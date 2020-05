Oroscopo di oggi 27 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 27 maggio.

La Luna, ospitata nel segno amico del Leone, vi illumina benefica. In amore vi attende una serata in cui vi concedete ai piaceri della passione, sia che siate in una relazione stabile che in un rapporto occasionale. Per quanto riguarda il lavoro, invece, avrete il piglio del comando, anche se fate un lavoro dipendente. Basta, infatti, una vostra battuta per creare silenzi: grazie al vostro carattere riuscite a mettere al suo posto una persona arrogante che rendeva più difficile il lavoro di tutto il gruppo.

Si alleggerisce un po’ l’atmosfera che in generale era apparsa pesante nei giorni scorsi, facendovi faticare e esponendovi a qualche lieve contrarietà sul piano familiare e personale. In amore, il fortunato team Marte-Nettuno, nel fidato segno dei Pesci, è il promotore di un riavvicinamento che avviene con una vostra vecchia fiamma. Date voce ad alcune vostre antiche emozioni e non ve ne pentirete. Per quanto riguarda il lavoro, invece, un aspetto di Saturno tende a bloccare lo scorrere sereno di alcune situazioni. È opportuno non dar seguito a polemiche e divergenze che si verificano tra colleghi, collaboratori o anche tra i vostri superiori.

Profilo dei transiti planetari che si mostra abbastanza positivo quest’oggi. In amore, dovrete mettere a disposizione della vostra dolce metà delicatezza e comprensione, forse perché ha un problema con la sua famiglia d’origine che la preoccupa. Garbati e concilianti, andate incontro ai suoi bisogni e provate a dare consigli preziosi: Venere precede i vostri passi. Sul lavoro, infine, è necessario non irrigidirsi troppo sia con i colleghi che con i superiori. Un intoppo un po’ spinoso in ufficio si risolverà nei prossimi giorni.

Mettete piede in questa nuova giornata del mese con animo sensibile e il desiderio di non far rumore, ricercando, prima di ogni altra cosa, il benessere vostro e di chi vi è vicino. In amore, Venere vi infonde il bisogno di dare maggior valore al vostro restare in coppia. La vicinanza di un caro amico vi fornirà consigli preziosi su come esprimervi con la persona che avete accanto. Sul lavoro, infine, se siete a capo di altri colleghi vi preparate a indirizzare alcuni professionisti verso scelte di carriera appropriate e responsabili. Urano vi sostiene in tutte le vostre azioni consolidando la bontà del vostro operato.

La giornata inizia un po’ in sordina per voi, ma, pian piano, si sviluppa in un crescendo di opportunità che vi danno una marcia in più. La Luna è estremamente positiva nel vostro segno e vi consente un passaggio dallo stato quasi sonnacchioso dei giorni scorsi a una fase di vera e propria euforia. In amore, se avete il cuore ancora solitario, occasioni di incontri fortunati ve li fornisce Venere transitante proprio nel segno destinato agli incontri, i Gemelli. Per quanto riguarda il lavoro, se avete intenzione di dare una sterzata alla vostra vita professionale prendetevi del tempo e meditate. Sarà poi Mercurio a fornirvi gli strumenti che vi permetteranno di procedere verso la scelta migliore.

Il vostro astro governatore, Urano, nel segno amico del Toro, vi rende particolarmente gioviali, espansivi e dotati di voglia di socializzare. Anche in amore la primavera vi ravviva i sensi spingendovi ad osare e a puntare in alto, specie se siete nati dal 15 al 18 settembre. Non tutto però è semplice e agevole: prima di giungere alla meta dovrete faticare. Sul lavoro, infine, la vostra fondamentale bontà d’animo vi mette in condizioni di aiutare chi in questo nuovo giorno si trova in condizioni di temporanea difficoltà.

