Estrazione Superenalotto di oggi 1° giugno, ecco i numeri vincenti

I giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono un appuntamento fisso per milioni di persone. Ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20, vengono estratti i numeri. Una eccezione è stata fatta per la Festa della Repubblica. Le estrazioni del 2 giugno non avverranno e il Superenalotto recupera con un'estrazione straordinaria lunedì 1° giugno, mentre il Lotto estrarrà mercoledì 3 giugno. Da giovedì 4 giugno, invece, tutte le estrazioni torneranno nei loro giorni fissi settimanali.