetti di vita come matrimoni, figli, trasferimenti o investimenti di un certo peso. Avete da terminare alcune interrogazioni in materie piuttosto difficili? Il Sole nel segno degli studi, i Gemelli, in splendido aspetto vi fornisce lo sprint che vi ci vuole.

Celebrazione del 2 giugno particolarmente frizzante e tutto sommato positiva per voi. Vi tocca curare di più la famiglia, specie i rapporti con fratelli, sorelle, genitori e figli, che possono essere stati di recente trascurati. La vostra forma fisica è in pieno rigoglio. C’è la necessità di chiarire una questione di ordine pratico con la persona che avete al fianco. L’ottima posizione di Urano nel Toro vi rende concentrati nelle materie d’esame che dovete preparare, nel caso sosteniate interrogazioni, concorsi o esami.