Nella vostra stagione preferita risplendete del fascino di cui siete dotati e date sfogo alla naturale simpatia che dimora in voi. In amore la Luna vi sorride dal segno espansivo e capace di rendere scoppiettanti le situazioni affettive, il Leone. Ciò vi promette l’inizio di relazioni d’amore che cambiano la vita e, se siete già in coppia, determina svolte positive nelle situazioni sentimentali. Possibili ritorni di fiamma e ripensamenti in chi è nato nell’ultima decade del segno. Sul lavoro, infine, prendete in mano alcune questioni complicate e riuscite a risolverle con intelligenza e un pizzico di fortuna.

Quest’oggi è ancora il benefico Giove a illuminarvi il cammino, regalandovi i suoi ottimi influssi. Per quanto riguarda l’amore, che abbiate una relazione fissa o viviate un incontro occasionale, avvertite un intenso bisogno di coinvolgimento sentimentale, di nutrirvi di emozioni a tutto tondo. Potrebbe essere l’effetto del luminoso Nettuno che irradia i suoi effetti sul vostro segno. Attenzione, però, a non alimentarvi solo di poesia e approfittatene per stabilizzare le vostre relazioni. Sul lavoro, infine, la vostra lungimiranza avrà oggi il merito di comprendere la vera convenienza di un affare. Ve ne daranno atto sia i colleghi che i vostri capi.

Nuovo giorno di fine mese caratterizzato da un inizio un po’ faticoso, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 24 al 28 del mese di novembre. Niente di grave, in realtà: probabilmente è una fase dovuta al cambio di stagione o a problemi accumulatisi in precedenza. In amore, l’ingresso della Luna nel segno del Leone vi fa sintonizzare su tutti i livelli con la persona che avete accanto. Se il sentimento d’amore che state costruendo è iniziato da poco godete oggi di slanci passionali particolarmente vigorosi. Per quanto riguarda il lavoro, invece, Nettuno contrario può rendervi poco concentrati. Fate attenzione.



Scenario di fine mese abbastanza sereno, con Marte e Giove in angolo armonico. In amore, partite dal presupposto che il cuore esige i suoi diritti e che Plutone, in felice congiunzione nel vostro segno, vi rende attraenti, dotati di un'irresistibile carica di sex-appeal. Siete single? Guardatevi attorno e smettete i panni del Capricorno timido e schivo: c’è chi aspetta solo un vostro cenno per fare il primo passo. Per quanto riguarda il lavoro, infine, Saturno dal buon vicino Acquario vi assiste in un confronto che avrete in ufficio.

Vi accompagna durante la giornata un cielo di prorompente dinamismo unito alla forte carica umana e vitale di cui il vostro segno dispone. Pianeti in segni d’Aria e Fuoco, vostri alleati, riscaldano il temperamento rendendovi espansivi e generosi col prossimo. In amore, il bisogno di quiete con la vostra dolce metà vi fa rintanare nell'intimità in serata. La Luna nel segno del Leone vi stimola ad approfondire e valorizzare il legame sentimentale. Non vi lasciate frastornare però da dubbi che oggi potrebbero attraversare il vostro cuore. Sul lavoro, infine, un insieme di impegni e di stimoli vi spinge a dare il meglio.

In questa giornata di primavera il cielo appare armonioso. Venere è il corpo celeste che vi vuole un po’ provocare rallentando alcune vostre iniziative e obbligandovi a essere più presenti e collaborativi in famiglia. Nulla di importante in realtà, solo la necessità di adeguarvi alle esigenze di una normale convivenza in casa. In amore, invece, un bel transito di Nettuno in congiunzione con il vostro segno vi consente vere e proprie rivoluzioni in campo affettivo, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 12 di marzo. Un semplice flirt con cui vi siete rigenerati nello spirito e nel corpo negli ultimi tempi sta diventando qualcosa di più serio. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, quest’oggi potete pensare di compiere un investimento azzeccato nel campo dei beni immobili. Plutone è la guida che vi consiglia per il meglio.