Oroscopo di oggi 29 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 29 maggio.

Un possente Saturno nel segno amico dell’Aquario, propone oggi svolte e cambiamenti fortunati sotto tutti i punti di vista. Un look più sbarazzino vi guadagna simpatie a destra e manca. Vi muovete in nuove imprese amorose come un vero cacciatore. Ma, stranamente e senza neanche accorgervene, poi sarete voi a capitolare. Animati da un espansivo dinamismo vi immergete nella vostra routine quotidiana infondendo slancio anche ai colleghi che vedete annoiati.

Posizione degli aspetti planetari rigorosa, ma che ispira in voi valori profondi e sentimenti di sano buonsenso. Richiedete alla vostra dolce metà, in questo nuovo giorno di fine primavera, la stessa sobrietà che voi spesso tenete nelle relazioni. Vi incamminate oggi in un ufficio e, in generale nell’ambito specifico dove si svolge la vostra attività, avendo in mano il tesoro dell’esperienza, quel vostro così prezioso “saperci fare” che vi apre tante porte.

Mercurio ha lasciato il vostro segno, ma il livello del tono vitale e dell’umore restano eccellenti. Possedete un magnetismo quasi magico. Ve ne accorgete presto con un improvviso colpo di fulmine che vi accade con chi meno ve lo aspettavate. Le vostre capacità di coordinamento delle abilità e delle competenze altrui e di lavorare in equipe sono elevatissime.

Giove ancora ostile vi fa attraversare alti e bassi nel tono e nell’umore. Niente di grave, in realtà. Vi potete concedere difatti passeggiate all’aria aperta e, chi ne avesse la possibilità, il rigenerante nuoto. Dopo qualche lieve tempesta emotiva che ha rannuvolato il vostro animo nei giorni scorsi, approdate in questo giorno di fine maggio su lidi più calmi che rasserenano le vostre pulsioni emotive, sempre un po’ agitate da sentimenti un po’ tormentosi. Faticate un po’ più del previsto, ma siete poi soddisfatti ritornati a casa della quantità di lavoro che siete riusciti a smaltire.

Una nutrita comitiva di buoni pianeti vi sostiene minimizzando alcuni aspetti celesti impegnativi. La possibilità di conquistare chi vi piace, con la forza del vostro fascino accattivante e caloroso, è, in questa giornata, elevatissima. Non svegliate quest’oggi il can che dorme: vi conviene non accanirvi su una polemica di poco conto in ufficio facendone una questione di principio. Imparate l’arte della diplomazia.

State per chiudere questo mese di maggio in bellezza esaltando le vostre virtù logico razionali. La vostra salute è discreta, ma Marte e Venere contrari, vi chiedono di moderare eccessi gastronomici cui potreste andare soggetti. Ci vuole una salutare scossa di assestamento alla relazione di coppia e voi sapete darla con incisività, ma senza urtare la sensibilità del vostro amore. Marte può mettere temporanei stop sul vostro cammino professionale.

Scanzonati, brillanti, sempre con la battuta pronta, vi godete l’atmosfera primaverile in leggerezza. Le amicizie sono un tutt’uno con i vostri affetti, anche all’interno del clan parentale. Col vostro sex appeal e quasi senza accorgervene, riscontrate adeguate conferme delle vostre doti di seduzione. Mercurio è in aspetto difficile per la prima decade e, se avete abbracciato la libera professione, vi impone di rinviare o dare uno stop ai sogni che avevate pensato di realizzare a breve.

Giornata che inizia bene con Mercurio ultra benefico a garantirvi lucidità mentale e capacità di organizzazione concreta specie nella sfera familiare. C’è la necessità di dialogare, comprendersi, venirsi incontro oggi nella sfera sentimentale. Se siete in coppia, la gestione della casa e, nel caso ce ne fossero, l’educazione dei figli, può creare qualche lieve dissapore o divergenza nel rapporto a due. Il vostro lavoro vi richiede molto impegno, è vero, ma i vostri capi hanno in mente di premiarvi, ad ogni modo, adeguatamente.

Responso dei transiti di questa giornata abbastanza luminoso. Con la dedizione che vi appartiene, seguite i vostri familiari e conviventi, usando anche sensibilità e attento scrupolo. Scoprite chiaramente che il rapporto di coppia richiede un investimento emotivo ma anche economico più sostenuto da parte vostra. Datevi da fare. Successi per tutti i single in crisi di astinenza da incontri. La vostra personalità appare dominatrice in ufficio? Vero è però, che siete capaci di assumervi alcuni impegni gravosi e notevoli responsabilità che altri tendono a eludere, se non proprio a rifuggire.

Ritrovare una completa armonia familiare sarà per voi un gioco da ragazzi. Una giornata in compagnia della Luna che, a partire dalla mattinata, tenderà a minimizzare alcuni dissapori avuti in precedenza con il vostro partner. Se fate una professione collegata con l’immagine, vedete il buon esito di iniziative lavorative se siete attori, registi, fotografi, fotomodelle o anche pubblicitari.

Previsione astrologica positiva che vede un Sole in compagnia di Venere nel segno amico dei Gemelli, a rendervi più intelligenti, leggeri e allegri del solito. Il vostro cuore è ancora libero? È Venere Gemelli a voler farvi saltare su ogni buona occasione sentimentale e erotica capiti, ma voi, pur a costo di rinunce, vi prendete il tempo necessario per riflettere prima di decidere. Nettuno, vostro pianeta governatore dal segno buon amico dei Pesci, vi fa guadagnare la stima di chi è sopra di voi in ufficio.

Mercurio è ritornato fortemente armonico per voi, oggi vi soccorre in diverse situazioni. Nell’insieme le forze dell’affermazione vincente e dell’espansività affettiva, non vi fanno apparire quest’oggi appagati, subendo e avvertendo una sorta di temporaneo “blocco”. “Quante volte la ragione ha torto”! Lo constatate a seguito di una situazione verificatasi con la persona che avete accanto e da voi prevista: del resto la vostra intuizione sconfina praticamente nel magico! Fate una professione connessa col business? Sappiate, in questo nuovo giorno di fine mese, scegliere con oculatezza eventuali soci in affari.