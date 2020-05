Oroscopo di oggi 1 giugno, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo del 1 giugno.

Cominciate il mese in modo abbastanza positivo e beneaugurante. Sole e Venere, dai Gemelli, sono dalla vostra e vi stimolano a fare sempre meglio e a dare di più, in ogni campo. Anche in amore, il Sole vi allieta il cuore con compagnie amorose vecchie, nuove, o completamente rinnovate. E il vostro spirito di avventura è particolarmente vivificato, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 3 al 7 aprile. Sul lavoro, infine, fate attenzione alla vostra tipica esuberanza che oggi potrebbe esprimersi in modo incontrollato con chi vi sta accanto.

Giove benefico inaugura un mese positivo sotto tutti gli aspetti. In amore, l’intimità da voi spesso ricercata non vi aggrada: sentite il desiderio di condividere il gusto di stare con gli altri, di avere gente intorno, sia pure nell’armonia della vostra coppia. Trovate il modo di riuscire a realizzare questa vostra esigenza senza scontentare nessuno. Sul lavoro, infine, gestire una situazione difficile: il vostro garbo vi aiuterà non poco.

Ancora un’ottima configurazione celeste vi assiste all’apertura del primo mese dell’estate, il vostro preferito, specie se festeggiate il vostro compleanno nella prima e seconda decade. Venere, è proprio in Gemelli e vi spinge ad osare e a provare nuove strade in ogni campo decidiate di cimentarvi. In amore, Nettuno nel segno dei Pesci vi fa avvertire dubbi sulla validità del vostro rapporto sentimentale, specie se appartenente alla terza decade. Sappiate, per questa fase, sospendere il giudizio e cercate di apprezzare il bello della relazione. Il Sole nel vostro segno vi promette che la situazione avrà un esito positivo. Per quanto riguarda il lavoro, c’è la necessità di organizzare una questione particolarmente difficoltosa. Con la vostra consueta calma riuscite ad arrivarne a capo prima della chiusura.

Configurazione che vede transitare Urano in un punto dello Zodiaco congeniale al vostro segno: il Toro, segno di Terra che richiama in voi il senso di realtà a scapito della fantasia cui spesso vi rivolgete. In amore, fate attenzione a non esigere troppo dal vostro partner e a comprendere anche alcune sue ragioni. Urano vi aiuta a contemperare le vostre richieste con quelle della vostra dolce metà, in special modo se festeggiate il compleanno nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro, infine, la capacità di saper mettere l’accordo si rivela provvidenziale nel risolvere una questione particolarmente difficile che si è venuta a creare.

Esordio del primo mese dell’estate con il Sole, vostro nume tutelare, in un punto dello Zodiaco assolutamente positivo: i Gemelli. In amore, quest’oggi la sintonia con il vostro partner si rivela particolarmente prezioso. Forse è il caso di rimanere fuori dai soliti “giri” e cercare un po’ di intimità. Sul lavoro, infine, Urano in rapporto ostile può farvi avvertire qualche lieve prepotenza da parte dei capi. Non ci date peso e guardate ai fatti che, sempre di più, vi daranno ragione.

Un bell’Urano nel segno del Toro, punto dello Zodiaco per voi molto favorevole, fa cominciare in bellezza questo mese di giugno, specie se appartenete alla prima decade. In amore, una bella Luna vi guarda dall’alto della sua rotonda e vi garantisce una splendida alchimia d’intesa con la persona che avete accanto. Se siete ancora alla ricerca della vostra metà ideale, anche un bel Plutone vi mette nelle condizioni di rinnovarvi completamente. Sul lavoro, infine, Giove vi aiuta ad aggiustare alcune questioni lasciate in sospeso, portandole a termine con rapidità e un pizzico di fortuna.

La giornata si apre con una scena astrale decisamente fortunata. In amore, non vi manca l’ardore passionale, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 2 al 7 ottobre. Sia che siate accoppiati o ancora cuori solitari, potete approfittare di un momento in cui sarete dotati di un sex – appeal che vi renderà irresistibili. Sul lavoro, infine, chi è sopra di voi vi chiede di intervenire in una trattativa delicata. Voi accettate, come al solito di buon grado, prendendovene tutto il carico.

Marte si trova in un punto dello Zodiaco per voi molto positivo, i Pesci, e vi regala una giornata lieta sotto diversi punti di vista. In amore godete di un’intesa discreta che accompagna il vostro ménage di coppia, permettendovi di migliorare l’affiatamento. Oggi è Plutone il pianeta che vi sorregge con maggiore intensità, specie se siete nati tra il 12 e il 16 novembre. Per quanto riguarda la vita professionale avete di fronte un’agenda fitta di impegni, ma siete in una giornata di festa; quindi arrivate fin dove potete rinviando il resto ai prossimi giorni.

Si apre un giugno per voi abbastanza positivo. Un’ottima disposizione degli astri continua a inviare influssi sereni al vostro segno e vi promette una bella forma fisica e una buona disposizione d’animo. In amore, un’atmosfera decisamente romantica accompagna questa giornata che ha già il sapore di festa. All’orizzonte ci sono momenti speciali con la vostra dolce metà, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 2 al 7 dicembre. Per quanto riguarda il lavoro, vivete una fase di tranquillità. Alcune incombenze apparentemente seccanti vengono eliminate senza alcuna difficoltà.

Primo giorno di giugno particolarmente positivo. Urano è nel segno del Toro e vi promette un perfetto equilibrio interiore. In amore, vivete un momento sì per gli affetti stabili e per i sentimenti che si alimentano della costanza e della programmazione. Pianeti bendisposti dai segni di Terra soddisfano il vostro senso di continuità. Se ancora invece non avete incontrato la vostra metà ideale, un ottimo Plutone vi regala nuove occasioni dove poter mettervi in gioco.

Comincia uno dei mesi più belli dell’anno per voi, quello in cui inizia l’estate e vi trova in questo primo giorno in fase di fibrillazione per le tante incombenze da sbrigare e concludere. In amore, Luna e Venere sono le vostre alleate. Drizzate le antenne per nuovi stimoli in arrivo nel vostro orizzonte sentimentale. Siete capaci di cogliere al volo le buone occasioni? Oggi è la giornata adatta per provarci. Sul lavoro, infine, vi costa un po’ di fatica ma vi togliete un impegno ingombrante che vi dava particolare noia.

Debutto dell’estate che mostra segnali molto incoraggianti per il vostro segno. Urano, tanto per iniziare, è nel segno amico del Toro e stimola in voi la voglia di riorganizzare e di dar luogo a nuove realtà in diversi settori della vostra vita. In amore, quest’oggi, siete particolarmente affamati e sentite la necessità di alimentare emozioni intense. Venere in Gemelli vi tiene però con un piede dentro e uno fuori da una possibile nuova passione che si profila all’orizzonte. Il vostro temperamento istintivo vorrà, però, provare e non si lascerà frastornare da dubbi e insicurezze. Sul lavoro, infine, se siete liberi professionisti, oggi vi potreste trovare di fronte a qualche bivio. Chiedete consiglio a qualche amico fidato, non ve ne pentirete.